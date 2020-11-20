5 причин, почему корейские мужчины выглядят так женственно. Особенно звезды эстрады

Некоторые стандарты красоты в Корее остаются неизменными уже несколько веков, например светлая кожа. О внешности в этой стране заботятся в равной степени и мужчины, и женщины, особенно поп-звезды. Еще несколько лет назад корейскую музыку слушали только самые большие поклонники. А сегодня о k-pop знают даже те, кто далек от этой культуры. У этих людей часто возникает вопрос: почему мужчины-исполнители в Корее такие миловидные?

Мы в AdMe.ru интересуемся культурой разных стран и слушаем всевозможную музыку. Поэтому решили выяснить, почему корейские мужчины так сильно отличаются от европейских. А в бонусе мы расскажем, как звезды и обычные парни красятся каждый день.

В древности считалось, что чем суровее мужчина, тем ниже его сословие

В этой стране внешний вид — показатель статусности. Так исторически сложилось. Дело в том, что в Древней Корее, как и везде, представители низших сословий выглядели более грубыми и суровыми, чем мужчины, принадлежащие высшим слоям общества. Крестьяне имели мужественный вид: жесткие черты лица, мозолистые руки. Аристократы, напротив, были более утонченными и ухоженными, ведь им не приходилось работать руками. Можно предположить, что женщины старались выбирать холеных мужчин. В древнем государстве Силла даже существовали так называемые хвараны, или «цветочные юноши». Это была будущая элита страны — специально подготовленные парни, которых с 14–15 лет обучали боевым искусствам, управлению государством, культуре и религии. Также в древних источниках упоминается физическая красота юношей. Вероятнее всего, хвараны были обязаны не только обладать полезными знаниями, но и хорошо выглядеть.

Корейские женщины предпочитают именно таких мужчин

По мнению психологов, жительницы стран, в которых преобладает здоровое население, предпочитают мужчин с утонченными чертами лица. И напротив, женщины из районов, где распространены опасные для жизни заболевания, выбирают более брутальных спутников. Таким образом, спрос рождает предложение. Корея — страна с высокоразвитой системой здравоохранения. По данным ВОЗ, она занимает 11-е место в рейтинге государств с самым высоким уровнем продолжительности жизни. Можно предположить, что из-за этого кореянки отдают предпочтение миловидным парням. Также существует теория, согласно которой отказ от традиционного выбора мужественных представителей противоположного пола был спровоцирован женщинами как ответ на гендерную дискриминацию. После корейского финансового кризиса 1997 года уровень женской безработицы вырос сильнее, чем мужской. Из-за такого неравенства увеличилось количество фильмов и книг, в которых традиционные гендерные роли ставились под сомнение. Такие произведения заставили женщин выбирать мужчин с более мягкими чертами лица: якобы их внешний вид позволял дамам чувствовать себя более влиятельными.

Мода на «кукольность» в Корее повсеместна

В целом абсолютно все корейцы следят за своим внешним видом — ухаживают за кожей и красиво одеваются. По данным Euromonitor, больше всего о себе заботятся мужчины именно в Корее. Многоступенчатая система ухода, включающая сыворотки и маски, средства для защиты от солнца, макияж, косметические процедуры и пластика в ходу как у женщин, так и у мужчин. Общество порицает запущенность и лишний вес вне зависимости от пола. Например, участники популярной группы BTS делятся с поклонниками секретами идеальной кожи и даже выпускают свою косметику. А еще корейская бьюти-индустрия производит линейку косметических средств для солдат (служба в армии для юношей этой страны обязательна). Азиаты — любители светлой кожи. Из-за этой любви в магазине просто уйма косметики для отбеливания. Даже не пробуйте: будете выглядеть как привидение. Кажется, такое подходит только местным. © Lekissa / Pikabu

Безупречная внешность помогает строить карьеру

Отличный внешний вид, идеальное состояние кожи, подтянутая фигура не только дань моде. В Корее мужская красота и ухоженность еще и способ выделиться среди остальных и получить конкурентное преимущество. Дело в том, что почти все корейцы имеют высшее образование. А благодаря менталитету в дипломах выпускников преобладают отличные оценки, ведь утверждение ценности знаний — часть корейской культуры. Поэтому при прочих равных условиях работодатель отдаст должность соискателю более приятной внешности. Согласно исследованиям, 86 % южнокорейских мужчин в возрасте от 25 до 37 лет считают, что их положение на работе улучшится, если они усовершенствуют свой внешний вид. Корейцы прилагают много усилий, чтобы хорошо выглядеть. Даже пожилые женатые мужчины всегда презентабельны: в чистой одежде, идеально выбриты. Неряшливого корейца встретить сложно. Кроме того, в Корее повсюду зеркала, так что прохожие могут без проблем оценить свой внешний вид. Корейцы уделяют стилю и внешнему виду очень много времени. В этой стране внешность — навязчивая идея. © Darren Hughes / Quora

Основные поклонники корейских певцов — молодые люди

С каждым годом корейские исполнители уверенно завоевывают все больше стран. Согласно опросу 2019 года, около 37,5 % респондентов со всего мира заявили, что k-pop был «очень популярен» в их стране. Основная аудитория корейских групп — молодежь. Как показало исследование, почти 50 % слушателей составляют девушки младше 19 лет. Они в силу возраста предпочитают миловидных парней. Следовательно, корейские кумиры соответствуют запросу своей аудитории: красивые, статные, харизматичные. В Корее для красивых мужчин даже придумали специальный термин — «хонминам». В Корее привлекательными считаются высокие, стройные, подтянутые мужчины со светлой кожей, двойным веком, острой линией подбородка. © Vivian / Quora

Бонус: в жизни звезды не всегда выглядят так, как на экране

Складывается ощущение, что мужчины в Корее только и делают, что смотрятся в зеркало. На самом деле не все они зациклены на внешности и тратят на уход за собой столько же времени, сколько поп-звезды. Но все-таки мужское население этой страны с удовольствием пользуется косметикой, посещает косметологов и пластических хирургов. В интернете можно найти множество видеороликов, где корейцы рассказывают о своем повседневном и парадном макияже. Обычные корейские парни не так сильно переживают по поводу внешности, как звезды. Как правило, простые юноши используют бальзам для губ, легкий тональный крем и делают стильную прическу. © Monica Samiadjie / Quora