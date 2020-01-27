4 секретные причины, по которым YouTube вызывает острое желание смотреть один ролик за другим

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Трудно поверить, но 15 лет назад не было никакого YouTube и для того, чтобы поделиться понравившимся роликом, приходилось отправлять его по имейлу, а потом проигрывать с помощью специальной компьютерной программы. Ужас, правда? Зато сегодня пользователи интернета совокупно просматривают 1 млрд часов видео ежедневно, а среднестатистический человек залипает на ролики по 40 минут в день.

AdMe.ru решил узнать, как YouTube умудрился покорить весь мир и влюбить в себя миллиарды людей.

Кому пришло в голову, что бесплатный сервис для просмотра видео — это золотая жила

Чад Херли и Стив Чен.

В начале 2000-х 3 молодых талантливых компьютерщика, Чад Херли, Стив Чен и Джавед Карим, решили, что интернету не хватает сайта, где можно будет искать и обмениваться видеороликами. Вообще-то главным вдохновителем был именно дизайнер Чад Херли, а толчком послужило декольте Джанет Джексон. В скандальном выступлении 2004 года Джастин Тимберлейк «случайно» оторвал кусок платья певицы и обнажил ее грудь. Ролик с инцидентом невозможно было найти в сети, так что идея создать видеохостинг пришлась кстати.

Платье, благодаря которому появился YouTube.

Чад позвал своих друзей, компьютерных инженеров Чена и Карима, и в гараже над пиццерией буквально на коленке ребята создали бета-версию сайта, на который любой пользователь интернета мог загрузить свой ролик. Cправедливости ради нужно сказать, что Херли, Чен и Карим не были людьми с улицы. Все трое успешно работали в компании PayPal. Херли вообще является создателем логотипа сайта и считается одним из членов мафии PayPal (это наиболее влиятельные сотрудники и инвесторы сайта). Благодаря своим связям и репутации наши герои привлекли внимание акционеров из Силиконовой долины, получили $ 3,5 млн инвестиций, запустили сайт — и посетители потекли рекой.

Джавед Карим. Он стал героем первого видео на YouTube.

Главная причина первых успехов YouTube в том, что его делали для людей, а не для зарабатывания денег. Парни подошли к задаче творчески и с любовью: они придумали схему вирусного распространения видео (пользователи могли встраивать ролики на свои страницы), создали систему тегов, комментариев и подписок, а еще не брали деньги за загрузку. Такими темпами через месяц YouTube поднялся на 5-е место среди развивающихся сайтов, а через год вошел в пятерку самых популярных страниц в интернете.

Мир большого бизнеса похож на море: большие акулы едят рыбу поменьше. Вот и к создателям YouTube пришли владельцы Google и сделали предложение, от которого невозможно было отказаться: $ 1,6 млрд акциями. Чад Херли и Стив Чен в один миг стали богачами и любимыми героями интернета. Джавед Карим получил меньше — $ 64 млн. Просто молодой человек ударился в науку и ему некогда было развивать сайт. С тех пор YouTube упорно идет вверх: свои каналы есть не только у звезд, но также у Ватикана и британской королевской семьи. Даже Елизавета II однажды лично загрузила ролик на свою страницу. Но, несмотря на смену руководства, YouTube процветает. Мы решили узнать почему.

Секрет № 1: Блогеры привлекли к YouTube миллионы пользователей благодаря своим уникальным качествам

В 2007 году YouTube запустил партнерскую программу, которая позволяет заработать на популярном контенте. Теперь свою любовь к кино, книгам, играм или музыке стало возможно превращать в живые деньги. Люди, которые не подходили под формат ТВ или эстрады, смогли стать мировыми знаменитостями, записав качественное видео. Антропологи выяснили, в чем секрет их привлекательности. Оказывается, нам очень интересно подсматривать за чужой жизнью, но из-за социальных норм это считается неприемлемым. В некоторых странах (в Японии, например) даже в глаза смотреть неприлично. Но благодаря откровенным видеоблогерам мы можем удовлетворить свою потребность в подсматривании.

К тому же у любого YouTube-блогера есть секретное оружие — голос. Лингвисты проанализировали речь ютуберов с миллионными аудиториями и выяснили, что эти ребята растягивают гласные и проглатывают согласные звуки. За счет этого речь получается стремительной, но легкой, поэтому от нее сложно оторваться.

Секрет № 2: YouTube использует хитрый бизнес-трюк, благодаря которому пользователи не могут оторваться от экрана

Трудно поверить, но первые 2 года YouTube обходился без рекламы. Она появилась в 2007-м и подавалась в шуточной форме. Чуть позже разработчики добавили полупрозрачные баннеры, которые появлялись меньше чем в 20 % видео. Зато сегодня, чтобы избавиться от рекламы, вам придется заплатить за премиум-версию. Сейчас YouTube получает доход благодаря бизнес-модели «подарок + товар». Вы наслаждаетесь роликами как бы бесплатно (подарок), но при этом обязательно смотрите рекламу (товар). Это психологический эффект, при котором люди готовы потерпеть небольшое неудобство, чтобы получить что-то даром. Однако никакого «даром» нет — на вашем времени зарабатывают блогеры, сам YouTube и производители рекламируемого товара, конечно.

Секрет № 3: Ролики распространяются по принципу вируса

В YouTube изобрели само понятие вирусного видео. Это ролик, который распространяется по сети от одного пользователя к другому, как ветрянка например. Причем мы добровольно принимаем в этом участие, нажимая кнопку «поделиться».

Первое видео, которое набрало 1 млрд просмотров за всю историю YouTube, — это музыкальный клип корейского исполнителя PSY на песню Gangnam style. Но не так давно вперед вырвалась прилипчивая Despacito — ее посмотрели 6,6 млрд раз. Единственное не музыкальное видео-рекордсмен, которое пользователи засмотрели до дыр, — серия «Маши и Медведя» «Маша плюс каша».

Секрет № 4: Дети — самый ценный ресурс для сайта

Одни из главных потребителей YouTube-контента — это дети и подростки. 81 % родителей признаются, что их ребенок хоть раз смотрел ролик на YouTube, а 34 % залипают там регулярно. Так что не стоит удивляться огромному количеству кривляющихся блогеров, которых взрослые вообще не понимают: все эти люди работают на юную аудиторию, причем весьма успешно. Однако в руководстве сети прямо говорят: YouTube не предназначен для детей младше 13 лет.

Но иногда даже у YouTube случаются досадные провалы

Самый ненавистный ролик для YouTube снял сам YouTube. Вообще-то раньше рекордсменом по дизлайкам был Джастин Бибер (он продержался целых 8 лет). Зато теперь больше всего негатива вызывает YouTube Rewind 2018, где сервис подводит итоги года. Пользователи возмутились, что здесь отсутствуют знаменитые блогеры и вообще видео похоже на один большой рекламный ролик.

Несмотря на громкое имя, YouTube не такой уж прибыльный проект. Google утверждает, что видеосервис приносит не так много денег ($ 4 млрд в 2014 году). Даже рекордное количество пользователей не дает ожидаемого дохода.

В 2014-м был запущен платный сервис YouTube Premium, который позволяет смотреть видео без рекламы и загружать некоторые ролики на свои устройства. YouTube очень агрессивно продвигает эту услугу, правда, пользователи не увидели в ней никакого смысла. Рекламу можно заблокировать бесплатно с помощью официального расширения для Chrome.

Бонус: вы можете научиться кое-чему полезному, просто просматривая ролики

Как много времени вы проводите на YouTube и есть ли у вас свои любимые блогеры? Поделитесь и с нами своими находками.