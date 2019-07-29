40 книг с неожиданной развязкой, которые испытывают нервы на прочность
Рецепт идеальной книги: невозможность оторваться от чтения ни на минуту; печаль, что книга заканчивается; шок от финала. Настолько сильный, что заставляет возвращаться к прочитанным страницам, чтобы найти, где же автор спрятал намек, подсказку, понять, действительно ли все логично, и проверить свою сообразительность.
При этом жанр книги совершенно неважен. Для нас в AdMe.ru гораздо более неожиданной кажется непредсказуемость финала фантастического романа или драмы, а не триллера или детектива. В нашем списке представители разных жанров, которых объединяет этот самый рецепт идеальной книги.
1. Дэйзи Джонсон. В самой глубине
2. Содзи Симада. Токийский зодиак
3. Майкл Крайтон, Ричард Престон. Микро
4. Стивен Кинг. Темная башня
5. Джонотан Келлерман. Дочь убийцы
6. Патрисия Корнуэлл. Последняя инстанция
7. Джеймс Эллрой. Черная Орхидея
8. Буало-Нарсежак. Волчицы
9. Альберто Васкес-Фигероа. Туарег
10. Мари Хермансон. Человек под лестницей
11. Марк Леви. Где ты?
12. Колин Маккалоу. On / off. Включить / выключить
13. Себастьян Фитцек. Терапия
14. Донато Карризи. Подсказчик
15. Уильям Хьертсберг. Сердце ангела
16. Роберт Блох. Психоз
17. Агата Кристи. Свидетель обвинения
18. Крейг Расселл. Брат Гримм
19. Сара Джио. Ежевичная зима
20. Робертсон Дэвис. Пятый персонаж
21. Гай Берт. Яма
22. Энн Пэтчетт. Бельканто
23. Сара Райнер. Чужое солнце
24. Лора Маршалл. Запрос в друзья
25. Джеймс Чейз. Ева
26. Дэн Браун. Цифровая крепость
27. Дэвид Николс. Один день
28. Харлан Кобен. Единожды солгав
29. Линвуд Баркли. Исчезнуть не простившись
30. Роберт Гулрик. Верная жена
31. Ян Потоцкий. Рукопись, найденная в Сарагосе
32. Саманта Хайес. Пока ты моя
33. Никколо Амманити. Я заберу тебя с собой
34. Джон Харт. Последний ребенок
35. Маргарет Мадзантини. Рожденный дважды
36. Патрик Бовен. Око Каина
37. Мэгги О’Фаррелл. Исчезновение Эсме Леннокс
38. Дженнифер Макмахон. Пригласи меня войти
39. Джастин Ларбалестьер. Моя сестра Роза
40. Джон ле Карре. Ночной администратор
Расскажите о своих любимых книгах с неожиданным финалом: о тех, концовка которых казалась вам логичной, и тех, по поводу которых с автором хотелось эмоционально поспорить.
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