5 доказательств, что минимализм нужен каждому из нас прямо сейчас

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Мы нагружаем себя ненужными вещами и информацией каждый день, но получаем не удовольствие, а только больше и больше стресса. Навести порядок поможет минимализм как стиль жизни, о нем и расскажем.

Редакция AdMe.ru очень прониклись этой идеей и уже запланировала разбор барахла и в голове, и в шкафах в ближайшие выходные.

Что такое минимализм и с чем его едят

В некоторых культурах идеи минимализма заложены уже испокон веков, и выражаются они не только в отношении к вещам, но и в образе мышления. Например, это страны Скандинавии. Вспомним завоевавший большую популярность скандинавский стиль интерьеров: светлые, просторные помещения, «наполненные воздухом», и лаконичный декор. Простота, скромность, бережное отношение к природе — важные основы жизни в этих странах.

То же самое можно сказать и про скандинавский стиль одежды: это натуральные, качественные ткани, простые формы, органичные принты. Люди пресытились огромным ассортиментом и впервые за 7 лет стали тратить меньше денег на одежду. Какой смысл покупать очередную модную кофту среднего качества, если носить ее можно максимум 1–2 сезона, и не проще ли купить вместо нее простой базовый топ из хорошего материала? Многие знаменитые и успешные люди предпочитают не тратить время на выбор одежды, оставляя его на дела или общение с семьей. Простой и наглядный пример: Марк Цукерберг ходит в одних и тех же футболках практически каждый день, да и Стив Джобс не очень-то любил разнообразие в гардеробе.

Минимализм — это не экономия и не жлобство. Минимализм — это рациональное и разумное потребление, освобождение пространства от лишних вещей и ненужных деталей. Начиная с «расхламления» дома и пространства, многие приходят и к «разгрузке» собственной головы. Конечно, это не панацея от всех проблем, но кто мешает попробовать, если вы ничего при этом не теряете?

5 причин, почему минимализм упрощает жизнь

1. Это удобно

Вещи находятся быстрее, когда лежат на своих местах. Лишние предметы отвлекают внимание и мешают сосредоточиться, они только «нагружают» пространство. Более того, большинством из них мы и вовсе не пользуемся. Чем больше в вашем доме вещей, тем больше времени нужно на наведение порядка. А так ли вам нужна коллекция статуэток, пылящихся на полке, или школьные дневники, которые вы решили передать своим внукам и правнукам? Актриса Камерон Диас как-то призналась, что разбор вещей и гардероба вместе с уборкой помогают ей отвлечься от проблем, а заодно и «разгрести» мысли в голове. Порядок в доме — порядок в голове.

2. Вы экономите время, деньги, природные ресурсы

Ваш гардероб не станет хуже, если вместо 20 сумок в нем останутся 3–4 любимые, ведь наверняка чаще всего вы носите только их. Покупая по возможности хорошие, добротные вещи, вы пользуетесь ими дольше, а значит, заботитесь об экологии. Как говорят англичане, «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Звучит, быть может, немного по-снобски, но что-то в этом есть. Даже герцогиня Кембриджская не чурается выходить в свет в одном и том же наряде. Минималисты тратят меньше денег не потому, что они слишком скупы, а потому, что задают себе вопросы перед покупкой и принимают решения рационально.

3. Вещи — это не инвестиция

Вещи устаревают, едва успев попасть на полки магазинов. И даже самый навороченный автомобиль вряд ли будет выгодной инвестицией. Конечно, неплохо, когда есть возможность вкладывать деньги в антиквариат и драгоценности, обеспечив себе тем самым безбедную старость где-нибудь на Багамах, но речь не об этих исключениях. Среди знаменитостей есть как минимум один человек, который не вкладывает деньги в вещи, — это Киану Ривз. Он передвигается на общественном транспорте, одевается достаточно скромно и, кажется, совсем не гонится за брендами. Предвкушение от покупки порой приносит намного больше радости, чем сама вещь, а эйфория от обладания ею проходит слишком быстро. Конечно, это не означает, что стоит вовсе отказываться от приятных сердцу радостей или вещей, которые делают жизнь лучше. Просто не забывайте спрашивать себя, так ли нужна та или иная покупка.

4. Вы учитесь наслаждаться простыми вещами

Как ни крути, но воспоминания живут в первую очередь у нас в голове, максимум на фотографиях и видео. Но уж точно не в вещах. Для красочных впечатлений не всегда нужны деньги — что запомнится вам больше: выбор идеальных штор в выходной день или долгожданный пикник на природе вместе со старыми друзьями? Хороший пример человека, который правильно распределяет жизненные приоритеты, — это Дэвид Бекхэм. Его инстаграм пестрит фотографиями с детьми, с которыми он проводит массу времени: путешествует, играет с ними в футбол, делает уроки и даже выступает в качестве модели причесок для своей дочки Харпер. Поэтому деньги гораздо перспективнее вкладывать в собственное развитие либо во впечатления и эмоции — в конце концов, именно такие вещи запоминаются в жизни лучше всего.

5. Меньше — значит больше

Чем меньше ненужных вещей в доме и на работе, тем меньше вы отвлекаетесь и меньше времени тратите на хлопоты. А дальше по накатанной: хочется освободить и голову от лишних мыслей и прекратить общение с «лишними» людьми, которые только высасывают вашу энергию. Все эти «меньше» дают в результате гораздо больше: времени, пространства, денег, наслаждения, привносят в жизнь упорядоченность и лаконичность, ничего при этом не усложняя.

Как привнести в свою жизнь минимализм

Наведите порядок дома и на работе . Пространство беспощадно захламляют и одежда, и книги, и косметика, и даже вкладки в браузере.



Если сложно расстаться с любимыми вещами, попробуйте сложить их в пакеты или коробки и спрятать: если за 1–2 недели вы то и дело будете вспоминать об этом и жалеть, что избавились от них, то смело возвращайте и пользуйтесь с удовольствием. Но с вероятностью 90 % вы попросту забудете, что положили в эти коробки.

. Пространство беспощадно захламляют и одежда, и книги, и косметика, и даже вкладки в браузере. Если сложно расстаться с любимыми вещами, попробуйте сложить их в пакеты или коробки и спрятать: если за 1–2 недели вы то и дело будете вспоминать об этом и жалеть, что избавились от них, то смело возвращайте и пользуйтесь с удовольствием. Но с вероятностью 90 % вы попросту забудете, что положили в эти коробки. Ненужные вещи и предметы можно сдать на благотворительность, в секонд-хенды, продать через интернет, устроить «гаражную распродажу» с подругами, принести на переработку в магазины сети H&M и получить скидку. Вот тут можно прочитать советы по разбору гардероба.

можно сдать на благотворительность, в секонд-хенды, продать через интернет, устроить «гаражную распродажу» с подругами, принести на переработку в магазины сети H&M и получить скидку. Вот тут можно прочитать советы по разбору гардероба. Откажитесь от сплетен и пересудов, говорите честно и по делу. Со временем вы сами увидите, как токсичные люди исчезают из вашей жизни.

и пересудов, говорите честно и по делу. Со временем вы сами увидите, как токсичные люди исчезают из вашей жизни. Возьмите на себя ответственность за свои мысли , старайтесь мыслить в позитивном ключе.

, старайтесь мыслить в позитивном ключе. Сконцентрируйтесь на своих целях и ценностях , не спешите угнаться за всем и сразу.

, не спешите угнаться за всем и сразу. Хотя бы раз в неделю отключайте телефон и назойливые оповещения и проведите время с теми, кто вам дорог.

Прониклись ли вы принципами минимализма? Что бы вы добавили к этому? Делитесь своими мыслями в комментариях, для нас это очень важно.