5 неудобных вопросов о суррогатном материнстве, которые не принято обсуждать в обществе

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В последние годы резко увеличилось число случаев суррогатного материнства. Многие связывают это с набирающей силу тенденцией заводить детей в позднем возрасте, когда не каждая женщина физически может выносить ребенка. Актуальных статистических данных, к сожалению, нет, хотя еще в 2012 году эта индустрия оценивалась экспертами в $ 6 млрд в год. Хотя истинную стоимость подобного «бизнеса» определить трудно, поскольку далеко не все оформляют сделки юридически.

Мы в AdMe.ru выяснили, почему женщины становятся суррогатными матерями и как может сложиться судьба родившегося ребенка, если от него вдруг по какой-то причине откажутся «заказчики».

Что будет, если ребенок родится неполноценным?

Особенности физического развития плода прописывают в договорах. Юридически грамотный документ обяжет заказчиков выплатить гонорар суррогатной матери в размере 100 %, даже если у ребенка обнаружат какие-то патологии. Но это произойдет в том случае, если женщина выполнила все свои обязательства и неполноценность плода вызвана случайностью. В 2014 году мир потрясла история с младенцем по имени Гамми. Австралийская пара заключила сделку с тайской женщиной, и та выносила двойню. Мальчик, который должен был поехать в Австралию, оказался не вполне здоровым — у него диагностировали синдром Дауна. Поэтому к новым родителям отправилась его сестренка-близняшка. Гонорар тайской матери выплатили в полном объеме.

Гамми и его биологическая мать.

Правда ли, что суррогатными матерями становятся женщины с низким уровнем достатка?

Для суррогатного материнства действительно часто привлекают необеспеченных и социально незащищенных женщин. Такая сделка может существенно улучшить качество жизни. К примеру, так выглядят расценки за рождение ребенка в разных странах: США (штат Калифорния) — ₽ 3 300 000

Украина — ₽ 1 500 000

Россия — ₽ 1 000 000 Многие женщины, которые испытывают определенные финансовые трудности, соблазняются высоким вознаграждением. При этом, к сожалению, нередки случаи, когда агентства, через которые заключаются договоры с будущими родителями, просто отказываются платить деньги. Откровенный обман — явление нечастое. Обычно имеют место мелкие придирки. Допустим, в договоре указано, что женщине нельзя поднимать тяжести, а она купила пакет картошки в магазине и принесла его домой. Для недобросовестной фирмы это повод не выплачивать гонорар.

Если суррогатная мать передумала отдавать ребенка, то его заберут силой?

Ответ на вопрос зависит от той страны, в которой сложилась ситуация. Например, в России после рождения нового гражданина необходимо зарегистрировать в ЗАГСе. Суррогатная мать при этом подписывает документы, по которым передает все свои родительские права «заказчикам». Если она вдруг передумает отдавать малыша после подписания этого документа, то его заберут силой, поскольку официально родителями будут считаться уже другие люди. А если откажется подписывать документ, то будет полноправным родителем ребенка и никто его не заберет. В 2011 году подобный случай произошел в США. Женщина отозвалась на сообщение незнакомцев в интернете и пообещала родить им ребенка, а после родов отказалась от своих слов. Причиной была психическая неадекватность супружеской пары «заказчиков». Полгода суда — и матери разрешили оставить ребенка. Дело в том, что женщина не заключала официальный договор, хотя небольшой гонорар ей выплатили. В противном случае дело могло повернуться иначе. Другая громкая история случилась с американкой Мэри Бет Уайтхед. После рождения суррогатного ребенка она сбежала в другой штат, потому что сильно привязалась к младенцу. Разумеется, полиция быстро обнаружила беглянку и отобрала девочку, передав ее законным родителям. Несколько судебных разбирательств — и матерью ребенка признали Мэри Бет Уайтхед. Только поэтому ей было разрешено иногда навещать дочь, которая проживала у «заказчиков». Любопытно, что, когда девочка достигла совершеннолетия, то законным путем аннулировала родительские права Мэри Бет.

Мэри Бет Уайтхед в 1987 году — через год после рождения суррогатного ребенка.

Такие случаи скорее исключения, чем правила. Обычно все проходит хорошо и каждая сторона остается довольной. Отличным примером является американка Дебора Болиг, ставшая суррогатной матерью близняшек. Сейчас обе семьи дружат и даже отправляют друг другу подарки на праздники.

Дебора Болиг (слева) и законные родители близняшек (справа).

Что будет, если заказчики передумают брать ребенка, а суррогатная мать тоже откажется от него?

Судьба у такого малыша будет однозначно незавидная — его отправят в детский дом. Однако это связано с бюрократическими проволочками и обычно занимает много времени. Власти должны решить, кому по закону принадлежит младенец, в каком городе он должен находиться и т. д. А если заказчиками являются иностранцы, то новорожденный может оказаться вообще в подвешенном состоянии между двумя странами, когда ни одна из них не хочет признавать его своим гражданином. Такая ситуация сложилась в Индии — там проживала суррогатная мать, а заказчиком была супружеская пара из Японии. Девочка не успела даже родиться, как супруги развелись. Ни суррогатная мать, ни японка не хотели забирать ребенка себе. Опеку над Манджи (так назвали новорожденную) желал оформить японский папа, но по индийским законам усыновлять детей одиноким людям запрещено. Разразился скандал в СМИ, и через несколько месяцев индийское правительство разрешило мужчине забрать дочь.

12-дневная Манджи и медсестра в индийской клинике, где девочка ждала решения своей судьбы.

Почему многие женщины готовы бесплатно вынашивать чужого ребенка?

Бесплатное вынашивание младенца для чужой семьи получило название суррогатного волонтерства. Больше всего этот феномен распространен в Канаде, где вообще запрещены вознаграждения суррогатным матерям. Причем за последнее десятилетие количество женщин, готовых "подарить" ребенка чужим людям, увеличилось в 4 раза. В качестве аргументов "за" обычно приводят такие: С этической точки зрения "дарение" младенца намного предпочтительнее, нежели его "продажа".

Суррогатное материнство для многих представляется своеобразным бизнесом. Канадки доказывают, что дети предметом торговли быть не могут. Каждая из "альтруистичных" матерей имеет собственных детей, а многие уже не раз вынашивали малышей для других семей. Телеканал BBC даже снял документальный фильм об этих женщинах и назвал его "Клуб суррогатных матерей".

«Я создаю семьи, а какая у вас суперспособность?» — футболки с таким принтом носят участницы клуба.

Такая однозначная и весьма консервативная позиция вызывает в обществе немало критики. В частности, люди возмущаются нежеланием сурмам признать тот простой факт, что пара без детей также должна считаться семьей. Возникают и другие претензии, а именно агрессивный призыв к деторождению, что оскорбляет чувства бездетных женщин. Особенно тех, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям. Так или иначе, но деятельность общества суррогатных матерей оценивается не так уж радужно.