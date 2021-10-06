40 хитрых слов и выражений, которые используют врачи, чтобы пациенты их не поняли

«Кесарка, 22 года, с потерей сознательности» — попробуйте перевести эту фразу, не имея опыта работы в медицинской сфере, и потерпите неминуемое лингвистическое поражение. Еще бы: врачебный сленг не так прост, как может показаться непосвященным. Порой это необходимо, чтобы упростить речь (например, намного проще сказать «острый шлангит» вместо того, чтобы объяснять, как курсант симулирует болезнь и почему), порой — чтобы сберечь нервы пациентов, не позволив им понять, о чем идет речь. А расшифровка вышеупомянутой фразы будет ждать вас в конце статьи.