40+ онлайн-курсов, которые открыли бесплатный доступ всем желающим
Часто на самообразование не хватает времени или денег. Если есть желание, то время еще можно как-то выкроить, а вот с финансами сложнее. В настоящее время появилась возможность бесплатно расширить свой кругозор. Онлайн-платформы, которые раньше были платными, предоставили бесплатный доступ к своим образовательным ресурсам.
Мы в AdMe.ru за просвещение и культуру, поэтому с удовольствием делимся полезными ссылками. А в качестве бонуса мы разместили ссылки на ресурсы, которые были бесплатными и раньше.
1. Школьные науки
- Учи.ру — образовательная интерактивная онлайн-платформа предоставляет временное бесплатное обучение.
- 01Математика — обучающий проект по математике, который предоставляет бесплатный доступ всем школам.
- Алгоритмика — программа дистанционного обучения школьников информатике и программированию.
- Domestika — курсы по креативности для детей на английском языке.
- Метод Тичера — курсы по изучению английского языка с нуля, бесплатно до 1 мая.
- Busuu — изучение иностранных языков. Бесплатно для детей от 5 до 14 лет.
- Microsoft — до июня бесплатно онлайн-обучение для всех учащихся и их преподавателей, имеющих действующую учетную запись Office 365.
- Foxford — чтобы ученики не теряли время и продолжали учиться, портал открыл бесплатный доступ ко всем платным курсам по базовой школьной программе.
- SkyEng — онлайн-школа иностранных языков сделала бесплатным доступ к платформе Skyes для школ и вузов.
- Skills4u — обучающая платформа для быстрого формирования навыков, бесплатно до 15 апреля.
- Просвещение — вебинары по английскому языку от издательства «Просвещение».
2. Бизнес, аналитика, маркетинг, менеджмент
- Коллеги — конференция по digital marketing. Материалы конференции находятся в свободном доступе.
- Edunano — технологическое предпринимательство, бесплатные курсы доступны до 10 апреля.
- Максим Ильяхов — курс «Текст и деньги».
- University — курсы удаленных digital-профессий, бесплатно до 31 марта.
- OWOX — сервис открыл доступ к видео всех своих конференций: Analyze, GoAnalytics, Ecommerce.
- Нетология — библиотека мини-курсов по маркетингу и менеджменту. Нужно зарегистрироваться на платформе, выбрать один из курсов и ввести промокод STAYHOME.
3. Культурология
- Синхронизация — онлайн-курс «История искусства в 10 шедеврах».
- Прочти свой город — курс начинается 30 марта. Это уникальный краеведческий курс, автором которого является Хельга Патаки — краевед, детский писатель, экскурсовод, режиссер. Онлайн-площадка Universarium. Если пропустили начало курса, можно присоединиться и прослушать его позже.
- Современное русское искусство — начало курса также 30 марта. Если не успели, можно присоединиться в процессе. Онлайн-площадка Universarium.
- Альпина.Книги — электронные книги на разнообразную тематику. Нужно зарегистрироваться на сайте и ввести промокод GIFT_STAYHOME.
- Музей «Кижи» — музей-заповедник проводит онлайн-трансляции, публикует видеоэкскурсии, дистанционные мастер-классы и массу других интересных материалов.
- Диалог искусств — журнал Московского музея современного искусства открыл бесплатный доступ к PDF-версиям своих номеров за последний год.
4. Студентам, специалистам и всем желающим
- Ключевые идеи физики — 6 апреля стартует курс для тех, кому интересно, как устроена Вселенная, кто хочет разобраться в такой науке, как физика. Приглашаются студенты, школьники и все желающие с любым уровнем знания физики. Онлайн-площадка Universarium.
- Эффективная коммуникация в рабочей среде — начало курса 1 апреля, студенты могут получить в зачетку за прохождение курса 2 зачетных единицы. Онлайн-площадка «Открытое образование».
- Coursera — образовательная площадка, которая предпочитает работать с учебными заведениями. Попросите своего преподавателя зарегистрироваться в программе до 31 июля, и после этого вы получите доступ к многочисленным курсам и лекциям.
- Международное право и вызовы XXI века — начало курса 30 марта на онлайн-площадке Universarium. Для слушателей любого уровня подготовки.
- Инженерно-технические прорывы в строительстве — начало курса 30 марта на онлайн-площадке Universarium.
- Философия: искусство создавать проблемы — начало курса 30 марта. В курсе рассматриваются ключевые идеи в истории философии от античности до наших дней. Онлайн-площадка Universarium.
- Advance — до 1 апреля в открытом доступе различные онлайн-курсы: от английского языка до выбора профессии и смены работы.
5. Дизайн, компьютерная графика, программирование
- SkillShare — фотография, изобразительное искусство, иллюстрация, графический дизайн и многое другое.
- Contented — практический курс по созданию сайтов и запуска проектов.
- Bang Bang Education — дизайн-библиотека, 46 курсов до 17 апреля доступны бесплатно всем желающим.
- GeekBrains — курсы по таким направлениям, как программирование и веб-дизайн.
6. Иностранный язык
- British Council — бесплатные открытые онлайн-курсы английского языка.
- Future Learn — этот курс поможет вам овладеть языковыми навыками, необходимыми для прохождения собеседования на английском языке и трудоустройства.
- Future Learn — можно совершенно бесплатно присоединиться к изучению норвежского языка. Но за получение сертификата нужно будет заплатить.
- Санкт-Петербургский государственный университет — обучение турецкому и персидскому языкам.
- Ознакомьтесь с другими бесплатными ресурсами по изучению иностранных языков.
7. Творчество, хобби, психология, медитация
- Enterclass — уроки рисования.
- Kalacheva School — бесплатные мастер-классы по рисованию.
- Домашняя мультстудия — 27 апреля на площадке Universarium начнется видеокурс по созданию мультипликационных фильмов.
- Готовим по-русски — на площадке Universarium 13 апреля начнется курс по русской традиционной кухне.
- Введение в практики осознанности — курс начинается 20 апреля. Он направлен на развитие навыков управления своим вниманием, мышлением, эмоциями и поведением. Онлайн-площадка Universarium.
- Headspace — 3 месяца бесплатного доступа к сервисам для медитаций (на английском, португальском, немецком, французском, испанском языках).
- Библиотека Smart Reading — открыт бесплатный доступ к книгам по психологии и саморазвитию.
Бонус
- Code.org — портал с курсами по информатике и программированию на русском и английском языках.
- Библиотека Максима Мошкова — можно читать и скачивать произведения отечественной и мировой литературы.
- Сайт Константина Полякова — будущие и настоящие программисты, любители информатики, обратите внимание на сайт преподавателя СПбГМТУ.
- ПостНаука — полезный образовательный ресурс для всех возрастов.
- LangMaster — онлайн-курсы по изучению иностранных языков.
- Stepik — онлайн-курсы от ведущих вузов и компаний страны.
А какие курсы на досуге изучаете вы? Если встретили в сети полезные образовательные ресурсы, кидайте ссылки в комменты — будем обмениваться полезной информацией.
Фото на превью Loe Moshkovska / Pexels