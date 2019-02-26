5 головоломок, которые выбесили весь интернет

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Каждый хотя бы раз сталкивался с загадкой или задачей, которую не получалось решить с первой попытки. А если не вышло со второй и с третьей, скорее всего, вы обращались за помощью на ресурсы типа The Question, чтобы найти ответ на вопрос, который не давал вам уснуть. Знакомо?

AdMe.ru бросил вызов головоломкам, которые пощекотали нервы пользователям соцсетей, чтобы поставить точку, разобравшись с ними раз и навсегда.

1. Гопник с семечками

Помните эту задачку? Попробуйте решить ее сейчас. Наверняка у многих получилось 23 или 19, но это неправильные ответы. Давайте разберемся: Пара кедов = 10

Гопник = 5

Один кулек семечек = 2 У кого получилось 23, составили такое уравнение: 5 + 9×2, а те, кто не заметил, что в руках два кулька, такое: 5 + 7×2 = 19. И вроде все правильно, но нет. Обратите внимание на обувь мальчика. Да, все дело в кедах. С ними правильное уравнение выглядит так: 5 + 19×2 = 43. Такие головоломки раздражают — и не потому что не получается решить простое уравнение, а потому что в условиях не сказано, что означает совмещение предметов. Как интерпретировать гопника в кедах? Это гопник плюс кеды? Или гопник, умноженный на кеды? А может, корень из гопника в степени кедов?

2. Садовник и 49 деревьев

Нервничал каждый, кто пытался решить эту задачу в уме. Ведь без ручки с листом бумаги или стилуса тут не обойтись. Напоминаем условия задачи: В саду росло 49 деревьев. Решив, что сад зарастает, садовник задумал расчистить его. Он нанял дровосека и дал ему задание: оставить 5 рядов по 4 дерева в каждом. Когда работа была выполнена, садовник пришел оценить результат и был огорчен: дровосек срубил 39 деревьев, оставив лишь 10. «Зачем ты вырубил почти весь сад? — вопрошал садовник. — Тебя просили оставить 20 деревьев». «Нет, — ответил работник, — не просили. Вы велели оставить 5 рядов по 4 дерева в каждом, так я и сделал». Садовник был удивлен, но убедился, что из оставшихся 10 деревьев образуются 5 рядов по 4 дерева в каждом. Как дровосек умудрился это сделать? Наверняка те, кто справился с головоломкой, хотели лишь одного: найти и отругать этого дровосека. Нет, вы только посмотрите на проделанную им работу:

3. Найти недостающее число

Встречали такую задачу на логику? Условия простые: на место вопросительного знака нужно поставить число, сохранив принцип, по которому расставлены все числа в таблице. Попробуйте решить ее, не читая следующий абзац. Получилось? Это действительно простое задание, если вы изначально правильно, то есть горизонтально, прочитали таблицу. Число посередине — это сумма чисел слева и справа. Значит, на месте знака вопроса должна быть цифра 13. Однако многие читали таблицу вертикально — и у них ничего не получалось. И правда, если пытаться найти принцип расстановки чисел сверху вниз, то ничего, кроме нервотрепки, не предвидится.

4. Код для замка

Если вы столкнулись с этой загадкой, есть два варианта: взломать замок или сломать голову. Давайте разберемся, какой код нужно подобрать, чтобы замок открылся. Согласно первой подсказке, на третьем месте должна быть цифра 2, так как, в соответствии с подсказками № 2 и № 4, цифра 6 не может стоять на первом месте, а цифры 8 в коде вообще нет. На втором месте должна стоять цифра 4, так как в подсказке № 2 указано, что есть одна верная цифра, но она не на своем месте. В соответствии с подсказками № 3 и № 5, 0 не может стоять на втором или на третьем месте, стало быть, он встает на первое место. Таким образом, у нас получился код 042. Если вы справились с этой головоломкой без нашей помощи, наверное, вы гений.

5. Куда движется кот?

Кажется, нет человека, который бы не видел эту фотографию. Но пользователи до сих пор не могут успокоиться, выражая свое мнение относительно вопроса, куда все-таки движется этот кот: вверх или вниз? И мы решили рассмотреть доводы, которые пишут в комментариях под этим фото. Лагерь № 1: Кот поднимается Плоскость за лестницей похожа на пол.

Слишком крутые ступеньки, если представить, что пространство на заднем фото — не пол, а потолок.

Спускаясь, кошки прыгают на обе передние лапы, а на фото одна из лап вытянута к ступеньке. Лагерь № 2: Кот спускается Когда кошки спускаются, то поднимают хвост для равновесия.

Судя по тени, которая падает от кота, источник света находится сверху.

Кот смотрит вниз. А если бы он поднимался, смотрел бы вверх. Один из самых весомых аргументов предложил пользователь, который обратил внимание на выступы на ступеньках. Он счел, что эти пороги говорят о том, что верхняя часть ступенек на фотографии скрыта, а это значит, что мы видим лестницу, ведущую вверх. И если это так, то кот действительно спускается. Мы согласны с теорией о ступеньках. А какой из двух лагерей ближе к правде, по вашему мнению?