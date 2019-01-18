5 простых советов из книги личного врача королевской семьи, которые помогут сохранить здоровье и молодость

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Королеве Великобритании Елизавете II уже 92, но за год она успевает посетить несколько тысяч светских и деловых встреч и все еще участвует в принятии важнейших решений по управлению страной. Залог ее хорошего самочувствия — не только отменное здоровье, но и профессиональная помощь. К счастью для нас, один из личных врачей Ее Величества, доктор Мосараф Али, поделился своими секретами с широкой аудиторией.

Мы в AdMe.ru выписали самые важные тезисы из книги личного диетолога Елизаветы II «Практики Востока и Запада для здоровья и долголетия». Это базовые принципы здорового образа жизни, на которые ориентируются члены королевской семьи.

При правильном образе жизни 80 % болезней не требуют вмешательства врачей

Главное, что доктор Али старается донести в своей книге, — если вы здоровы, со многими проблемами ваш организм в состоянии справиться сам. Простуды, порезы, незначительные воспаления, травмы и даже переломы — в здоровом теле все это проходит быстро и с минимальным участием врачей. Наша задача — содержать свое тело в порядке, чтобы оно могло справляться с внешними и внутренними атаками.

Как понять, насколько вы здоровы

Вот на что предлагает ориентироваться доктор Али, чтобы понять, насколько вы в форме: Физическая и психическая выносливость: здоровые люди просыпаются бодрыми, активно проводят свой день и устают только к вечеру.

Ровная спина: она означает, что кости, мышцы и нервы организма в порядке.

Здоровый сон: здоровые люди легко засыпают и крепко спят.

Ясный взгляд: он говорит о хорошем кровообращении.

Хороший аппетит: здоровые люди не испытывают к еде ни отвращения, ни сильного желания. Они питаются регулярно и с удовольствием. Морщины, круги под глазами и другие «изъяны» не всегда говорят о проблемах. У всех нас разные гены и физиологические особенности, которые определяют скорость старения и выраженность его признаков. Это видно на примере герцогинь Меган и Кэтрин: тот факт, что одна выглядит немного старше, не означает, что ее здоровье хуже. Совет: в первую очередь обращайте внимание на внешние признаки проблем со здоровьем. Если вы стали быстрее уставать, хуже спать, меньше есть или, наоборот, переедать — все это повод обратиться к врачу.

Наличие проблем со здоровьем можно определить по языку

Язык — отличный индикатор происходящего внутри организма. По нему можно определить наличие неполадок: Отпечатки зубов на краях языка — признак гастрита и повышенной кислотности желудка.

Красноватый кончик языка часто говорит о проблемах с сердцем и чрезмерном употреблении быстрых углеводов — шоколада и других сладостей.

Сероватый налет часто сопровождает запоры и говорит о плохой работе кишечника.

Темно-красные или пурпурные пятна — признак анемии.

Желтый налет и неровная поверхность языка могут указывать на проблемы с печенью.

Глубокие линии на языке говорят о наличии язвы или острого гастрита.

Сморщенный язык с прозрачной пленкой слюны — сигнал недостатка жидкости в организме. Совет: хотя бы иногда показывайте себе язык, когда смотритесь в зеркало. Если изменился его цвет, появился налет или неровности — это повод обратиться к врачу.

Советы по питанию для английской королевы

Питание — важнейшая составляющая нашего здоровья. Тем, кто хочет жить долго, доктор Али дает следующие советы: По возможности выбирайте фермерские продукты.

Ешьте свежие фрукты и овощи вместо консервированных.

Ешьте достаточно белка. Вегетарианцам заменить животный белок может тофу, творог, миндальное молоко и прочее.

Замените фруктовые соки на сок из моркови, сельдерея, яблока и имбиря.

Пейте 6–8 стаканов воды ежедневно.

Ешьте меньше красного мяса — замените его на курицу или индейку.

Откажитесь от дрожжевых продуктов, жареных блюд, сыра, грибов и цитрусовых (кроме апельсинов и мандаринов). Ешьте как можно меньше соли.

Раз в неделю практикуйте разгрузочный день: ешьте только фрукты и овощные супы и пейте воду. Совет: следите за своим рационом. Возможно, фермерские продукты доступны и не всем, но отказаться от копченых, жареных блюд, фастфуда и вредных закусок под силу каждому.

Подходящие блюда на завтрак, обед и ужин

Важны не только количество и качество потребляемой пищи, но и время ее приема. Доктор Али дает следующие советы по составлению ежедневного рациона: Утром ешьте легкие, но богатые белком продукты: яйца, миндаль, творог. Их отлично дополнят фрукты, каши из любых злаков и йогурты.

Обед, а не завтрак должен быть самым калорийным приемом пищи. Лучшее сочетание — овощи + белки + углеводы. Например: салат, индейка на пару и картофель. На обед можно съесть не слишком сладкий десерт.

Ужин должен быть легким, желательно закончить его до 19:00–20:00. Избегайте острой, тяжелой пищи и сладостей — они долго перевариваются и ухудшают сон. Совет: заранее составляйте меню на неделю и берите с собой на работу здоровую еду. «Тяжелые» блюда старайтесь съесть в первой половине дня.

Правильная осанка — залог красоты и здоровья

Доктор Али в своей книге советует простое упражнение, которое поможет держать спину ровно, — «технику Александра»: Встаньте или сядьте.

Держите голову прямо — представьте, что кто-то тянет ее вверх.

Отведите плечи назад так, чтобы было комфортно.

Поднимайте подбородок, пока не почувствуете, что из мышц плеч и шеи ушло напряжение. Совет: используйте «технику Александра», как только ощутите напряжение в мышцах спины, шеи или плеч. Повторяйте ее регулярно, чтобы сформировать правильную осанку.

Оказывается, принципы здорового образа жизни королевских особ не так уж сложны и вполне подходят для каждого. А у вас есть проверенные рецепты, как выглядеть и чувствовать себя на все сто?