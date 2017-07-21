4 причины перестать носить бюстгальтер, чтобы сохранить грудь красивой и здоровой

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Кажется, что данная деталь женского туалета — просто необходимый элемент в гардеробе. Мы в AdMe.ru сами в шоке, но он только мешает.

Отказ от нижнего белья помогает вернуть груди форму

При постоянной носке бюстгальтера связки и мышцы (естественная поддержка груди) перестают выполнять свою функцию, грудь теряет упругость и начинает обвисать. Анатомически грудь покрывает очень прочная, но тонкая кожа, поддерживаемая связками. Если постоянно носить бюстгальтер, вы можете чувствовать неприятное натяжение, вследствие того, что связки перестают выполнять свою функцию. Когда вы перестаете носить бюстгальтер, природная упругость восстанавливается.

Ученые выявили связь между ношением бюстгальтеров и доброкачественными фиброзно-кистозными уплотнениями.

Недавние исследования показали прочную связь между ношением бюстгальтеров и доброкачественными фиброзно-кистозными образованиями. Более 90 % женщин с данным диагнозом значительно улучшили свое состояние, перестав носить данную деталь нижнего белья.

Ношение бюстгальтера может провоцировать боль в спине

Было проведено исследование, где девушкам предложили отказаться от бюстгальтера и проанализировать свое состояние. 79 % женщин решили не носить его дальше, так как в ходе эксперимента боль в спине и плечах прошла.

Свобода для груди: естественный массаж

Если вы перестанете носить бюстгальтер, то грудь при ходьбе будет получать естественный массаж, помогающий улучшить циркуляцию лимфы, что, в свою очередь, приводит к снижению риска развития всевозможных заболеваний.