Из-за этих 5 причин мы толстеем на работе. Но есть 5 способов остановить это

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Многие офисные работники, которые проводят день сидя за компьютером, рано или поздно сталкиваются с проблемой набора веса. AdMe.ru решил разобраться, откуда же берутся эти лишние килограммы и, главное, как с этим бороться.

Перекусываем за компанию. Даже когда не хотим есть

День рождения коллеги, домашние угощения «просто так» плюс что-нибудь к чаю, когда вы не голодны, — и незаметно набралось несколько лишних кило.

Наш выход: Когда еда маячит перед глазами, мы съедаем гораздо больше. Лучше уберите сладкое из поля зрения, а коллегам научитесь вежливо отказывать, когда предложенное не вписывается в ваш рацион. А на торжествах вполне можно обойтись легкими закусками.

Меньше уделяем внимания тому, что едим

С утра собираетесь пообедать полноценно в кафе. Но к обеду понимаете, что сегодня насыщенный день на работе, и решаете заказать в офис что-нибудь не самое полезное для фигуры. А завтра уж точно пойдете обедать, как запланировано... Знакомо?

Наш выход: Начните записывать все съеденное за неделю. Это поможет отследить, сколько раз вы нарушали привычный рацион. И держите в запасе на работе полезные перекусы, чтобы избежать внезапных срывов и переедания.

В офисе недостаточно света и слишком холодно

Ученые выяснили, что при недостаточном освещении возникает желание съесть больше, чем когда света вокруг достаточно. То же самое происходит с организмом, когда вам холодно.

Наш выход: Постарайтесь больше времени проводить на солнце: устраивайте прогулки в перерыве и вне работы. А на случай, если вы замерзнете, держите на работе что-то теплое из одежды. И обсудите с руководством возможность решить вопрос с уровнем освещения и температуры в офисе.

Слишком много работаем

Постоянные переработки помогают расти нашему весу сразу по двум причинам. Первая — отсутствие свободного времени, которое можно было бы посвятить спорту и полезной активности. Вторая, как правило, недостаток и плохое качество сна. Все это ведет опять же к повышенному аппетиту.

Наш выход: Стараемся повысить активность: не пользуемся лифтом, максимально отказываемся от общественного траспорта и ходим пешком. И не забываем о достаточном времени на сон, а физические нагрузки помогут засыпать быстрее.

Стрессы и дедлайны испытывают на прочность нервную систему

Порой на работе все не так гладко, и мы нервничаем, начиная есть больше обычного. В первую очередь в ход идут сахар и жиры, которые нужны организму, чтобы справиться со стрессом.

Наш выход: Опять же нас поддержит достаточное количество сна и физическая нагрузка. И напоминаем себе, что еда не может быть решением проблем. Ищем способы расслабления — например, дыхательная гимнастика.