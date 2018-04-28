5 причин, почему люди ищут замену своим любимым и близким

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Наверняка многим знакома ситуация: вы включаете телевизор, а там десятки или даже сотни каналов. Вы начинаете щелкать один за другим. Потом раз — и повезло: наткнулись на свой любимый фильм. Но вдруг дальше есть что-то интереснее? Еще же пара сотен каналов, по которым непременно стоит пройтись: вдруг там показывают передачу, которую вам просто суждено cегодня увидеть? И вот вы начинаете листать. Но, потратив на это с полчаса, вы понимаете, что ничего лучше любимого фильма все-таки нет, и возвращаетесь на этот самый первый вариант. А ваш любимый фильм уже закончился. С людьми то же самое.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, почему же так происходит. Почему в течение всей жизни мы суетливо перебираем друзей и близких в поисках какого-то невиданного идеального варианта, вместо того чтобы просто наслаждаться хорошим.

5. Амбиции

Человек всегда стремится ввысь, даже если уже достиг небывалых высот. А все потому, что во всем мире существует все та же, хоть и негласная аналогия индийской кастовой иерархии. Чем больше «кричит» человек всем своим имуществом и существом, тем внушительнее его воспринимают в обществе. Поэтому все так или иначе стремятся покупать более навороченные гаджеты, более просторные дома, мебель пофункциональнее, одежду помоднее. К сожалению, зачастую то же относится и к людям: друзей заводят более «функциональных», партнеров более весомых, любовников, что называется, под стать. И телевизионные каналы, естественно, попафоснее. Даже если по-настоящему любимые фильмы идут на другой частоте.

4. Общественные стандарты

В сегодняшнем мире на человеческое сознание сильно действуют СМИ: образ любовников излишне романтизируется, понимание измены становится нарочито легким, в результате все эти понятия накапливаются в подсознании современных, в том числе даже верных мужчин и женщин. Поэтому долго задерживаться на просмотре одной и той же передачи выходит немодным.

3. Перемены в людях

Когда мы впускаем в свою жизнь человека — друга, подругу, любовника или любого другого близкого (не родного) человека, — мы отождествляем его с неким периодом нашей жизни. Иными словами, если вас попросят описать этого человека, то вы, скорее всего, опишете эмоции времен близкой с ним дружбы, и, соответственно, если этот человек уйдет из вашей жизни, вы будете жалеть не о нем, а именно о ценном для вас обоих времени. Но дело в том, что люди постоянно меняются. Допустим, некая условная передача N 2017 года — это ваша любимая передача, а вот вроде бы ту же передачу N, но уже 2018 года вы можете не узнать: ребрендинг, другие продюсеры, содержание, ведущий. Похоже, придется переключать канал, хоть год назад он и был, кажется, идеален.

2. Харизматичное перетягивает положительное

Харизматичные люди притягивают. Даже если они не лучшие представители человеческого рода, даже если они скандальные, негативные и «одноразовые». Такие люди — это как скандальная передача на популярном коммерческом канале: вы знаете, что ничего полезного ее просмотр вам не принесет, но она так и манит. А спокойные и верные люди — это как документальный исторический фильм на канале «Культура»: вы понимаете, что вы сможете смотреть его долго и постоянно узнавать что-то новое, но палец все равно так и хочет нажать на канал со скандальной передачей.

1. Неспособность выбрать

Это банальное человеческое чувство смятения и неопределенности. Ведь все мы хотя бы раз в жизни рассуждаем примерно так, если продолжить аналогию с телевизионными каналами: еще ведь есть столько вариантов, нужно непременно все просмотреть. Может, мои настоящие друзья сидят сейчас в этом веселом кафе за стеной, а моя настоящая судьба ждет меня вон за тем углом? Но подумайте: почему же некогда выбранные вами люди заставили вас обратить на себя внимание?



Ведь, скорее всего, просмотрев эти десятки других вариантов, вы поймете, что нужно вернуться на канал со своим фильмом, ведь он всегда был для вас лучшим. И вы судорожно начнете отщелкивать все назад.



А ваш любимый фильм уже закончился.