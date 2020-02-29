40+ доказательств того, что датская королевская семья — самая крутая в Европе

Датчане любят королеву за ее простоту в общении и способность к самоиронии. При этом Маргрете не любит панибратского отношения к ней и всегда готова вежливо поставить на место зарвавшегося собеседника. В 2015 году на пресс-конференции один из журналистов обратился к ней на ты. Вот что она ему ответила: «Прошу прощения, я не ханжа, но мне кажется, мы с вами не учились в одном классе». Казалось бы, Ее Величество — само совершенство. Но у нее есть маленькая слабость: она очень много курит. В конце 2006 года королевский суд рекомендовал ей не пропагандировать вредную привычку и запретил дымить в общественных местах.