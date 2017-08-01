4 признака того, что банкомат был взломан мошенниками

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Снятие денег в банкомате и безналичная оплата покупок уже давно стали для нас обычным делом. И этим активно пользуются мошенники.

AdMe.ru рассказывает о самых распространенных манипуляциях с банкоматами, с помощью которых злоумышленники могут украсть ваши деньги, и о том, как с этим бороться.