40+ самых значимых картин мастеров Северного Возрождения, которые должен знать каждый образованный человек

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Фламандское и нидерландское искусство XIV–XVIII вв. по своему значению сопоставимо с искусством Итальянского Возрождения. Особый расцвет его пришелся на XVII столетие, когда жили и творили такие великие мастера, как Рубенс, Вермеер, Рембрандт. В 2019 году международная сеть кураторов голландского и фламандского искусства CODART выбрала 100 величайших художественных работ — картин, скульптур, рисунков и других произведений искусства, созданных за 5 столетий.

AdMe.ru решил сосредоточиться исключительно на живописных полотнах, которые международное сообщество внесло в список самых значимых шедевров современных Нидерландов и Бельгии.

«Портрет четы Арнольфини», Ян ван Эйк

Полотно было написано художником в 1434 году, а споры о том, кто именно изображен на картине, ведутся до сих пор. Интересно, что округлый живот женщины, скорее всего, не свидетельствует о беременности — дело в том, что в то время модными были платья с большим количеством сборок на животе, которые и создавали подобный эффект.

Роспись алтаря в соборе Святого Бавона, Хуберт и Ян ван Эйк

Алтарь в кафедральном соборе Святого Бавона в бельгийском Генте был освящен в 1432 году. Согласно надписи, работу над ним начал Хуберт ван Эйк, а закончил его младший брат Ян. Состоит алтарь, достигающий 3 метра в высоту и 5 в ширину, из 24 панелей, на которых в общей сложности изображено 258 человеческих фигур.

«Сад земных наслаждений», Иероним Босх

Пожалуй, одна из самых узнаваемых картин нидерландских мастеров, чье точное название и дата создания доподлинно неизвестны, таит в себе массу символов. Разные искусствоведы трактуют их по-разному, однако что именно зашифровал Босх в своем полотне, мы вряд ли когда-либо узнаем.

Роспись крыла алтаря монастыря Шанмоль, Мельхиор Брудерлам

Роспись крыла алтаря монастыря Шанмоль во французском Дижоне была сделана южнофламандским живописцем Мельхиором Брудерламом, жившим в XIV–XV вв. Скорее всего, это единственная дошедшая до нас живописная работа мастера.

«Поклонение волхвов», Хуго ван дер Гус

Центральная часть триптиха, написанного для алтаря испанского монастыря Монфорте-де-Лемос примерно в 1470 году, боковые створки которого были утеряны. Сегодня полотно работы ван дер Гуса хранится в Лондонской национальной галерее.

«Портрет девушки», Петрус Кристус

По мнению специалистов, на картине, написанной примерно в 1465 году, изображена одна из дочерей знаменитого английского полководца Джона Толбота. Считается, что большое влияние на эту работу Кристуса оказало творчество ван Эйка, а искусствоведы отмечают сходство девушки с женщиной на «Портрете четы Арнольфини».

Роспись алтаря «Таинство святого причастия», предположительно Дирк Баутс

Роспись алтаря «Таинство святого причастия» в церкви Святого Петра в бельгийском Левене была создана в 1464–1468 гг. Авторство приписывается Дирку Баутсу — фламандскому художнику, которого считают учеником Рогира ван дер Вейдена.

«Пейзаж с Хароном, пересекающим Стикс», Иоахим Патинир

Картина, изображающая сюжет из древнегреческих мифов, была написана в 1515–1524 гг. Сегодня работа хранится в музее Прадо в Мадриде. Считается, что видение ада, изображенного в правой части полотна, был «позаимствовано» Иоахимом Патиниром у «Сада земных наслаждений» Босха.

«Веселая компания», Ян ван Хемессен

Картина, созданная примерно в 1545–1550 гг., изображает сцену в доме терпимости и является одним из полотен серии, посвященной людским порокам.

«Семейный портрет», Мартен ван Хемскерк

Точная дата создания картины неизвестна, но принято считать, что она была написана до путешествия художника в Италию, где он прожил несколько лет. Несмотря на то что на работы ван Хемскерка большое влияние оказали итальянские мастера эпохи Возрождения, на родине в Нидерландах его называют Голландским Рафаэлем.

«Низвержение мятежных ангелов», Франс Флорис

Франс Флорис считается одним из тех художников, которые привнесли стиль итальянских мастеров Ренессанса в нидерландскую живопись. Так, например, в этой работе 1554 года чувствуется влияние Микеланджело, у которого Флорис «позаимствовал» манеру написания обнаженных тел.

«Охотники на снегу», Питер Брейгель — старший

Картина является частью цикла из 6 картин (до нас дошли только 5 из них), посвященных временам года. Интересно, что сын Брейгеля, Питер Брейгель — младший, написал копию работы отца, которая, впрочем, заметно отличается от оригинала.

Портреты Джона Грешама и его жены Анны Фернли, Антонис Мор

Голландский живописец Антонис Мор известен в первую очередь портретом английской королевы Марии I Кровавой. Кроме того, именно его считают тем мастером, который положил начало испанской портретной живописи.

«Зимний пейзаж с фигуристами», Хедрик Аверкамп

Картина, написанная в 1608 году, очень напоминает работу Питера Брейгеля — старшего «Зимний пейзаж с фигуристами и ловушкой для птиц». Кроме того, он Аверкамп «позаимствовал» и саму ловушку, которую потом неоднократно помещал и на другие свои работы.

«Фруктовая лавка», Франс Снейдерс

Полотно, созданное между 1618 и 1621 гг., входит в серию из 4 картин: «Лавка дичи», «Овощная лавка», «Рыбная лавка» и «Фруктовая лавка», увидеть которые можно в Эрмитаже.

«Натюрморт с сырами, миндалем и кренделями», Клара Петерс

Клара Петерс — нидерландская художница первой половины XVII века, даты рождения и смерти которой точно не установлены. Принадлежит к забытым мастерам голландской живописи, чьи полотна нередко приписываются кисти других художников.

Цикл полотен «Аллегория пяти чувств», Питер Пауль Рубенс и Ян Брейгель

Серия из 5 картин, каждая из которых посвящена одному из чувств, была создана Рубенсом в соавторстве с его другом Яном Брейгелем. Рубенс написал человеческие фигуры, а Брейгель — окружающую обстановку.

«Смеющийся кавалер», Франс Халс

Имя и общественное положение молодого человека, изображенного на портрете, неизвестно, однако благодаря надписи на полотне мы знаем, что на момент написания картины в 1624 году ему было 26 лет. Интересно, что на самом деле он не смеется, однако у зрителя ощущение радости на лице героя создается благодаря его лихо закрученным усам и, конечно же, мастерству художника.

«Осмеяние Христа», Геррит ван Хонтхорст

Нидерландский художник, живший в первой половине XVII века, был известен современникам в первую очередь как мастер, специализирующийся на изображении музыкантов. Кроме того, за искусное изображение ночных сцен, освещенных пламенем свечи, Хонтхорст получил от итальянцев прозвище Ночной Герардо.

«Мальчик, играющий на флейте», Юдит Янс Лейстер

Нидерландская мастерица кисти, жившая в 1609–1660 гг., была первой женщиной, принятой в союз художников ее родного города Харлема. В числе работ Лейстер есть несколько полотен, изображающих женщин за домашней работой, что было новым и необычным для живописи того времени.

«Натюрморт со стаканом пива и копченой сельдью на тарелке», Питер Клас

Голландский художник Питер Клас, живший в 1597–1661 гг., и его сын Виллем Клас Хеда считаются родоначальниками жанра натюрморт в своей стране.

«Курильщики», Адриан Брауэр

Брауэр считается мастером бытового жанра, поскольку изображал в основном сцены из повседневности. Славы при жизни художник не сыскал и был настолько беден, что все его имущество было изъято в пользу кредиторов.

«Портрет Карла I на охоте», Антонис ван Дейк

Будучи поклонником творчества ван Дейка, английский король Карл I пригласил художника в Лондон, где тот получил дом и титул придворного живописца. Портрет был создан великим голландцем в 1635 году, а спустя почти полтора столетия Людовик XVI приобрел полотно для пополнения коллекции парижского Лувра.

«Ночной дозор», Рембрандт ван Рейн

Самое, пожалуй, узнаваемое полотно Рембрандта было написано им в 1624 году. У картины довольно печальная судьба: в XVIII веке полотно обрезали, чтобы оно поместилось в зале, куда было перемещено, а уничтожить шедевр пытались трижды — нападали с ножом и поливали кислотой. Интересно, что на картине на самом деле изображена дневная сцена, а темной она стала из-за свечной копоти и многочисленных слоев защитного лака.

«Вид на залив Харлем», Ян ван Гойен

Художник известен своими работами в стиле тонального пейзажа, для которого характерна практически монохромная палитра. Ван Гойен считается одним из самых плодовитых мастеров XVII века: он прожил всего 60 лет, однако список его работ исчисляется 1 200 картинами и 800 рисунками.

«Молодой бык», Паулюс Поттер

Голландский художник Паулюс Поттер прожил всего 28 лет, однако его наследие включает около 100 живописных полотен. Самое известное из них, «Молодой бык», имеет внушительный размер — 235,5 × 339 см и отличается тем, что внимание на нем уделено мельчайшим деталям: так, на картине тщательно прописаны даже мухи, летающие над животными.

«Торжество по поводу подписания Мюнстерского договора», Бартоломеус ван дер Хелст

Поистине монументальное полотно, чья длина достигает почти 5,5 метра, сегодня выставлено в том же музее Амстердама, что и «Ночной дозор». Доподлинно неизвестно, был ли ван дер Хелст учеником Рембрандта, однако влияние великого голландца на картину заметно даже неспециалисту.

«Еврейское кладбище», Якоб Исаакс ван Рёйсдал

Голландский художник, живший в 1628–1682 гг., считается одним из ведущих мастеров пейзажной живописи Нидерландов. Всего наследие мастера составляет примерно 450 картин, большая часть которых — пейзажи родной страны художника, и «Еврейское кладбище» не исключение.

«Спящая собака», Герард Дау

Художник считается одним из представителей так называемых «малых голландцев», чьи работы отличают небольшие размеры и внимание к деталям. Как и большинство работ Дау, «Спящая собака» относится к бытовому жанру живописи. Интересно, что полотна Дау, который был учеником Рембрандта, при жизни художника стоили дороже, чем творения его учителя.

«Испуганный лебедь», Ян Асселин

Картина, написанная в 1650 году, не просто изображает лебедя, который защищает свое яйцо. На самом деле птица — это аллюзия на видного государственного деятеля провинции Голландия Яна де Витта, который, подобно лебедю Асселина, защищал интересы своей родины в ее противостоянии с Англией.

«Галантная беседа», Герард Терборх

Терборх считается одним из «первооткрывателей» и лучших мастеров бытовой живописи Золотого века. Интересно, что картина сразу после создания стала настолько популярной, что и сам автор, и другие художники писали копии — известно по крайней мере 24 версии этого полотна, принадлежащие кисти копиистов.

«Дворик в Делфте», Питер де Хох

Еще один представитель Золотого века, де Хох, как и многие его современники, специализировался на написании бытовых сцен. Интересно, что тот же дворик художник запечатлел и на другой своей картине, написанной в том же 1658 году.

«Щегол», Карел Фабрициус

Карел Фабрициус считается одним из талантливейших учеников Рембрандта и чуть ли не единственным из них, кому удалось выработать свой собственный стиль. В наше время картина «Щегол» обрела известность благодаря одноименному роману Донны Тартт, за который ее удостоили Пулитцеровской премии.

«Мужчина, пишущий письмо» и «Женщина, читающая письмо», Габриель Метсю

Эти две картины, написанные в середине 1660-х годов, буквально за несколько лет до смерти художника, принято считать парными, но так ли это на самом деле, доподлинно неизвестно. Интересно, что его современник Вермеер, имя которого сегодня на слуху больше, чем имя Метсю, при жизни был гораздо менее известным и востребованным художником.

«Молочница», Ян Вермеер

Написанное примерно в 1658–1651 гг., это полотно Вермеера почти так же известно, как и знаменитая «Девушка с жемчужной сережкой». В первоначально версии на стене за спиной женщины была изображена картина, которую впоследствии закрасил сам мастер, и причина этого поступка неизвестна.

«Вид Делфта», Ян Вермеер

Всего за свою жизнь Вермеер написал 34 картины (по крайней мере авторство стольких установлено), и в их числе было всего 2 пейзажа: «Вид Делфта» и «Маленькая улица».

«Натюрморт с глиняным кувшином и глиняными трубками», Питер ван Анрадт

Этот натюрморт, написанный в 1658 году, уникален, поскольку все остальные дошедшие до нас полотна художника — это одиночные и групповые портреты.

«„Золотой поворот“ на канале Геренграхт в Амстердаме, вид с востока», Геррит Беркхейде

Еще один яркий представитель «малых голландцев», Беркхейде, известен своими городскими пейзажами. Этот, пожалуй, самый известный из них, изображает часть канала, возле которой зажиточные граждане Амстердама возводили свои многоэтажные дома.

«Аллея в Мидделхарнисе», Мейндерт Хоббема

Один из самых узнаваемых пейзажей эпохи Золотого века и самая известная картина Хоббема датируется 1689 годом. При жизни полотна художника не пользовались спросом, и он умер в нищете, однако уже в следующем веке его работы стали предметом борьбы коллекционеров, стремившихся обладать ими.

«Праздник святого Николая», Ян Стен

За 50 с небольшим лет жизни Ян Стен успел создать около 400 полотен, многие из которых изображают сюжеты из Библии. Однако основой творчества была все та же «бытовая» живопись, в которой он достиг признанного мастерства.

«Автопортрет с двумя кругами», Рембрандт

Рембрандт, как известно, был одним из самых плодовитых художников в истории, который оставил потомкам более 600 картин, около 400 офортов и примерно 2 000 рисунков. Кроме того, среди них было как минимум 75 автопортретов, написанных в разные годы. Этот мастер создал примерно в 1666 году, и на момент написания ему было как минимум 60 лет.

«Земляника Mauritshuis», Адриан Корте

О жизни этого голландского художника известно крайне мало, более того, даже точные даты его рождения и смерти не установлены. Наследие художника включает 80 работ, большая часть которых — натюрморты, написанные в чрезвычайно минималистской манере.

«Натюрморт с цветами», Рашель Рюйш

Художница Рашель Рюйш — настоящее исключение из правил. Женщин-живописцев, достигших успеха, известно крайне мало, и голландка, жившая в первой половине XVII века, одна из них: ее картины пользовались спросом и продавались за немалые деньги уже при ее жизни. Кстати, коллекция анатомических редкостей ее отца, Фредерика Рюйша, была выкуплена Петром I и стала основой экспозиции Кунсткамеры, созданной императором.

Вы были знакомы со всеми этими картинами? Или, возможно, какая-то из них стала для вас настоящим открытием?