40+ доказательств того, что датская королевская семья — самая крутая в Европе
Дании очень везет с монархами. Король Кристиан X был символом морального сопротивления нации. Он остался в захваченной Германией стране и прогуливался верхом без охраны. Его сын Фредерик IX однажды катался на городском катке и повредил ногу. Он сам добрался на такси в травмпункт и честно дождался своей очереди к врачу, ничем не выдав свой королевский статус.
Мы в редакции AdMe.ru пришли к выводу о том, что правящую семью Дании можно по праву назвать самой крутой среди европейских монархий. И каждый из членов королевской династии Глюксбургов это убедительно доказывает.
Королева Маргрете II
-
Принцесса родилась 16 апреля 1940 года — через неделю после вторжения немецких войск в Данию. Ее полное имя — Маргрете Александрина Торхильдур Ингрид, причем одно из имен — Торхильдур — исландское и начинается с исландской буквы «Þ». Так девочку назвали из уважения к жителям острова, который входил в состав Датского королевства до 1944 года.
-
И хотя появление на свет принцессы народ воспринял как добрый знак, по существовавшим тогда законам девочка не могла претендовать на трон — он передавался только по мужской линии. Но ее отец Фредерик IX, у которого были только дочери, предоставил женщинам право наследования престола, но только во вторую очередь. Таким образом, после его смерти в 1972 году 31-летняя Маргрете стала первой женщиной на датском троне. В 2009 году она внесла свои правки в закон о престолонаследии — теперь датская корона передается старшему ребенку монарха вне зависимости от пола.
-
У королевы блестящее образование: она изучала философию в Копенгагене, политологию в Орхусе, археологию в Кембридже, обществознание в Париже и экономику в Лондоне. Девушка даже ездила на археологические раскопки в Рим вместе со своим дедушкой, шведским королем Густавом VI Арнольдом. Кроме родного датского она говорит на английском, французском, немецком и шведском языках. Немного знакома с языком Фарерских островов.
-
Королева Дании приложила руку к переводу на родной язык «Властелина колец». Вместе со своим мужем, французом Анри Мари Жаном Андре де Лаборд де Монпеза, ставшим после свадьбы принцем Хенриком, Ее Величество перевела несколько работ Симоны де Бовуар.
-
Маргрете прекрасно рисует. Среди ее работ — эскизы к памятным рождественским почтовым маркам, костюмы к множеству постановок, например к телеспектаклю «Пастушка и трубочист» и балету-пантомиме «Любовь в мусорном ящике», декупаж и сценография к фильму «Снежная королева» и т. д. Часть работ королевы представлена в Государственном музее искусств, Художественном музее ARoS (Aarhus) и Государственном собрании рисунков (Køge).
-
В 1970-х годах королева нарисовала иллюстрации к «Хоббиту, или Туда и обратно» и «Властелину колец» и отправила свои работы автору книг Джону Толкиену. Писатель был поражен сходством ее рисунков с его собственным стилем.
Иллюстрации королевы Маргрете к книге «Хоббит, или Туда и обратно», опубликованные под псевдонимом Ингахильд Гратмер.
-
Маргрете симпатизирует неформалам. Она критиковала власти Копенгагена за попытку ликвидировать Христианию — коммуну хиппи, которая занимает целый район города. «Мне кажется, это здорово, что есть люди, живущие по-другому, и неважно, согласны вы с ними или нет. И в этом очарование предприятия „Христиания“», — прокомментировала королева.
-
Все датские монархи были обязаны пройти военную службу до того, как займут престол. Маргрете не стала исключением. В 1958–1970 годах она была рекрутом женского отделения Воздушной эскадрильи, где в этот период изучала различные стороны военного дела. Сейчас королева — майор ВВС.
-
Датская королева часто выступает дизайнером собственной одежды, при этом многие из ее нарядов довольно эксцентричны. В марте 2013 года The Guardian назвал Маргрет одной из 50 самых стильных женщин старше 50 лет.
-
Маргрете стала первой монаршей особой, посетившей СССР. Причем ее пригласили в Советский Союз не в качестве королевы, а в качестве морского офицера королевской яхты Dannebrog.
-
А еще Ее Величество возглавляет Королевский полк принцессы Уэльской — британский полк линейной пехоты.
-
Датчане любят королеву за ее простоту в общении и способность к самоиронии. При этом Маргрете не любит панибратского отношения к ней и всегда готова вежливо поставить на место зарвавшегося собеседника. В 2015 году на пресс-конференции один из журналистов обратился к ней на ты. Вот что она ему ответила: «Прошу прощения, я не ханжа, но мне кажется, мы с вами не учились в одном классе». Казалось бы, Ее Величество — само совершенство. Но у нее есть маленькая слабость: она очень много курит. В конце 2006 года королевский суд рекомендовал ей не пропагандировать вредную привычку и запретил дымить в общественных местах.
Принц-консорт Хенрик
-
Супруг королевы — французский граф де Лаборд де Монпеза. Он служил в посольстве родной страны в Лондоне — в британской столице молодой дипломат и познакомился с принцессой.
-
Принц-консорт ушел из жизни 2 года назад и запомнился датчанам как бунтарь. Он требовал, чтобы ему присвоили титул короля-консорта, но это идет вразрез с традициями всех европейских монархий. Маргрете не стала делать исключений для супруга. Но для Хенрика это было делом принципа, он считал, что имеющийся у него титул нарушает принцип гендерного равенства, ведь жена правящего короля — королева, почему же муж правящей королевы — принц? Для молодого поколения датчан консорт стал символом борьбы за свои права.
-
Хенрик действительно много сделал для супруги и ее страны: он сменил имя и конфессию (он был католиком, а чтобы стать членом датской королевской семьи, необходимо принять протестантство), выучил сложный датский язык и навсегда попрощался с блестящей карьерой дипломата, чтобы всю жизнь быть на вторых ролях. Однако, по словам историка Ланса Соренсена, принц сделал Данию более открытой миру.
-
Он хорошо играл на пианино и в 2013 году даже аккомпанировал датской команде Michael Learns To Rock — вместе с ними он записал трек для короля Таиланда.
-
Как и супруга, Хенрик симпатизировал хиппи, его даже сфотографировали во время прогулки по Христиании.
-
В июне 2014 года он оделся в костюм панды на благотворительном мероприятии.
Кронпринц Фредерик
-
Наследник датской короны родился в 1968 году, и выбор имени для него был ограничен. Дело в том, что с XV века датские короли носят либо имя Кристиан, либо Фредерик. Маргрете и Хенрик остановились на втором варианте — так же звали правящего короля и отца принцессы.
-
Фредерик — первый кандидат наук в датской королевской семье. В 1995 году он защитил диссертацию по политологии.
-
Кронпринц проходил военную службу в рядах армии, воздушного и морского флотов. Является офицером всех видов вооруженных сил.
-
Когда наследник проходил службу в элитном подразделении морского флота Frømandskorpset (боевые пловцы), он получил прозвище Пингвин. Дело в том, что его подводный комбинезон по каким-то причинам наполнился воздухом, в результате чего ему пришлось скользить по поверхности воды подобно пингвину.
-
Кстати, на память о службе в ВМФ принц сделал татуировки. На плече он набил символы, расшифровывающиеся как «Пингвин», а на ноге — акулу. Кстати, его дед — Фредерик IX — заслужил прозвище «татуированный король». Он тоже решил увековечить память об армейской службе и сделал наколки непристойного содержания. Позже он замаскировал их под красивых драконов и птиц.
-
Фредерик принимал участие в полярной экспедиции «Сириус-2000» — путешествии на собачьих упряжках в северную часть Гренландии. Поход длился 4 месяца, команда прошла 2 795 км. Принц участвовал в мероприятии в качестве фотографа.
-
Наследник престола обожает спорт. Он бегает марафоны, участвует в соревнованиях Ironman и в гонках на лодках-драконах.
-
Поговаривают, что принц в юности был большим ловеласом. Среди его пассий были известные датские модели и певицы, на одной из них — рокерше Марии Монтель — он даже хотел жениться, но королева была против. В итоге отношения принца и звезды не сложились.
-
В 2000 году Фредерик, как фанат спорта, поехал на Олимпийские игры в Сидней, и там познакомился с агентом по рекламе Мэри Дональдсон. Пара встретилась в баре, каждый из них пришел провести время с друзьями. В 2004 году молодые люди поженились. Год спустя у них родился сын Кристиан, еще через 2 года — дочь Изабелла, а в 2011 году Мэри родила двойняшек — принца Винцента и принцессу Йозефину.
Кронпринцесса Мэри
-
Встречу с принцем агенту по рекламе предсказала гадалка — она рассказала, что девушка встретит влиятельного иностранца, который изменит ее жизнь.
-
При знакомстве принц представился Мэри Фредом. Австралийка и представить не могла, что ей строит глазки наследник престола.
-
Целый год отношения пары были только по переписке. После этого Фредерик привез Мэри в Копенгаген и познакомил с королевой. Маргрете будущая невестка понравилась. Девушка была скромна и, что очень важно, из другой страны — датским монархам крайне нежелательно заключать брак с представителем своей страны. Королева поблагодарила невестку за то, что она помогла ее сыну повзрослеть.
-
Кронпринцессу часто встречают на улицах Копенгагена, когда она катается с детьми на велосипедах. Несколько лет назад стали вирусными фото, на которых видно, как Мэри в снегопад везет на велосипеде двойняшек в садик.
-
Датскую принцессу постоянно сравнивают с Кейт Миддлтон, Карл Лагерфельд даже отметил их поразительное внешнее сходство.
Принц Йоахим
-
Йоахим всего на год младше брата и стоит 6-м в очереди на престол.
-
При этом он первым подарил королеве внука. Его сын Николай родился в 1999 году в браке с маркетологом Александрой Мэнли. Спустя еще 3 года родился сын Феликс.
-
У Александры китайские корни. Благодаря им у сыновей пары очень необычная и привлекательная внешность. Принц Николай даже стал моделью. Он дебютировал на Лондонской неделе моды в 2018 году. Парню всего 20, но у него уже есть огромная армия фанаток — пожалуй, больше, чем у всех остальных членов королевской семьи.
Принц Николай.
-
Йоахим и Александра получили в подарок на свадьбу 13 млн крон, собранных жителями Дании на восстановление имения Шакенборг. Реставрация была завершена в 1999 году, и пара какое-то время жила там с детьми. Сейчас поместье открыто для посещения всем желающим.
-
Принц и принцесса развелись в 2004-м, но до сих пор сохраняют теплые отношения. Александра также осталась в прекрасных отношениях со всей королевской семьей.
-
Бывшая жена Йоахима дружит даже с его нынешней супругой — француженкой Мари Кавалье. Мари, кстати, тоже маркетолог, поэтому у принцесс много общих тем. Во втором браке у принца родились сын Хенрик и дочь Афина.
А кому вы больше симпатизируете — Виндзорам или Глюксбургам — и почему?
Фото на превью Utrecht Robin / ABACAPRESS.COM/ EAST NEWS, ArtyPo / Pikabu