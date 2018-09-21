Почему работы мечты не существует и как жить с этой мыслью

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В наше время все сложнее встретить человека, который прилежно бы работал в одном месте много лет. Специалисты легко переходят из компании в компанию в поисках более высокой зарплаты, менее консервативного руководства и более комфортных условий труда. Однако в погоне за идеальной работой важно помнить, что ее попросту не существует.

AdMe.ru расскажет, почему не стоит тратить время на поиски лучшего места работы и возможно ли трудиться в несовершенных условиях.

1. На идеальной работе тоже нужно работать

«Выбери занятие по душе — и тебе не придется работать ни дня в своей жизни». Помните эту избитую и почему-то приписываемую Конфуцию фразу? Как бы соблазнительно она ни звучала, к реальной жизни ее сложно применить. Любая вдохновляющая и приятная работа предполагает усилия, дисциплину, упорство и много эффективного ежедневного труда. Это быстро осознают все предприниматели, которые решили превратить увлечение в прибыльный бизнес. Как только у вас появляется цель получить доход от любимого дела, вы перестаете испытывать прежнее удовольствие от процесса. Во время одного эксперимента детям, увлеченным рисованием, решили платить деньги за каждый новый рисунок. Те довольно быстро потеряли интерес к любимому занятию, поскольку стали воспринимать его как работу, а не как развлечение. Поэтому если вы надеетесь получать от работы только наслаждение и не испытывать стресс, то лучше попрощаться с этими утопическими фантазиями.

2. Поп-культура не показывает полную картину

Захотели стать врачом после того, как залпом проглотили несколько сезонов «Доктора Хауса»? Поступили на журфак, вдохновившись яркой жизнью Керри Бредшоу из небезызвестного сериала? Или харизматичный «адвокат дьявола» Киану Ривз виноват в том, что теперь вы — представитель закона? Поп-культура так или иначе поспособствовала карьерному выбору многих людей. Фильмы, сериалы, книги и авторские блоги помогают нам сложить мнение о представителях тех или иных профессий, и не всегда оно совпадает с реальностью. Писатель, юрист, журналист, архитектор, а с недавнего времени еще и программист — вот самые романтизированные профессии в массовой культуре. Попробуйте пообщаться с любым из них в обычной жизни. Вы быстро убедитесь в том, что модные костюмы, личные кабинеты, закрытые вечеринки и громкие дела — всего лишь экранная шелуха.

3. Деньги имеют значение

У вас есть крепкий финансовый тыл в виде родителей, супруга или пары квартир в центре Москвы, доставшихся от покойной бабушки? Тогда с чистой совестью занимайтесь увлекательной и любимой, но малооплачиваемой профессиональной деятельностью. Можете даже снисходительно жалеть тех, кто работает только ради денег. Не ваш случай? Смело выбирайте самую денежную вакансию из всех подходящих вам и не смотрите в сторону интересных, но грошовых предложений. Деньги — это то, что гарантирует вам еду, жилье и безопасность, которые, на минуточку, являются базовыми человеческими потребностями. Только обеспечив себя самым необходимым, можно размышлять о том, как привнести в свою работу больше творчества и возможностей для саморазвития. К тому же никто не отменял внерабочие увлечения, которые однажды могут перерасти в ту самую работу мечты.

4. Свободный график не дает свободу

Признайтесь, у вас возникало желание послать к чертовой бабушке душные стены офиса вместе с автобусными обнимашками в час пик и добровольно-принудительными корпоративами? Неудивительно, ведь сейчас из каждого утюга льются рассказы о прелестях удаленной работы, когда во всем мире — только вы, ноутбук и полная свобода действий. В реальности, помимо ноутбука, в вашей рабочей рутине будут присутствовать: домашние дела, курьеры, звонки родственников, разговоры детей, общение с мужем, а также ее величество прокрастинация с пижамным дресс-кодом, блужданием в соцсетях, перекусами, перерывами на сериалы и просто ленью. Не думайте, что у вас хорошая самодисциплина и все вышеперечисленное вас не коснется. Вам придется сильно постараться, чтобы обеспечить продуктивную атмосферу посреди домашнего комфорта. Ах да, надо сказать пару слов о работе на берегу моря, альпийском лугу или просто на даче. Ведь именно такая картинка возникает у большинства людей при мысли об удаленной работе. Здесь все просто: вы либо интенсивно трудитесь и, к сожалению, не замечаете окружающей красоты, либо регулярно отвлекаетесь на отдых и снижаете свою эффективность, а значит, рискуете потерять работу мечты.

5. Офисные бонусы — это не главное

Объявление о работе станет в разы популярнее, если будет содержать такие слова-магниты, как «стильный офис», «тренажерный зал», «бесплатные йогурты и фрукты», «массажные кресла» и «заграничные корпоративы». Соискатели радостно отправляют отклики на подобные предложения, потому что все хотят работать с максимальным комфортом. В таких случаях главное — это помнить о том, что вы устраиваетесь на работу не ради офисных плюшек, а чтобы расти как специалист, увеличивать доход, налаживать связи и развиваться. Если йогурты и модный дизайн кабинета идут в дополнение ко всему этому, то, похоже, это действительно работа мечты. Если же нет, то продолжайте искать. Красивые стены быстро примелькаются, на зону отдыха не будет хватать времени, а бесплатная еда не заменит счастья от профессиональной реализации. Подумайте над этим.

А как выглядит ваша работа мечты?