5 историй из жизни знаменитых литераторов, которые увлекательнее их собственных произведений

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Жизнь знаменитых литераторов, оказывается, была гораздо увлекательнее, чем нам рассказывали в сухих биографиях в школьных учебниках. Теперь-то мы понимаем, почему их произведения стали такими известными: они написаны по мотивам их собственной жизни. А в некоторых случаях реальные сюжеты и вовсе заткнули за пояс все выдумки, вместе взятые.

Мы в AdMe.ru читали эти истории из жизни известных писателей открыв рот и решили, что и вы непременно должны узнать о них. А в конце статьи вас ждет бонус — неожиданная теория и один мистический случай.

1. Ярослав Гашек «открыл» идиотозавра и муху с 16 крыльями

Автор «Похождений бравого солдата Швейка» Ярослав Гашек обладал неугомонным характером и авантюрными наклонностями, что сделало его биографию бурной и яркой: он частенько попадал в полицию за бродяжничество, анархистсткие взгляды и хулиганские выходки, а потом писал обо всем этом фельетоны и продавал их в газеты. Однажды приятель устроил Гашека редактором в журнал «Мир животных», и тот решил разбавить скучные статьи собственными биологическими «открытиями»: так, он придумал загадочного «табу-табурана», живущего в Тихом океане, древнего «идиотозавра» и муху с 16 крыльями. Его публикацию об открытии доисторической праблохи Palaeopsylla даже перепечатали другие издания, но вскоре Гашек был разоблачен и ему пришлось покинуть журнал. Затем писатель открыл «Кинологический институт», который на самом деле был просто конторой, торгующей собаками. Так как на покупку породистых щенков денег не было, Гашек ловил дворняг, перекрашивал их и подделывал им родословную. «Бизнес» просуществовал недолго, закончился судом и впоследствии перекочевал в роман о Швейке.

2. Иван Сергеевич Тургенев однажды получил от матери посылку с кирпичами

Иван Сергеевич Тургенев финансово полностью зависел от своей деспотичной матери — богатой помещицы Варвары Петровны. Узнав, что сын безумно влюблен в «проклятую цыганку» — замужнюю певицу Полину Виардо, — мать на 3 года лишила его содержания. Привыкший жить на широкую ногу, Тургенев был вынужден занимать деньги у друзей. А когда Варвара Петровна потребовала его возвращения из Парижа и выслала 600 рублей, он раздал долги и вновь остался без гроша. Однажды из дома пришла тяжелая посылка. Обрадованный Иван Сергеевич заплатил последнюю мелочь за почтовые услуги, но, когда открыл ее, оказалось, что коробка доверху набита кирпичами. Так мать решила проучить непутевого сына. Однако любовь писателя к Виардо только крепла. Став впоследствии состоятельным человеком и известным писателем, в личной жизни Тургенев не преуспел: почти 40 лет он повсюду следовал за супругами Виардо, так и на обзаведясь собственной семьей.

3. Борис Пастернак считал, что стал поэтом благодаря падению с лошади

Отец Пастернака был художником, мать — пианисткой. Сам будущий поэт с детства был не чужд творчества и музыки, но осознать свое призвание ему помог случай. Как-то раз 13-летний Борис уговорил крестьянских девушек из соседнего села, гнавших табун лошадей в ночное, взять его с собой. Опытным наездником он не был, поэтому и упал со скачущей лошади, которая к тому же копытом раздробила ему бедро. Позже поэт вспоминал, что, очнувшись в гипсе, «все переживал и повторял ритмы галопа и падения — и впервые открыл для себя, что слова тоже могут подчиняться музыкальному ритму». Этот день Пастернак называл «преображением»: он проснулся поэтом и музыкантом. Нога срослась с укорочением, и Пастернак всю жизнь скрывал это, нося обувь с каблуками разной высоты. Хромота спасла его от призыва в армию и участия в войне. Поэт считал это знаком того, что жизнь подарена ему не просто так, а для того чтобы он совершил нечто значительное.

4. Ромен Гари сумел дважды получить Гонкуровскую премию, которая присуждается лишь раз в жизни

Знаменитого французского писателя Ромена Гари на самом деле звали Роман Кацев. Он родился в Вильно (нынешнем Вильнюсе) и свободно владел 6 языками. После развода мать увезла сына в Ниццу, и после получения французского гражданства тот стал пилотом, воевал в Европе и Африке в составе французского движения антигитлеровского Сопротивления, а после Второй мировой войны сделал отличную дипломатическую карьеру — стал генеральным консулом в Лос-Анджелесе, где женился на голливудской звезде Джин Сиберг и однажды вызвал на дуэль Клинта Иствуда. Гари написал 34 романа и снял 2 фильма. В 1956 году за роман «Корни неба» он получил Гонкуровскую премию, которая присуждается лишь однажды. Но Гари сумел получить ее еще раз, написав книгу «Вся жизнь впереди» под псевдонимом «Эмиль Ажар». За неизвестного начинающего писателя Ажара он выдал собственного двоюродного племянника. В 2017 году по автобиографическому роману Гари «Обещание на рассвете» сняли фильм с Шарлоттой Генсбур и Пьером Нинэ в главных ролях.

5. Автор приключенческого романа «Наследник из Калькутты» написал его по приказу криминального авторитета

Журналист-международник и военный разведчик Роберт Штильмарк был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации и приговорен к 10 годам заключения. Лагерный срок он отбывал под началом криминального авторитета Василевского, который освободил Штильмарка от общих работ ради того, чтобы тот написал приключенческо-исторический роман. Затем Василевский планировал убить автора руками других заключенных, а рукопись под своей фамилией отправить Сталину и получить за это амнистию. Но убийство не состоялось. А так как Штильмарк читал соседям по бараку каждую новую главу «Наследника из Калькутты», впоследствии на суде они помогли ему доказать авторство. Еще одним доказательством стало то, что писатель зашифровал в тексте романа фразу «Лжеписатель, вор, плагиатор», имея в виду Василевского. Ее можно найти, читая буквы каждого 2-го слова в одном из фрагментов книги: «Листья быстро желтели. Лес, еще недавно полный жизни и летней свежести, теперь алел багряными тонами осени. Едва приметные льняные кудельки вянущего мха, отцветший вереск, рыжие, высохшие полоски нескошенных луговин придавали августовскому пейзажу грустный, нежный и чисто английский оттенок. Тихие, словно отгоревшие в розовом пламени утренние облака на востоке, летающая в воздухе паутина, похолодевшая голубизна озерных вод предвещали скорое наступление ненастья и заморозков».

Бонус № 1: есть версия, что «12 стульев» и «Золотого теленка» написал Михаил Булгаков

В 2013 году в Германии вышла книга литературоведа Ирина Амлински, в которой она утверждает, что Ильф и Петров не писали знаменитых романов. По версии исследователя, их имена лишь послужили прикрытием для Михаила Булгакова, который в то время подвергался травле, — публиковать что-либо под своим именем ему было сложно. Тщательно проанализировав тексты всех трех авторов, Амлински утверждает, что ни Ильф, ни Петров не создали ничего даже близко напоминающего по уровню оба романа: будучи оба журналистами, они писали в основном рассказы и фельетоны. В «12 стульях» и «Золотом теленке» много сюжетных и стилистических заимствований из произведений Булгакова. Кроме того, романы пронизаны язвительным юмором, свойственным Михаилу Афанасьевичу: так, например, Амлински утверждает, что Маяковский, которого Булгаков терпеть не мог, описан в романе под именем бездарного стихоплета Никифора Ляпис-Трубецкого, влюбленного в Хину Члек (Лилю Брик).

Бонус № 2: мистическая история одного из авторов «12 стульев»

Мистическая история из жизни одного из соавторов «12 стульев» и «Золотого теленка» ничем не подтверждена, но уже с десяток лет время от времени всплывает в сети. В 2012 году режиссер Алексей Нужный превратил ее в сценарий, отправил на конкурс в США и одержал в нем победу. Сценарий лег в основу фильма «Конверт» с Кевином Спейси в главной роли. Вот эта история. У Евгения Петрова было необычное хобби: он коллекционировал конверты собственных писем. Обычно он отправлял короткое послание в другую страну на вымышленный им же самим адрес выдуманному адресату. Через некоторое время конверт возвращался к отправителю, украшенный разноцветными штампелями и пометкой «Адресат неверен». В 1939 году Петров отправил такое письмо в Новую Зеландию по адресу: город Хайдербердвилл, улица Райтбис, дом 7, Мериллу Оджину Уэйзли. В письме он написал: «Дорогой Мерилл! Прими искренние соболезнования в связи с кончиной дяди Пита. Крепись, старина. Прости, что долго не писал. Надеюсь, что с Ингрид все в порядке. Целуй дочку от меня. Она, наверное, уже совсем большая. Твой Евгений». Через 3 месяца писатель получил неожиданный ответ. В незнакомом конверте с надписью «Новая Зеландия, Хайдбердвилл, Райтбич, 7, Мерилл Оджин Уэйзли» и штампелем «Новая Зеландия, почта Хайдбердвилл» находилось такое письмо: «Дорогой Евгений! Спасибо за соболезнования. Нелепая смерть дяди Пита выбила нас из колеи на полгода. Надеюсь, ты простишь за задержку с ответом. Мы с Ингрид часто вспоминаем те 2 дня, что ты был с нами. Глория совсем большая и осенью пойдет во 2-й класс. Она до сих пор хранит плюшевого медведя, которого ты привез ей из России». В конверт была вложена фотография, на которой крепкий мужчина обнимал... самого Петрова! С обратной стороны стояла дата: 9 октября 1938 года. Это был день, когда писатель угодил в больницу с тяжелейшей пневмонией. Он едва выкарабкался с того света. Петров немедленно написал странному адресату еще раз, но ответа уже не дождался: началась война. Он отправился на фронт в качестве военного корреспондента и погиб, когда самолет, в котором он летел, был сбит немецким истребителем. В день гибели на московский адрес Петрова пришло новое письмо от Мерилла Уэйзли, где тот выражал восхищение мужеством советских людей и писал: «Помнишь, как я испугался, когда ты стал купаться в озере? Вода была очень холодной. Но ты сказал, что тебе суждено разбиться в самолете, а не утонуть. Прошу тебя, будь аккуратнее — летай по возможности меньше».