40 книг с неожиданной развязкой, которые испытывают нервы на прочность

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Рецепт идеальной книги: невозможность оторваться от чтения ни на минуту; печаль, что книга заканчивается; шок от финала. Настолько сильный, что заставляет возвращаться к прочитанным страницам, чтобы найти, где же автор спрятал намек, подсказку, понять, действительно ли все логично, и проверить свою сообразительность.

При этом жанр книги совершенно неважен. Для нас в AdMe.ru гораздо более неожиданной кажется непредсказуемость финала фантастического романа или драмы, а не триллера или детектива. В нашем списке представители разных жанров, которых объединяет этот самый рецепт идеальной книги.

Расскажите о своих любимых книгах с неожиданным финалом: о тех, концовка которых казалась вам логичной, и тех, по поводу которых с автором хотелось эмоционально поспорить.