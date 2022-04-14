40+ фактов о леди Ди, которые покажут «народную принцессу» с довольно неожиданной стороны

Сегодня каждый знает имя принцессы Дианы. Ее обожали миллионы людей во всем мире, о ней написаны сотни статей и книг, ее наряды до сих пор обсуждают ведущие глянцевые журналы. Кажется, что фигура леди Ди не должна вызывать никаких противоречий: она сумела стать настоящей королевой людских сердец. Но так ли однозначна была ее история?

Мы в AdMe.ru писали о принцессе Диане не один раз, но все равно в ее биографии осталось огромное количестве любопытных фактов, которые мы не освещали ранее и которые позволят взглянуть на леди Ди с иного ракурса.

Диана была четвертым ребенком из пятерых детей. Ее семья была тесно связана с британской королевской семьей на протяжении нескольких поколений. Так, ее бабушки служили фрейлинами у Елизаветы, королевы-матери. Кроме того, королева Елизавета II была крестной брата Дианы, а в детстве она частенько играла с братьями принца Чарльза.

Отношения между родителями Дианы были не самыми радужными, и, когда Диане исполнилось 7 лет, брак распался. По воспоминаниям брата, их отец был очень любящим человеком, а вот мать «не была создана для материнства». В итоге опеку над детьми получил отец. Вскоре он снова женился, правда у Дианы совсем не заладились отношения с мачехой. В целом будущая принцесса описывала свое детство как «очень несчастное».

Первое время Диана обучалась на дому под присмотром своей гувернантки, потом она посещала частную школу, а затем в возрасте 9 лет отправилась получать образование в школу-интернат для девочек. В общем-то, это была распространенная практика для детей ее круга.

Надо сказать, что будущей леди Ди очень плохо давалась учеба. В итоге в 16 лет она дважды провалила экзамен на аттестат зрелости. То есть, по сути, Диана даже не окончила среднюю школу. Впоследствии это обернулось для нее большой проблемой, ведь ее муж Чарльз, как известно, выпускник Кембриджского университета. Такая интеллектуальная пропасть между супругами, конечно, не могла не сказаться на их отношениях.

Однако у Дианы были другие таланты. Так, она неплохо играла на пианино, преуспела в плавании и дайвинге, а также обожала танцевать. Она мечтала о классическом балете, но не смогла им заниматься профессионально: девушку не взяли из-за высокого роста — 178 см.

В 16 лет Диана впервые встретила принца Чарльза, которому на тот момент было 29 лет. Тогда он встречался со старшей сестрой Дианы — Сарой. Позднее она говорила так: «Я их познакомила. Я была Купидоном».

После этого молодые люди не виделись около 2 лет, но потом вновь столкнулись — на загородной вечеринке, и с этого момента Чарльз заинтересовался Дианой как потенциальной невестой. Он пригласил ее на борт королевской яхты, затем последовало приглашение в шотландскую резиденцию королевской семьи. В итоге девушка была хорошо принята королевой, герцогом Эдинбургским и королевой-матерью.

Чарльз сделал предложение Диане в 1981 году в Виндзорском замке. Она согласилась, однако помолвка держалась в секрете 2 с половиной недели. На тот момент Диане было 19 лет, а ее будущему мужу — 32 года. Примечательно, что будущие супруги встречались всего лишь 13 раз, прежде чем пожениться.

После официального объявления о помолвке Диана выбрала себе обручальное кольцо, оказавшееся довольно необычным. Вопреки традициям, оно не было уникальным, хотя ранее кольца для таких торжественных случаев изготавливались на заказ либо передавались по наследству. Украшение же Дианы было представлено в ювелирной коллекции компании Garrard & Co. Limited и было доступно для покупки любому желающему.

Одни СМИ сообщали, что леди Ди выбрала данное кольцо, потому что оно напомнило ей обручальное кольцо ее матери, другие утверждали, будто она выбрала его из-за внушительного камня. Украшение и правда впечатляло: в центре располагался 12-каратный овальный синий цейлонский сапфир, который обрамляли 14 бриллиантов.

Вскоре произошел довольно показательный эпизод. Во время интервью в честь помолвки журналист спросил Диану и Чарльза: «Вы влюблены?» Она ответила: «Да, конечно». А Чарльз повернулся и сказал, глядя в пол: «Что бы ни значила любовь». Позже принцесса призналась, что такой ответ травмировал ее.

Был еще момент, который вывел Диану из себя. Накануне свадьбы она узнала, что Чарльз подарил своей бывшей возлюбленной Камилле Паркер-Боулз золотой браслет с инициалами «F» и «G». По слухам, порожденным сериалом «Корона», эти буквы якобы обозначали имена «Глэдис» и «Фред» — тайные прозвища Камиллы и Чарльза.

Однако, согласно другим источникам, Чарльз сделал подарки нескольким своим прежним подругам, перед тем как решил связать свою жизнь с Дианой, — просто в качестве благодарности за проведенное вместе время. А буквы «F» и «G» на браслете для Камиллы на самом деле означали «Girl Friday», или «Пятничная Девушка», то есть друг, на которого всегда можно положиться. Это прозвище Чарльз дал Камилле давным-давно.

Несмотря на все свои сомнения, через 6 месяцев Диана вышла замуж за Чарльза. Торжество было роскошным. Невеста блистала в великолепном платье, расшитом 10 тысячами жемчужин и украшенном шлейфом длиной 25 футов. Однако мало кто знал, что скрывалось за всей этой красотой.

Дело в том, что к моменту «свадьбы века», как назвали это событие журналисты, Диана очень сильно похудела и вообще выглядела довольно изможденной. По словам швеи, которая занималась платьем невесты, ее талия уменьшилась на 15 см с первой примерки, составив в итоге всего 58 см. Сама принцесса говорила, что «с февраля по июль превратилась в ничто».

Позднее Диана призналась, что вскоре после помолвки будущий муж сделал неосторожное замечание по поводу ее фигуры. Впоследствии это привело леди Ди к постоянному недовольству собственным весом, чему виной было и в целом довольно холодное отношение к ней мужа.

Однако справедливости ради стоит упомянуть, что отношения будущей принцессы с пищей всегда были непростыми. Еще в подростковом возрасте она находила утешение в еде и, по ее собственным словам, во время учебы в школе все время «ела, ела и ела». Кроме того, Диана была не единственным человеком в семье, кто имел проблемы подобного рода: у ее сестры Сары был серьезный дефицит массы тела.

Вскоре после свадьбы стало известно о беременности Дианы. Однако это радостное событие было омрачено новостью о том, что будущая мама упала с лестницы. Она получила несколько синяков, но, к счастью, малыш не пострадал. Позднее Диана призналась, что в тот момент она чувствовала себя совсем «неадекватной».

21 июня 1982 года появился на свет первенец пары — принц Уильям. К слову, Диана во многом нарушила королевские традиции, став первой принцессой, которая родила в больнице. Кроме этого, она отказалась от наркоза и рожала стоя. До этого все королевские особы рожали дома, пребывая в так называемом сумеречном сне, а ребенка извлекали с помощью щипцов, пока мать находилась под обезболивающими.

После первой беременности Диана страдала от послеродовой депрессии. Она говорила, что «все вышло из-под контроля». Молодой маме было сложно справиться и с собственными эмоциями, и с давлением прессы, и с новыми обязанностями.

Диана решила взять новорожденного Уильяма с собой в большой тур по Австралии и Новой Зеландии, и это решение с восторгом было встречено СМИ. Правда, по ее собственному признанию, она изначально не собиралась брать сына в поездку — это ей предложил сделать премьер-министр Австралии.

Через 2 года у королевской четы родился второй малыш — принц Гарри. По воспоминаниям Дианы, эта беременность чрезвычайно сблизила пару: «Чарльз и я были очень, очень близки за 6 недель до рождения Гарри. Настолько близки мы никогда не были ни до, ни после. А затем внезапно, когда Гарри родился, наш брак просто рухнул. Все пошло насмарку».

Якобы дело было в том, что Чарльз хотел девочку. При этом Диана знала, что будет мальчик, но умолчала об этом. Позднее она говорила, что ее муж странно отреагировал на рождение Гарри, сказав: «О боже, это мальчик... И у него даже рыжие волосы».

С тех пор отношения супругов резко ухудшились, и Чарльз возобновил отношения со своей бывшей девушкой Камиллой Паркер-Боулз, а Диана начала встречаться с бывшим семейным инструктором по верховой езде.

Связь супруга на стороне разъедала принцессу изнутри. Когда Диана стала подозревать о связи своего мужа с Камиллой, она подошла к сопернице во время вечеринки и сказала: «Я просто хочу, чтобы вы знали, что я точно знаю, что происходит». На что Камилла парировала: «У тебя есть все, чего ты когда-нибудь желала. В тебя влюбляются все мужчины мира, и у тебя двое прекрасных детей. Чего еще ты можешь хотеть?» Диана ответила: «Я хочу своего мужа».

Принцесса Диана и Камилла Паркер-Боулз.

Вскоре слухи о том, что брак наследника престола трещит по швам, разлетелись по всем крупным СМИ, и утаивать это было уже невозможно. Чтобы избежать скандала, королева Елизавета II и ее муж принц Филипп устроили встречу Чарльза и Дианы, чтобы добиться примирения, однако эти попытки оказались тщетными.

Кроме этого, и сама леди Ди обращалась за помощью к королеве Елизавете II, чтобы та повлияла на сына и отговорила его от связи на стороне. «Итак, я пошла к королеве, рыдая, и сказала: „Что мне делать? Я пришла к вам, чтобы спросить, что мне делать...“ И она ответила: „Я не знаю, что тебе делать. Чарльз безнадежен“. И это была вся ее помощь», — рассказывала принцесса.

В этот непростой период Диана дала множество интервью прессе, в которых жаловалась на свою судьбу. Так, в 1992 году ее фраза «Моя жизнь — это просто пытка» попала в заголовки таблоидов Великобритании.

Также СМИ облетела знаменитая фотография принцессы на фоне Тадж-Махала. Этот снимок имел довольно мощный посыл: одинокая и покинутая женщина посещает крупнейший в мире памятник любви. Вот только мало кто знал, что на самом деле в этой поездке Диана была вовсе не одна, а в сопровождении Чарльза.

Позднее выяснилось, что на протяжении года Диана тайно работала с британским репортером Эндрю Мортоном над книгой, которая должна была раскрыть все секреты ее личной жизни. В итоге в 1992 году в свет вышла книга «Диана. Ее правдивая история», которая, конечно, вызвала настоящий шок и у публики, и у членов королевской семьи.

При этом сама леди Ди уверяла, что не имеет к публикации никакого отношения и никогда не встречалась с репортером Мортоном лицом к лицу. И это было чистой правдой. Она действительно не виделась с ним лично, лишь надиктовывала свои воспоминания на аудиопленку, а потом передавала записи своему другу, который, в свою очередь, отдавал кассеты Мортону. Они и легли в основу будущей книги.

В 1995 году Диана дала знаменитое интервью, в котором честно рассказала о своих проблемах и внебрачных связях, а также о романе мужа с Камиллой, произнеся знаменитую фразу: «Ну, в этом браке нас было трое, что довольно тесновато».

Интервью оказалось переломным моментом, после которого стало ясно, что браку леди Ди с Чарльзом пришел конец. Букингемский дворец объявил, что королева направила супругам письма с советом развестись. После двухнедельных переговоров решение было принято.

После оформления развода Диана получила единовременную крупную выплату, кроме этого, ей полагалось ежегодное содержание. Притом она потеряла титул «Ее Королевское Высочество», и с этого момента к ней следовало обращаться так: «Диана, принцесса Уэльская». Однако леди Ди продолжала считаться членом королевской семьи.

Первое время принцесса Уэльская довольно сильно переживала разрыв. Королевские источники утверждали, что она много плакала и принцу Уильяму приходилось ее утешать, подкладывая салфетки под дверь в ванной комнате, хотя он сам еще был совсем ребенком.

А затем Диана взяла себя в руки и начала новую жизнь. Она стала проводить время с сыновьями в обычных кафешках и парках развлечений, а еще увлеклась модой. По словам Донателлы Версаче, леди Ди «впервые по-настоящему заинтересовалась модой после расставания с принцем Чарльзом». Ее стиль стал одновременно и более смелым, и более деловым, так как она продолжала активно заниматься благотворительностью.

Одним из любимых дизайнеров принцессы была Кэтрин Уокер. Для своего первого публичного выступления после развода леди Ди выбрала довольно откровенное белое платье с бретелькой на шее, созданное Уокер. Наряд имел большой успех и позволил Диане обрести уверенность.

Как это ни странно, отношения принцессы Дианы и ее бывшего мужа даже улучшились после развода. Незадолго до гибели леди Ди призналась своему приятелю, что в последнее время они с Чарльзом неплохо общались и он даже приезжал к ней на чай в Кенсингтонский дворец.

Что касается личной жизни, то в какой-то момент Диана стала встречаться с кардиохирургом Хаснатом Ханом, которого многие из ее ближайших друзей называли «любовью всей ее жизни». Диана называла его «Мистер Замечательный». Их отношения длились почти 2 года, и до сих пор непонятно, почему влюбленные расстались. Кто-то говорит, что это Хаснат разорвал связь, кто-то утверждает, что это была инициатива Дианы. К тому же ходили слухи, что мама принцессы не одобряла данную связь, хотя они никогда не были особенно близки.

Вскоре леди Ди вступила в отношения с Доди аль-Файедом, кинопродюсером и сыном миллиардера Мохаммеда аль-Файеда. Они познакомились на яхте во время отдыха на юге Франции, и между ними быстро вспыхнул роман.

Интересно, что ранее Доди аль-Файед обручился с американской моделью Келли Фишер и даже купил для себя и девушки дом в Малибу. Однако после встречи с Дианой он разорвал помолвку.

Влюбленным суждено было провести вместе всего лишь месяц: 31 августа 1997 года они попали в аварию, которая унесла их жизни.

Последним человеком, с которым разговаривала Диана по телефону перед своим уходом, оказался репортер королевского пула Ричард Кей. По его словам, принцесса «отчаянно хотела начать все сначала и сделать что-то новое в своей жизни».

Диану похоронили в поместье Элторп. Оно принадлежит семье Спенсеров уже более 500 лет. Ее памяти посвящен небольшой остров с храмом на озере, где каждый желающий может засвидетельствовать свое почтение «народной принцессе».