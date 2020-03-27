40+ онлайн-курсов, которые открыли бесплатный доступ всем желающим

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Часто на самообразование не хватает времени или денег. Если есть желание, то время еще можно как-то выкроить, а вот с финансами сложнее. В настоящее время появилась возможность бесплатно расширить свой кругозор. Онлайн-платформы, которые раньше были платными, предоставили бесплатный доступ к своим образовательным ресурсам.