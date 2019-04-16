5 мифов о русском мате, в которые верили даже гуманитарии

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Согласно данным Всероссийского центра измерения общественного мнения (ВЦИОМ), 62 % опрошенных используют в своей речи ненормативную лексику. Чуть меньше трети из них признались, что матерятся каждый день.

В соцсетях отнеслись к результатам социсследования скептически — пользователи уверены, что жители России пользуются обсценной лексикой куда чаще, чем признаются в этом. А мы в AdMe.ru задумались: почему у мата такая плохая репутация? Ведь есть и другие ругательные слова, но они не имеют такой магической силы. Итогом нашего разбирательства стало развенчание 5 главных мифов о ненормативной лексике.

Миф № 1: Мат попал в русский язык от татаро-монголов

Версия иностранного происхождения мата давно опровергнута многими лингвистами. Летописные источники свидетельствуют о том, что мат был распространен на Руси задолго до ордынского ига. В 2005 году в Новгороде и Старой Руссе были найдены берестяные грамоты XII века, где употреблялись слова, считающиеся сейчас запретными. Процитировать их мы не можем, но отрывки вы легко найдете в сети. Исследователь мата Алексей Плуцер-Сарно считает татарскую версию происхождения мата желанием приписать свое плохое кому-нибудь другому. По его словам, этимология известного слова из 3 букв чисто русского происхождения — оно происходит от слова «хвоя». По другой версии, это слово — повелительное наклонение от слова «ховать» (то есть прятать). По аналогии с тем, что повелительное наклонение от слова «ковать» — «куй», а «жевать» — «жуй».

Миф № 2: Мат — он и в Средние века мат

Многие считают, что матерные слова никогда не меняли свое значение и были плохими. Но это не так. Например, известное слово на букву «б» образовано от древнерусского глагола, означавшего «ошибаться». Кстати, по одной из версий, слово берет истоки в праиндоевропейском корне bhla — «дуть». Помните английское bla-bla-bla, означающее бессодержательную болтовню? Есть версия, что мат — это некий сакральный язык, которым наши предки пользовались, чтобы защититься от злых сил. Например, употребление таких слов в свадебных обрядах означало намерение продлить род и служило тайным языком, призванным зашифровать эти планы от духов.

Миф № 3: Мат языку не нужен

Все, что языку не нужно, безжалостно выбрасывается, как это произошло с многочисленными французскими заимствованиями, которые были популярны в XIX веке. Выше уже говорилось, что в древности мат выполнял сакральную функцию, а сейчас используется как средство особой экспрессии. В каком-то смысле мат продолжает выполнять функцию заклинания, а заклинания часто не используют, потому что они могут потерять силу.

Миф № 4: Русский мат — самый матерный мат в мире

Русская обсценная лексика действительно очень сильная. Довольно часто ее можно услышать в речи народов постсоветского пространства, например у литовцев — в их языке почти нет грубых слов, поэтому они их заимствуют из русского и польского. В английском языке аналоги русских матерных слов используются слишком часто, чтобы быть табуированными. Однако есть языки, в которых ненормативная речь может померяться силой с русской. Например, грузинский, венгерский и норвежский.

Миф № 5: Если мат запретить, он со временем исчезнет

Тут все наоборот. Запреты продлевают жизнь мата. Если на использование лексики нет табу, то она теряет свою силу и экспрессию и слова становятся обычными. Лингвист Максим Кронгауз не раз говорил, что мат как культурное явление существует только в контексте запрета, а если запрет снять, то обсценная лексика потеряет свою силу.

Бонус: а что говорят ученые?

Мат облегчает боль.

Постоянная матерная ругань может свидетельствовать о болезни человека. Бесконтрольное употребление нецензурных слов — один из симптомов синдрома Туретта.

Известны случаи, когда пациенты, утратившие речь, четко произносили бранные слова. Из этого ученые сделали вывод, что за обсценную лексику отвечает правое полушарие мозга, в то время как за речь в целом — левое.

Люди, постоянно употребляющие мат, врут реже.

Нецензурную брань лучше не использовать в спорах — матерящийся собеседник выглядит неумным и некомпетентным в глазах окружающих.

А как вы относитесь к употреблению подобной лексики?