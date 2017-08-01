4 признака того, что банкомат был взломан мошенниками

Снятие денег в банкомате и безналичная оплата покупок уже давно стали для нас обычным делом. И этим активно пользуются мошенники.

AdMe.ru рассказывает о самых распространенных манипуляциях с банкоматами, с помощью которых злоумышленники могут украсть ваши деньги, и о том, как с этим бороться.

Чтобы украсть деньги с вашей карты, мошенникам нужно скопировать две вещи: информацию с магнитной полосы карты и ПИН-код. Для кражи данных карты (скимминга) используются три основных типа устройств.

  • Скиммеры — устройства, считывающие информацию с магнитной ленты. Как правило, они крепятся поверх слота для карт. После того как клиент банка вставляет карту в банкомат, ее данные записываются с помощью скиммера на электронное устройство.
  • Скрытые камеры. Они используются в связке со скиммерами для того, чтобы записать на видео ПИН-код. Камера может размещаться в разных местах: как на самом банкомате (около клавиатуры, над экраном и т. д.), так и рядом с ним (например, на лотке с памятками и рекламными брошюрами). Иногда камеры могут быть настолько крошечными, что об их присутствии говорят лишь небольшие отверстия в деталях банкомата.
  • Накладки на клавиатуру. Как и скрытые камеры, накладки используются для того, чтобы записать ПИН-код: поддельная клавиатура «запоминает» его, после чего злоумышленники снимают ее и расшифровывают полученную информацию.

Неподготовленному человеку распознать скиммеры довольно сложно, так как они не отличаются от оригинальных деталей банкомата ни по форме, ни по цвету и материалу. Но есть признаки, которые могут указывать на наличие считывающих устройств:

  • Сколы, трещины, царапины и другие механические повреждения на частях банкомата.
  • Любые посторонние детали на банкомате.
  • Несовпадение формы, материала, цвета, контуров деталей банкомата.
  • Наличие выступов на слоте для карт, неровный слот.

Осмотр каждого банкомата, где вы собираетесь снять деньги, — дело трудоемкое. Однако это не значит, что защитить данные вашей карты от мошенников невозможно. Чтобы свести риск к минимуму, соблюдайте несколько простых правил:

  • Используйте карту с чипом. Скимминговые устройства копируют данные с магнитной ленты. Скопировать чип просто так нельзя из-за более высокого уровня защиты.
  • Подключите СМС-уведомления от банка. Это позволит быстрее обнаружить пропажу денег со счета, а чем раньше вы сообщите банку о мошеннической операции, тем больше вероятность вернуть деньги.
  • Закрывайте клавиатуру рукой, когда вводите ПИН-код. Это поможет защититься от скрытых камер, которые могут записать ваши данные.
  • Используйте знакомые банкоматы и банкоматы, расположенные в хорошо защищенных местах, например, в отделениях банков, до которых сложнее добраться мошенникам. По возможности избегайте уличных банкоматов, банкоматов в плохо освещенных местах, маленьких магазинах и укромных уголках в торговых центрах.
  • Ограничьте географию использования карты, а для путешествий заведите отдельную карту. Кроме того, вы также можете установить лимит на снятие наличных в банкомате и лимит на совершение онлайн-операций по карте.
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2 Комментарии
  • 1 августа 2017
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