5 повседневных вещей, которые были изобретены благодаря случайному стечению обстоятельств

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Считается, что гениальные мысли и вдохновение посещают нас случайно, причем нередко когда мы находимся в ду́ше. Ну а когда в тебе бурлит кровь изобретателя, озарение может настичь не только в ванной комнате, но и, например, в машинном отделении корабля — именно там родилась идея создания кассового аппарата.

Нам в AdMe.ru очень нравится узнавать, как появились те или иные вещи. Вот 5 историй, доказывающих, что мир можно изменить благодаря лишь одному случаю.

Тележка для покупок

В 1934 году 36-летний Сильван Голдман из Оклахомы уже был довольно крупным предпринимателем — он имел продуктовые сети Piggly Wiggly и Humpty Dumpty. В его супермаркетах покупатели сами ходили между прилавками и складывали нужные им товары в корзинку. Людям нравилось, что их никто не беспокоит, не торопит, а продукты можно как следует рассмотреть и изучить. Просто в те годы большинство магазинов работало по проверенной веками схеме: все товары находились за прилавком, и, если кто-то хотел что-нибудь приобрести, ему нужно было обратиться к продавцу, заплатить деньги и только потом получить от того необходимый продукт. Очереди в таких магазинах были частым явлением, требовался дополнительный обслуживающий персонал. Да и покупатели стремились поскорее уйти: кому понравится выбирать товары, когда за спиной слышны недовольные вздохи и причитания?

Именно поэтому у Голдмана дела шли в гору. И они были бы еще лучше, если бы не одно маленькое но. Сильван заметил, что, когда женщины — а тогда в основном они ходили по магазинам — наполняли свои корзинки продуктами, они тут же шли к кассе, расплачивались и покидали супермаркет. Голдман понял, что клиенты могли бы купить больше, но не делали этого, так как ходить по магазину с полной и тяжелой корзиной тяжело и неудобно. Мужчина стал искать выход из сложившейся ситуации. Сначала он решил нанять специальный персонал, который бы относил заполненную корзинку покупателя к кассе, а взамен давал бы пустую. Но такой способ потребовал бы найма большого количества работников, что повлекло бы дополнительные расходы. Еще Сильвану пришла в голову мысль расположить прилавки буквой М, а вдоль них провести небольшую железную дорогу, по которой бы перемещались корзинки с товарами. Но эта идея оказалось чересчур сложной для реализации. Однажды предприниматель засиделся в кабинете, продолжая работать над решением проблемы. Вышагивая круги по комнате, он заметил раскладной стул... И Сильвана осенило: а что, если к нему сверху прикрепить корзинку, а к ножкам приделать 4 колеса? Он тут же побежал в хозяйственный магазин, купил 4 колесика и прикрутил их к стулу. Затем доверху наполнил корзинку продуктами и протестировал на улице. Деревянные ножки не выдержали нагрузки и сломались. Тогда Голдман использовал каркас от металлического стула, добавив внизу еще одну корзинку. Выглядело все это так:

Корзинка на колесах оказалась очень удобной для покупок. Мужчина не мог нарадоваться своему изобретению. Теперь посетители его супермаркетов могли купить гораздо больше товаров, а сам шопинг стал приносить одно удовольствие. Забавно, что поначалу люди равнодушно отнеслись к новинке. Сильвану даже пришлось нанять актеров, которые неспешно ходили по магазину с тележками, клали в нее товары и всячески демонстрировали, как им это нравится. Это возымело эффект: люди стали вовсю использовать тележки и покупать намного больше продуктов. Спрос на изобретение Голдмана взлетел до небес. Он стал продавать тележки в огромных количествах, заработав со временем сотни миллионов долларов. Теперь, когда в следующий раз в супермаркете вы решите использовать тележку (пусть и слегка видоизмененную), вспомните, благодаря кому процесс покупок стал таким приятным и простым.

Сильван Голдман рядом с современной тележкой и изобретенной им.

Кассовый аппарат

В 1878 году американец Джеймс Ритти, владелец бара в Дейтоне, путешествовал на пароходе в Европу. Дома дела его шли очень плачевно: посетителей его заведения было много, поток не иссякал, а вот доходы били мизерными. Он знал, что некоторые сотрудники часть денег присваивают себе, но никак не мог доказать это и искоренить воровство в целом. Во время прогулки по судну он случайно забрел в машинное отделение. Там Джеймса заинтриговал механизм, который автоматически подсчитывал, сколько раз вращался винт парохода. В это мгновение его осенило, и Ритти решил сконструировать что-то подобное для учета кассовых операций. Как только предприниматель вернулся домой, он со своим братом-механиком Джоном начал работу над проектом такого устройства. На третий раз после неудачных попыток они создали аппарат, который при нажатии клавиши фиксировал определенную сумму. Позже они добавили индикатор, который показывал, какую сумму продавец должен положить в кассовый ящик. С этим изобретением возможность присвоить себе деньги уменьшилась. Тогда дела бизнесмена пошли хорошо, ведь сотрудникам заведения пришлось работать честно. К тому же поток посетителей увеличился, так как все хотели воочию увидеть новое необычное устройство. Джеймс Ритти открыл небольшую фабрику по производству кассовых аппаратов, занимаясь параллельно своим баром. Но работа по двум направлениям оказалась предпринимателю не по силам: оба бизнеса не приносили дохода, и Джеймс решил продать и фабрику, и кафе. Новым владельцем бизнеса стал Джон Х. Паттерсон, который в будущем и усовершенствовал изобретение Ритти. Он добавил колокольчик и денежный выдвижной ящик, а еще спустя годы присоединил устройство, которые печатало чек. К началу XX века компания Паттерсона продала более миллиона кассовых аппаратов.

Репродукция кассового аппарата Джеймса Ритти (слева) и усовершенствованное устройство Джона Паттерсона (справа).

Фруктовый лед

Однажды зимой 1905 года 11-летний мальчик Фрэнсис Уильям Эпперсон из Сан-Франциско сделал себе сладкий растворимый напиток. Он смешал в стакане обычную воду и специальный порошок, использовав деревянную палочку для перемешивания. Фрэнсис вышел с содовой на улицу, а спустя время вернулся домой, забыв полный стакан на крыльце. Когда мальчик следующим утром вышел из дома, он заметил, что его напиток замерз, как и палочка, находящаяся в нем. Эпперсону не хотелось выкидывать лакомство, и он подставил его под горячую воду. Затем он достал из стакана сладкий лед, решил его лизнуть и пришел в дикий восторг. Этот момент считается днем изобретения замороженного сока на палочке. Уже следующим летом Фрэнсис начал дома в холодильнике замораживать содовую и подавать ее соседским детям по 5 центов за штуку. А в 1923 году Эпперсон оказался на одном светском мероприятии, где представил свое вкусное изобретение. Оно произвело фурор, и парень решил зарабатывать на нем деньги, подав заявку на патент. Затем он продавал фруктовое мороженое в парке развлечений «Нептун-Бич», но через несколько лет продал права на свое детище компании Joe Lowe в Нью-Йорке. А еще спустя десятилетия эту компанию приобрела Unilever. Сейчас она продает около 2 млрд фруктового мороженого в год.

Угольные брикеты

Генри Форд у многих ассоциируется с изобретением сборочной линии, а также с популярным и доступным автомобилем Ford модели T. Но знаменитый американец придумал еще и то, что используют миллионы людей во время приготовления шашлыка или барбекю. Форд был заядлым любителем природы и одним из первых защитников окружающей среды. Он жил под девизом «Сокращать, повторно использовать и перерабатывать»: его беспокоило потраченное впустую дерево на его лесопилке. Оставалось много опилок, веток и пней. И Форд искал способы их применения. Однажды в 1919 году он отдыхал на очередном пикнике вместе со своим двоюродным братом и друзьями — американским натуралистом и публицистом Джоном Берроузом и изобретателем Томасом Эдисоном. В костер, на котором готовилась еда, постоянно приходилось кидать дрова, чтобы поддерживать оптимальный огонь. Тогда Генри и обнаружил, что если спрессовать древесные опилки, обработав их смолой и кукурузным сиропом, то огонь дольше горит, а еще его легче разводить. Конечно же, Форд сразу построил завод по производству угольных древесных брикетов. Их он продавал в упаковках, которые было удобно брать с собой на пикник. И дело это оказалось прибыльным. Сегодня компания Kingsford Charcoal, которая в 1951 году приобрела подразделение угольных брикетов Ford, до сих пор их выпускает. Фактически более миллиона тонн древесных отходов ежегодно обретает новую жизнь в виде древесно-угольных брикетов.

«Кinder Сюрприз»

Уильям Саличе родился 18 июля 1933 года в итальянской коммуне Казеи-Джерола. В 1960 году он начал работать на кондитерском заводе Ferrero, а спустя несколько лет стал близким другом владельца компании Микеле Ферреро. Идея вкладывать игрушку внутрь шоколадного яйца пришла Уильяму во время празднования Пасхи. Напомним, по традиции в Италии в этот день пекут куличи и кладут внутрь монетку или игрушку. Молодой изобретатель захотел, чтобы дети отмечали праздник круглый год, тогда его и осенило создать «Kinder Сюрприз» — шоколадное яйцо с подарком внутри. Когда в 1974 году это лакомство поступило в продажу, оно обрело феноменальную популярность — первая партия была распродана за час. И все благодаря спрятанным в шоколаде игрушкам, которые коллекционировали не только дети, но и взрослые.

Какая история показалось вам самой удивительной?