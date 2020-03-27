40+ онлайн-курсов, которые открыли бесплатный доступ всем желающим

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Часто на самообразование не хватает времени или денег. Если есть желание, то время еще можно как-то выкроить, а вот с финансами сложнее. В настоящее время появилась возможность бесплатно расширить свой кругозор. Онлайн-платформы, которые раньше были платными, предоставили бесплатный доступ к своим образовательным ресурсам.

Мы в AdMe.ru за просвещение и культуру, поэтому с удовольствием делимся полезными ссылками. А в качестве бонуса мы разместили ссылки на ресурсы, которые были бесплатными и раньше.

1. Школьные науки

  • Учи.ру — образовательная интерактивная онлайн-платформа предоставляет временное бесплатное обучение.
  • 01Математика — обучающий проект по математике, который предоставляет бесплатный доступ всем школам.
  • Алгоритмика — программа дистанционного обучения школьников информатике и программированию.
  • Domestika — курсы по креативности для детей на английском языке.
  • Метод Тичера — курсы по изучению английского языка с нуля, бесплатно до 1 мая.
  • Busuu — изучение иностранных языков. Бесплатно для детей от 5 до 14 лет.
  • Microsoft — до июня бесплатно онлайн-обучение для всех учащихся и их преподавателей, имеющих действующую учетную запись Office 365.
  • Foxford — чтобы ученики не теряли время и продолжали учиться, портал открыл бесплатный доступ ко всем платным курсам по базовой школьной программе.
  • SkyEng — онлайн-школа иностранных языков сделала бесплатным доступ к платформе Skyes для школ и вузов.
  • Skills4u — обучающая платформа для быстрого формирования навыков, бесплатно до 15 апреля.
  • Просвещение — вебинары по английскому языку от издательства «Просвещение».

2. Бизнес, аналитика, маркетинг, менеджмент

  • Коллеги — конференция по digital marketing. Материалы конференции находятся в свободном доступе.
  • Edunano — технологическое предпринимательство, бесплатные курсы доступны до 10 апреля.
  • Максим Ильяхов — курс «Текст и деньги».
  • University — курсы удаленных digital-профессий, бесплатно до 31 марта.
  • OWOX — сервис открыл доступ к видео всех своих конференций: Analyze, GoAnalytics, Ecommerce.
  • Нетология — библиотека мини-курсов по маркетингу и менеджменту. Нужно зарегистрироваться на платформе, выбрать один из курсов и ввести промокод STAYHOME.

3. Культурология

  • Синхронизация — онлайн-курс «История искусства в 10 шедеврах».
  • Прочти свой город — курс начинается 30 марта. Это уникальный краеведческий курс, автором которого является Хельга Патаки — краевед, детский писатель, экскурсовод, режиссер. Онлайн-площадка Universarium. Если пропустили начало курса, можно присоединиться и прослушать его позже.
  • Современное русское искусство — начало курса также 30 марта. Если не успели, можно присоединиться в процессе. Онлайн-площадка Universarium.
  • Альпина.Книги — электронные книги на разнообразную тематику. Нужно зарегистрироваться на сайте и ввести промокод GIFT_STAYHOME.
  • Музей «Кижи» — музей-заповедник проводит онлайн-трансляции, публикует видеоэкскурсии, дистанционные мастер-классы и массу других интересных материалов.
  • Диалог искусств — журнал Московского музея современного искусства открыл бесплатный доступ к PDF-версиям своих номеров за последний год.

4. Студентам, специалистам и всем желающим

5. Дизайн, компьютерная графика, программирование

  • SkillShare — фотография, изобразительное искусство, иллюстрация, графический дизайн и многое другое.
  • Contented — практический курс по созданию сайтов и запуска проектов.
  • Bang Bang Education — дизайн-библиотека, 46 курсов до 17 апреля доступны бесплатно всем желающим.
  • GeekBrains — курсы по таким направлениям, как программирование и веб-дизайн.

6. Иностранный язык

7. Творчество, хобби, психология, медитация

  • Enterclass — уроки рисования.
  • Kalacheva School — бесплатные мастер-классы по рисованию.
  • Домашняя мультстудия — 27 апреля на площадке Universarium начнется видеокурс по созданию мультипликационных фильмов.
  • Готовим по-русски — на площадке Universarium 13 апреля начнется курс по русской традиционной кухне.
  • Введение в практики осознанности — курс начинается 20 апреля. Он направлен на развитие навыков управления своим вниманием, мышлением, эмоциями и поведением. Онлайн-площадка Universarium.
  • Headspace — 3 месяца бесплатного доступа к сервисам для медитаций (на английском, португальском, немецком, французском, испанском языках).
  • Библиотека Smart Reading — открыт бесплатный доступ к книгам по психологии и саморазвитию.

Бонус

  • Code.org — портал с курсами по информатике и программированию на русском и английском языках.
  • Библиотека Максима Мошкова — можно читать и скачивать произведения отечественной и мировой литературы.
  • Сайт Константина Полякова — будущие и настоящие программисты, любители информатики, обратите внимание на сайт преподавателя СПбГМТУ.
  • ПостНаука — полезный образовательный ресурс для всех возрастов.
  • LangMaster — онлайн-курсы по изучению иностранных языков.
  • Stepik — онлайн-курсы от ведущих вузов и компаний страны.

А какие курсы на досуге изучаете вы? Если встретили в сети полезные образовательные ресурсы, кидайте ссылки в комменты — будем обмениваться полезной информацией.

Фото на превью Loe Moshkovska / Pexels

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