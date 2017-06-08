5 грубых ошибок при лечении, из-за которых лекарства не действуют

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Во время болезни большинство из нас надеется на волшебную силу лекарства и на то, что эффект от медикаментов не заставит себя ждать. Однако не всегда лечение пилюлями оказывается настолько быстрым, как нам хотелось бы. AdMe.ru выяснил, какие факторы влияют на эффективность медикаментов, и выявил несколько ошибок, которые все мы совершаем во время лечения.

Запиваем неправильно

Часто, принимая таблетки, мы запиваем их первым, что попадется под руку. Однако в такие моменты не задумываемся, что некоторые жидкости могут существенно ослабить действие лекарств. Это касается: кофе и колы (лекарство быстро расщепляется);

(лекарство быстро расщепляется); чая (замедляет всасывание компонентов);

(замедляет всасывание компонентов); молока (ослабляет действие антибиотиков);

(ослабляет действие антибиотиков); грейпфрутового сока (меняет фармакологический эффект медикамента). Если в инструкции не указано обратного, запивать лекарства лучше водой комнатной температуры.

Едим не ту пищу

Если принимать лекарство положено во время еды, обратите внимание на состав пищи. Продукты, богатые клетчаткой, подобно щетке, могут вычистить часть полезных компонентов из организма. К ним относятся: геркулес и отруби;

капуста;

ягоды;

зелень;

тыква;

бобы;

грибы;

продукты из муки грубого помола. Помните, что, принимая некоторые препараты, нужно соблюдать особую диету, поэтому внимательно читайте инструкцию.

Не соблюдаем график

График приема медикаментов следует соблюдать особо строго, если речь идет об антибиотиках. Ведь в данном случае важно поддерживать правильную концентрацию лекарства в организме, при несоблюдении которой препарат не будет действовать. Если доктор прописал вам большое количество таблеток и вы боитесь не удержать в памяти расписание их приема, стоит завести специальный органайзер.

Делаем коктейль из таблеток

Если врач прописал вам несколько препаратов и не уточнил, можно ли их употреблять одновременно, лучше делать паузу между приемами. Медики рекомендуют перерыв длиною в 10 минут.

Бросаем лечение

Часто мы бросаем лечение сразу, как только чувствуем себя лучше. Это грубейшая ошибка, которая, скорее всего, приведет к рецидиву заболевания. Принимать лекарство стоит так долго, как рекомендовал врач. Ведь смысл лечения заключается не только в устранении симптомов, но и в закреплении результата.