5 простейших объяснений, почему они все прятали руку под одеждой

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все видели портреты вождей, императоров и полководцев, которые позируют, пряча одну руку за бортом верхней одежды. Сейчас вряд ли найдется человек, который решит принять такую странную позу для фотографии, но раньше этот жест был в тренде. Мы в AdMe.ru решили разобраться, что же могут значить спрятанные за жилетами, сюртуками и пиджаками руки, и нашли 5 интересных версий, раскрывающих эту загадку.

1. Древнегреческие манеры

Как мы смотрим на человека, который старательно сморкается в общественном месте? Вот примерно так же в VI веке до н. э. древние греки смотрели на тех, кто не прячет руки в складках туники во время общения. Особенно если это публичное выступление. Высунул руки — проявляешь грубость: вот такие были порядки. Очень рекомендовал этот жест для ораторов популярный актер Древней Греции, основатель школы риторики Эсхин. Да так убедительно, что сотни лет спустя ему вторили учебники по ораторскому искусству, опубликованные в XVIII веке.

2. Ориентация на классические позы

В XVIII веке в высшем свете Западной Европы возродилась мода на античные произведения. Ориентируясь на представления древних греков о хороших манерах, художники стали изображать знатных людей на портретах с рукой, спрятанной за одежду. Со временем этот жест начал ассоциироваться с людьми высшего сословия, образованностью, хорошими манерами, отличным чувством юмора и возвышенным характером.

3. Мода на позу императора

На множестве портретов Наполеон Бонапарт держит руку за бортом сюртука. Можно подумать, что император любил этот жест, но это не так. К примеру, для портрета «Наполеон Бонапарт в рабочем кабинете в Тюильри» Наполеон даже не позировал: .Жак-Луи Давид рисовал его по памяти и сам выбрал позу. Когда Наполеон увидел свой портрет, он сказал художнику: «Ты понял меня, мой дорогой Давид».

4. Удобная поза для фото

Для фотопортрета у этого жеста было важное преимущество. Позировать приходилось долго (от 30 секунд до 15 минут), держась абсолютно неподвижно, а такая поза помогала предотвратить размытие, сохраняя руки натурщика в одном месте. Со спрятанной за борт кителя рукой часто фотографировали военнослужащих во время Гражданской войны в США. Так же поступил при позировании для фото и Карл Маркс. К концу XIX века эта поза вышла из моды, что совсем не помешало Иосифу Сталину использовать ее для своего портрета.

5. Масонский знак

Также существует версия, что эта поза — тайный масонский знак, который «вольные каменщики» использовали для самоидентификации. Говорят, что портреты людей, прячущих руки, указывают на преданность делу или уровень иерархии. В качестве примера часто приводят портрет Моцарта, созданный Антонио Лоренцони.