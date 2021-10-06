40 хитрых слов и выражений, которые используют врачи, чтобы пациенты их не поняли
«Кесарка, 22 года, с потерей сознательности» — попробуйте перевести эту фразу, не имея опыта работы в медицинской сфере, и потерпите неминуемое лингвистическое поражение. Еще бы: врачебный сленг не так прост, как может показаться непосвященным. Порой это необходимо, чтобы упростить речь (например, намного проще сказать «острый шлангит» вместо того, чтобы объяснять, как курсант симулирует болезнь и почему), порой — чтобы сберечь нервы пациентов, не позволив им понять, о чем идет речь. А расшифровка вышеупомянутой фразы будет ждать вас в конце статьи.
AdMe.ru предупреждает: некоторые слова и выражения выглядят циничными, однако цинизм, а местами и черный юмор — это то, что помогает докторам избежать эмоционального выгорания и снять стресс, ведь они ежедневно сталкиваются с болью и страданиями.
- Вертолет — так называют гинекологическое кресло.
- Ленивый глаз — при косоглазии один глаз отклоняется от зрительной оси, то есть «ленится».
- Анна Дмитриевна — анальгин с димедролом.
- Буравить — сверлить зуб.
- Позвоночное — пациент, по которому поступил звонок из вышестоящей организации.
- Вам телеграмма — так говорят, когда поступает вызов.
- Кесарка — пациентка, которой сделали кесарево сечение.
- Заморозить — сделать местный наркоз. А стоматологическую анестезию называют заморозкой.
- Заценить и удивиться — прийти в утреннюю смену и ознакомиться с записями в картах пациентов, которые были сделаны ночью.
- Иван Михалыч — так называют инфаркт миокарда.
- Нитки — вены, которые практически не просматриваются сквозь кожу.
- Клизменная — так называют кабинет заведующего.
- Терять сознательность — так говорят о пациенте-скандалисте, который любит жаловаться на врачей.
- Кошачьи капельки — не что иное, как валерьянка.
- Крикаин — недостаточное обезболивание или полное отсутствие анестезии.
- Нуждается в особом обращении — имеется в виду пациент, от которого необходимо поскорее избавиться. Симулянты, ипохондрики и те же скандалисты.
- Медленная немощь — синоним скорой помощи.
- Колпак — стоматологи так именуют коронку.
- Синдром хомячка — когда пациент внезапно «зависает», уставившись в одну точку. Стоматологи этим термином ласково именуют пациентов с флюсом.
- Родилка — женщина, у которой во время родов возникли осложнения.
- Отправить копать картошку — ввести пациенту наркоз.
- Острый шлангит — «диагноз», который ставят симулянту в армии.
- Синдром Карлсона — человек, который жалуется на все и сразу, а диагноз поставить ему не получается.
- Пойти по грибы — отправиться на дежурство.
- Утконос — студент-практикант, которому без опасений можно доверить только одну задачу — выносить судна, или утки. Девушек-практиканток порой называют кошками.
- Мишура, или туалетная бумага — пленка с записью ЭКГ. Если случайно выпустить ее из рук, она размотается и будет трудно сложить ее обратно.
- Самоделкин — так называют травматологов, поскольку во время работы они используют множество инструментов, которые напоминают слесарные.
- Черепаха — вид хирургической маски, которая закрывает все лицо доктора, оставляя открытыми лишь глаза.
- Свить гнездо — выражение используется дежурными в ночные смены. Означает поспать несколько минут.
- Фасад — так стоматологи называют передние зубы.
- Цветомузыка, или дискотека — включенная сирена и проблесковый маячок на машине скорой помощи.
- Консервы — пациенты, которые находятся в больнице на консервативном (нехирургическом) лечении.
- Сектор приз — ироничное выражение. Используется, когда на последнем вызове или по дороге домой машина скорой помощи попадает в ДТП. А «полем чудес» называют район, который обслуживается данной медицинской бригадой.
- Сериал «Друзья» — ситуация, когда бригада скорой помощи приезжает по вызову к одному пациенту, а их заодно просят посмотреть родственников и соседей.
- Поиграть в войнушку — используется врачами скорой помощи, когда среди ночи приходится будить соседей больного, чтобы помогли нести носилки.
Бонус: расшифровка загадочной фразы
После прочтения статьи вы наверняка и сами догадались, что фраза переводится как «Женщина 22 лет после кесарева сечения, скандалистка».
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