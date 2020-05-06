5 человек показали, как выглядит еда в мишленовских ресторанах, за которую некоторым пришлось выложить $1 000

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Рестораны по всему миру борются за право обладания высшей наградой — звездой «Мишлен». Обычно столики в таких заведениях не бронируют, а очередь на улице достигает нескольких сотен метров. Блюда, подаваемые гостям, — произведения искусства, на которые можно смотреть часами.

Мы в AdMe.ru никогда не устанем восхищаться тем, насколько красивыми бывают блюда. Поэтому собрали истории людей, которые побывали в мишленовских ресторанах и захватили с собой фотоаппарат. Еда в таких заведениях стоит как крыло самолета, но бывают и исключения: в этом позволит убедиться бонус.

1. «Я простой человек, который пришел в мишленовский ресторан»

Я не гурман, поэтому вы будете разочарованы моим описанием блюд. Все, на что я способен: «Ну, на вкус не как гамбургеры из фастфуда». Мы потратили около $ 1 000 на двоих.

Слева — камни. Это было вкусно! А справа — карамелизированный редис в тарталетке.

Слева — белая спаржа, справа — чеснок, водоросли и сыр. Звучит классно!

Слева — аспарагус. А справа... сэндвич с капустными листьями!

Слева — лобстер с луком и лепестками роз, а справа — пончик. Вроде.

Слева — королевский краб с камнями. Справа — маринованная рыба и лепестки роз.

Олений мох, покрытый шоколадом. Мох — это мое любимое.

2. «Я побывала в Италии и съела свой лучший в жизни обед в ресторане с тремя звездами „Мишлен“»

В 2002 году этот ресторан получил 3 звезды «Мишлен». Местный шеф-повар стал самым молодым шеф-поваром, получившим столько звезд: ему было 28 лет. Обед состоял из 12 блюд, еда была потрясающей. Я даже не всегда могла распознать, что именно ем.

Это было первое блюдо. Я не смогла определить, что это, но съела. Очень вкусно. Блюдо справа более понятно — говядина слабой прожарки и рулет с икрой.

Слева — моллюск с сыром буррата, а справа — морские гребешки с яблочным агретто и пюре из зеленого сельдерея.

Слева — лингвини из цельнозерновой пшеницы с кедровым орехом и тыквой. В фужере бульон, который нужно выпить после того, как съел пасту. Справа тоже паста, на этот раз с морепродуктами: улитками и осьминогом.

Слева — лобстер с морскими гребешками и крабом, а справа — ягненок по-милански.

Слева — голубь, тушенный в бальзамическом уксусе. Я никогда раньше не ела голубя. Интересно, может, мы встречались с ним днем раньше на улице? Или я кормила его с ладошки на площади? Справа уже десерт. Домашнее мороженое с лимонным сорбетом, абрикосовым пюре и имбирным печеньем.

Последнее блюдо — тирамису. Необычная подача позволяет насладиться запахом десерта.

3. «Я обедал в ресторане с тремя звездами „Мишлен“ в Париже. Больше всего мне понравилось яйцо»

Первое блюдо слева — свекольный тартар с горчицей, справа — жареная свинина с пастернаком и медом.

Слева — шпинат с ревенем и морковным муссом. Справа — листовая зелень с пралине и фисташковой заправкой. Заправка просто восхитительна!

Слева — смесь холодного и теплого яйца со шнитт-луком и кленовым сиропом. Невероятный вкус! Справа — паштет из свинины с соусом песто.

Слева — суши из свеклы, а справа — набор муссов из свеклы, моркови и спаржи.

Время десертов. Слева — профитроли с медом и корицей. Справа — шоколадный «Наполеон».

4. «Мой ужин во французском ресторане стоимостью € 270»

Мы добрались до ресторана пораньше, отмечали годовщину, и специально для нас был составлен индивидуальный дегустационный сет.

Первое блюдо — канапе. Слоеное тесто с кремом внутри, теплое, только что из духовки. Я сняла его с серебряного подноса и положила на ту же тарелку, где лежали канапе с тартаром из лосося со сметаной. Справа — осетровая королевская икра, устричные крекеры, сельдерей и заварной крем с моллюсками.

Следующее блюдо — соте из филе рыбы помпано слабой обжарки, которое подали с бриошью, джемом из томатов, побегами кинзы и зернами горчицы. Внизу — салат из садовых овощей: армянских огурцов, перца, редиса, опалового базилика, баклажанов — и оливкового масла.

Слева — камчатский краб «Боудин» с картофельным пюре, грибами мацутакэ, ростками подсолнечника и муссом из омаров. Справа — сливочный сыр маскарпоне с яйцом пашот, тушеной садовой капустой, соусом перигё и консервированными австралийскими черными зимними трюфелями. Я знаю, что выглядит не очень, но это очень вкусно.

Слева — жаренный в травах нежнейший стейк рибай из телятины натурального кормления, поданный с беконом, копченным в яблочном дереве, вяленым шпинатом, брентвудской кукурузой, репой. Все это полито бреанским соусом. Телятина была завернута в бекон, а шпинат скручен в небольшой шарик. Справа — риллет из утки по-пекински с персиком, садовым луком, английским грецким орехом, кресс-салатом в соусе из портвейна и лука-шалота. Было так вкусно, что я еле удержалась, чтобы не облизать тарелку.

Слева — блюдо под названием «Оссау Ирати»: высушенный фенхель, поданный с итальянскими оливками, миндалем и пюре из каперсов. Фенхель можно было отламывать и есть по кусочкам. Справа — мраморная говядина 100-дневной выдержки, приготовленная на углях; запеченная свекла, орегонские белые грибы, рукола и соус из кислой вишни и костного мозга. Я первый раз пробовала такую говядину, мне не с чем сравнить.

Слева — мороженое с гуавой и морковным тортом. Мне не сильно понравилось. Я не люблю гуаву, мне не хотелось это есть. Справа — мусс из черники на рисовом пудинге с сотами и капелькой меда. Это был мой любимый ягодный десерт.

Слева — шоколадный зефир с какао, лимоном и шоколадным бисквитом. Меня даже не смутило, что на вид десерт слегка напоминает печень. Справа — мусс из белого шоколада с соленой карамелью и ягодным джемом внутри.

Напоследок нам подали миндальные пирожные, трюфельные конфеты, пончики с корицей, шоколадный мусс (некоторые гости подумали, что это напиток, и попытались его выпить), засахаренные орехи макадамия. Мне хотелось сложить в сумочку все, что я не могу съесть.

5. Еда, научные эксперименты и 3 звезды «Мишлен»

Это была одна из самых вкусных и затейливых трапез в моей жизни.

Первое поданное блюдо — осетровая икра, желе из лимонных каперсов с красным луком, с запеченной пеной и пудингом из яичного желтка.

Нам принесли лозу и сказали, что в ней спрятана наша закуска. И мы нашли ее. Это был корень скорцонеры, приготовленный при низких температурах с соей, чили и чесноком. По вкусу напоминает ароматную вяленую говядину.

Блюдо слева — припущенный атлантический скат с топленым маслом, лимоном и зелеными побегами. Справа — особые помидоры, семена которых передаются из поколения в поколение; козий сыр с золой и фисташковое пюре с лакрицей.

На первом фото — одно из моих самых любимых блюд. Жареная кукуруза с кукурузным пудингом и белой кукурузной крупой, поданные с сыром и заправкой из винного уксуса, прованского масла и трюфеля. Ниже — ревень с сельдереем и красным вином.

Еще один фаворит трапезы — блюдо на первой фотографии. Припущенный в масле лобстер, шафрановый бисквит с лобстером, карри, воздушный дикий рис, огурец, желе со вкусом «Эрл Грей», грейпфрут, цветная капуста, кокос и жареный фенхель. Внизу — луковица лилии, рамбутан, дистиллированный сок лайма и имбиря.

Сверху — смесь горячего и холодного картофеля, картофельный суп, поданные с черными трюфелями и сливочным маслом. Следующее блюдо приготовлено на огне. Свиная грудинка, обугленный пастернак и морская капуста.

Эти 2 блюда подавали одновременно. В тарелке слева — клецки, а справа — утка, фуа-гра и грибы.

Слева — черника, что-то похожее на жевательную резинку, меренги и щавель. Справа — воздушный шар, наполненный ароматизированным гелием со вкусом зеленого яблока. Мы могли вдыхать гелий и разговаривать друг с другом. Моя коронная фраза — «Пикачу».

На первом фото — ингредиенты заключительного блюда. Результат ниже: тропические фрукты, ром, ваниль, каффир-лайм. Прекрасное завершение незабываемой трапезы.

Бонус: так выглядят блюда по цене менее $ 2 из самого дешевого в мире мишленовского ресторана

Мы пришли к ресторану до открытия, но нам все равно пришлось еще 2 часа ждать на улице. Впереди нас было человек 30, но многие местные проходили без очереди. Я пытался жаловаться тому, кто отвечает за порядок, но девушка только пожала плечами: владелец ресторана ценит постоянных клиентов. Сама еда великолепна. Сладкий соевый соус на слегка влажном рисе, мягкий арахис, нежная и сочная курица. Я бы советовал идти туда тому, у кого есть время.