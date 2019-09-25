46 лет назад Майкл Кейн увидел в рекламе девушку, нашел ее и женился на ней. Она спасла ему жизнь

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Сэр Майкл Кейн снялся более чем в 100 фильмах. Он входит в число актеров, востребованных в любом возрасте. Однако в начале карьеры ему приходилось браться за любую работу. Свой успех он во многом объясняет тем, что встретил любимую женщину, которая принесла в его жизнь стабильность. Вот уже 46 лет Шакира Бэкш — его жена и партнер. История их знакомства впечатляет не меньше, чем карьерные взлеты Кейна.

AdMe.ru вдохновился историей любви британского актера и модели из Гайаны и решил рассказать ее вам.

Кто такая Шакира Бэкш

Шакира и Майкл Кейн с дочкой Наташей, 1973 год.

Шакира Бэкш родом из Гайаны. В 16 лет она бросила школу и устроилась работать секретарем в представительство американской компании. В ходе антиамериканских протестов офис разбомбили, у нее остался шрам на лице как напоминание о тех событиях. Так как на родине было неспокойно, единственной целью девушки стало выбраться из страны. Участие в конкурсе красоты дало ей такой шанс. Получив титул «Мисс Гайана», начинающая модель в 1967 году отправилась на конкурс «Мисс мира», где заняла 3-е место.

Шакира Бэкш (слева) на конкурсе «Мисс мира», 1967 год.

Участие в шоу «Мисс мира» стало для нее началом международной модельной карьеры и дало возможность остаться в Лондоне. В результате появился тот самый рекламный ролик, благодаря которому она познакомилась с будущим мужем Майклом Кейном.

Жизнь Кейна до встречи с Шакирой

Майкл Кейн в 1965 году.

Первые 10 лет карьеры были для Майкла Кейна трудными и, как он сам говорил, больше напоминали чистилище, чем рай. В этот период он познакомился со своей первой женой — актрисой Патрицией Хайнс. Кейн вспоминает, что прошел сквозь череду разрушающих душу занятий: мыл посуду в ресторане, работал в прачечной и помощником сантехника. Эпизодические роли тоже случались, но редко. Он считал, что Патриция была более талантлива и имела больше шансов добиться успеха в киноиндустрии. Cпустя 7 лет брак распался. По словам Кейна, он был «слишком молод и незрел, чтобы справиться с бедностью, личными и профессиональными неудачами». Через 2 года после этого, продолжив попытки сниматься в кино, Кейн сыграл лейтенанта-аристократа в фильме «Зулусы», и эта роль принесла ему признание. Женщину, с которой ему суждено было прожить вместе большую часть жизни, он встретил лишь через 9 лет после развода — в 1971 году.

Знакомство благодаря рекламному ролику

Вечер, когда Кейн увидел в рекламном ролике свою будущую жену, он описал в автобиографии. Они с другом Полом смотрели телепередачу, когда началась реклама кофе Maxwell House, и Кейн уже потянулся за пультом, чтобы переключить канал, но что-то привлекло его внимание. На заднем плане танцевала девушка, от которой он не мог отвести глаз. «Мое сердце начало биться быстрее, а ладони рук вспотели», — вспоминает актер. Когда ее лицо показали крупным планом, Кейн сел перед телевизором на колени, чтобы рассмотреть ее. «Да что с тобой такое?» — спросил озадаченный Пол. «Эта девушка прекрасна», — ответил Кейн. «Я знаю, — сказал Пол. — И что теперь?» «Я хочу встретиться с ней», — ответил актер. На возражение о том, что она в Бразилии, Кейн спросил, полетит ли Пол вместе с ним, и получил ответ: «Да ты с ума сошел, приятель». В итоге Кейн уговорил друга отправиться на поиски ближайшим рейсом.

Майкл планировал позвонить утром в офис Maxwell House, чтобы узнать, кто снимал для них рекламу. Но успокоиться и расслабиться он уже не мог, и они с приятелем отправились в бар. Когда Кейн уже собирался уходить, к нему подошел знакомый, и актер сообщил тому, что влюблен. На вопрос, кто его избранница, он спокойно ответил: «Девушка, которую я видел по телевизору сегодня вечером». Выяснилось, что собеседник работает на компанию, снявшую тот самый рекламный ролик. Это было большой удачей. После того как Кейн рассказал о планах лететь в Бразилию в поисках девушки, его знакомый только рассмеялся. Оказалось, что модель не из Бразилии, а из Британской Гвианы (современная Гайана, Южная Америка), но живет и работает в Лондоне.

Кейн звонил будущей жене 11 раз и получал отказ, пока она, наконец, не согласилась с ним встретиться. «Я влюбился в нее примерно через 8 минут, а она в меня — через 2 часа», — говорит актер о встрече. Шакира вспоминает, что Кейн оказался совсем не таким, каким она его себе представляла. В кино он выглядел агрессивным, а в реальной жизни был обаятельным и очень мягким — человеком, с которым ей хотелось бы провести какую-то часть своей жизни.

Как Шакира повлияла на судьбу актера

Свадьба Майкла и Шакиры, 1973 год.

Когда они познакомились, Кейн выпивал бутылку водки и выкуривал несколько пачек сигарет в день. По словам актера, без Шакиры он спился бы. «Она не говорила, что я должен бросить пить, но рядом с ней мне хотелось быть трезвым, живым». С тех пор он позволяет себе лишь немного вина за ужином. Через 2 года после знакомства пара поженилась, в 1973 году у них родилась дочь Наташа.

Кейны с дочкой Наташей, 1998 год.

Шакира всегда была для Кейна человеком, ради которого актер спешил домой, с ней он почувствовал себя настоящим семьянином. «Где бы я ни был, пусть это самый роскошный гостиничный номер в мире, я люблю возвращаться домой», — говорит Кейн.

Кейн с женой после вручения ему ордена Искусств и литературы во Франции, 2011 год.

Кейн был удостоен ряда наград, а кроме того, посвящен в рыцари Елизаветой II. Шакира снималась в фильмах и сериалах, но в какой-то момент оставила карьеру, чтобы ездить на съемки вместе с мужем. Для Майкла это был способ не отдаляться друг от друга и сохранить семью в напряженном ритме жизни актера. Несмотря на преклонный возраст, Кейн до сих пор продолжает сниматься в кино.

После получения титула рыцаря, 2000 год.

Шакира Бэкш и Майкл Кейн вместе уже 46 лет. Когда они познакомились, никто из окружающих не мог предположить, что это будет такой крепкий союз. Друзья Кейна называли актера ненормальным, потому что он увидел красивую девушку в рекламе, почувствовал, что это его человек, и был готов на все, чтобы найти ее. И оказался прав: Шакира принесла в его жизнь гармонию и покой, которых ему недоставало.

Майкл и Шакира Кейн, 2017 год.

Фото 2019 года. Шакире сейчас 72, а Майклу Кейну — 86. Согласитесь, эта пара выглядит все так же потрясающе, как много лет назад.

Как вы считаете, эта встреча была предназначена судьбой? А вы поехали бы в чужую страну ради человека, которого видели только на экране?