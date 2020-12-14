5 причин, по которым современные красотки выглядят одинаково и почему это совсем не так плохо, как нам кажется

Листая ленты соцсетей, трудно не заметить множество красивых, но похожих лиц. Блогеры с миллионами подписчиков и модели более или менее известных брендов кажутся едва ли не сестрами. Через какое-то время мы видим такой же макияж или наряд на бывшей однокласснице или соседке. Чуть позже мы ловим себя на мысли, что неплохо было бы купить вот то средство для контуринга и попробовать новую технику мейкапа.

AdMe.ru решил поразмыслить, почему современные красотки почти на одно лицо, к чему это может привести и так ли негативны эти тренды, как можно подумать.

Как выглядит современная красавица и где ее найти

Чтобы понять, какой сегодня стандарт красоты, достаточно зайти в Instagram, открыть глянцевый журнал. Вы сразу узнаете их по пухлым томно приоткрытым губам, четко очерченным широким бровям и кошачьему взгляду. Волосы либо струятся по плечам, либо небрежно собраны в пучок. Выражения лиц и позы, в которых снимаются примеры для подражания и те, кто им подражает, похожи. Позы откровенны и динамичны, а фото из фешен-блогов сделаны как будто на бегу. В лицах же читается что-то между задумчивостью и скукой. Сегодня мы имеем дело с феноменом «инстаграмного лица». Многие девушки хотят иметь ту типичную внешность, что они видят в популярных аккаунтах. В чем причина такого однообразия?

Желание быть успешными в социуме

Это стремление было присуще человеку на протяжении истории и столетия назад объяснялось весьма прозаично. Внешность в то время несла еще и практическую функцию. Привлекательный облик указывал на хорошие гены и крепкое здоровье. Это отражалось даже в моде прежних лет, в том числе в платьях с кринолином. Неповоротливая конструкция надевалась, чтобы символически продемонстрировать объем бедер. Что, в свою очередь, подчеркивало плодовитость дамы.

Это относится и к косметике: макияж придает женщине более здоровый вид и «сбрасывает» несколько лет. Большие глаза и губы в сочетании с аккуратным носиком характерны для совсем юных. Если ими обладает взрослый человек, это добавляет несколько очков к привлекательности в глазах окружающих. Речь не только о противоположном поле, но о работодателе, друзьях и не только — красота воспринимается как нечто, что позволит стать успешной в обществе. Звучит нелепо, однако исследователи до сих пор пытаются найти взаимосвязь между внешностью, здоровьем и успешностью. Наши современницы, принимающие вызывающие позы на фото или делающие стереотипный мейкап, неосознанно копируют своих предшественниц. Конечно, в наше время далеко не у всех стоит цель нарожать кучу ребятишек, но получить свою порцию внимания стремятся многие.

Универсальность образа

Этот инстаграмный образ подходит всем. Для его создания достаточно иметь в арсенале нехитрые косметические средства и кисти для макияжа. Средство для контуринга поможет выделить скулы, хайлайтер подчеркнет рельеф лица. Для кошачьего взгляда подойдет самая простая подводка, ну а акцент на губы можно сделать с помощью помады. Скорее всего, такой макияж подойдет практически любой девушке и подчеркнет нужное. С одной стороны, из-за того, что стандарт красоты европеизируется в силу глобализации, с другой — уже сегодня по лицу трудно определить этническую принадлежность. В этом смысле такой макияж даже стирает границы между национальностями. Стрелки могут и увеличить глаза, и скрыть нависающее веко, и придать взгляду хищные нотки. Матовая помада благодаря плотной текстуре дает ровный цвет и подходит практически всем.

Многим проще примерить проверенный и универсальный макияж, который наверняка будет удачным. К тому же людям свойственно испытывать неофобию, то есть боязнь нового. Это можно отнести и к макияжу: а вдруг новинка не подойдет? Может быть, понадобится освоить другую технику нанесения? Далеко не все готовы так сильно заморочиться, особенно ради нескольких классных фотографий в ленте.

Простота воплощения канона красоты

Чтобы соответствовать современным канонам красоты на фото, достаточно косметики. В жизни этого может быть мало, и некоторые отправляются не в магазины или в фоторедакторы, а прямиком к пластическому хирургу. Сегодня эта индустрия переживает небывалый подъем. В 2018 году на пластические операции было потрачено почти в 3 раза больше, чем в 2000-м. Этот способ усовершенствования доступен большему количеству людей, чем раньше. К хирургам обращаются не только за лицом конкретного блогера или певицы. Появился новый запрос: клиенты хотят выглядеть как отфотошопленная версия самих себя. Существует термин «дисфория Snapchat» — состояние неудовлетворенности из-за несоответствия между реальной внешностью и отретушированной. Индустрии пластической хирургии, косметологии и косметики находятся в выигрышном положении, поэтому мода на «инстаграмное лицо» им только на руку.

Увлечение соцсетями как способ повысить самооценку

Порой мы недооцениваем силу лайков. В 2016 году ученые из Техасского университета доказали, что мы выкладываем фото в соцсети, чтобы потешить чувство собственного достоинства. Те, кто собирает меньше лайков, чем ожидал, получают болезненный удар по самооценке. Для многих публикация снимков с макияжем как у Ким Кардашьян или ее сестры Кайли Дженнер становится чем-то сродни безобидной терапии, способом повысить самооценку и почувствовать свою значимость. Походить на конкретных звезд совсем не обязательно, важно быть в струе и снискать одобрение друзей, знакомых и даже незнакомых людей. А сделать это проверенным методом (с модным макияжем и одеждой) куда легче. Поэтому глянцевые журналы пестрят советами, какую позу принять на фото, чтобы получить максимум лайков.

Естественное во все времена стремление подражать звездам

Женщинам во все эпохи хотелось выглядеть красиво, ведь это укрепляло уверенность в себе. Хоть стандарты красоты отличались от эпохи к эпохе, дамы с завидным постоянством следовали тому, что было на гребне волны. Женщины (а одно время и мужчины) затягивали себя в корсет, выбеливали лица, делали ондуляцию и проводили другие манипуляции, чтобы соответствовать канонам своего времени. Во все времена его задавали звезды или светские личности. Разве дамы на балах или в литературных салонах не были похожи друг на друга? А если отправиться гулять по улицам нового для себя города или страны, схожесть местных жителей и жительниц бросится в глаза. Недаром есть понятия парижского, лондонского или токийского стиля.

Стандартизация красоты началась в 40–50-е годы XX века — именно тогда пресса начала тиражировать фото актеров, певцов и других лидеров мнений или, как говорят сейчас, инфлюэнсеров. Увидев фото любимой звезды на обложке, девушки примеряли этот облик на себя, делали похожий макияж, шили наряды такого же фасона. Развитие интернета, соцсетей и онлайн-торговли только подстегнуло эту тенденцию. Нам уже не нужно ждать, когда выйдет свежий номер журнала. Достаточно зайти на ее страничку — и вуаля — мы уже имеем представление о свежих веяниях. Можно начинать подбирать аксессуары и заказывать заморскую косметику.

Но не все так грустно: тенденция не настолько массовая, как может показаться на первый взгляд

Лучшее тому подтверждение — расширение горизонтов модной индустрии. Могли бы мы представить себе модель с татуировками, неровными зубами, витилиго или хотя бы размера «плюс» еще лет 15–20 назад? Но сейчас они составляют уверенную конкуренцию классическим худышкам или девам комплекции 90-60-90. Свою лепту внес бодипозитив в изначальном смысле слова. Благодаря ему все меньше девушек комплексует из-за мнимого несоответствия стандартам. Не будем забывать, что понятие красота все еще отличается в разных странах. Азиатки все так же берегут бледную кожу, а в Южной Америке женщины обожают золотистый ее оттенок. Даже использование косметики в странах Европы отличается.

Скорее всего, мода на «инстаграмное лицо» существует у определенной (хоть и многочисленной) группы людей. Как и у любой тенденции, срок ее жизни ограничен, и на смену ей обязательно придет что-то еще. И хотя интернет играет все большую роль в нашей жизни, не будем забывать, что есть и офлайн-пространство, а оно зачастую ой как сильно отличается от виртуального.