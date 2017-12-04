4 правдивые причины того, почему обществу очень нужно, чтобы вы имели вторую половинку

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Вы замечали, что, если человек одинок, все вокруг так и норовят дать ему совет, пожалеть, упрекнуть, взять подробное интервью и при лучшем исходе беседы сосватать? Оказывается, все это неспроста. Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему же всем окружающим так важно, есть ли у вас вторая половинка или нет.

Это новая религия, которую грешно не соблюдать

Как утверждает немецкий журналист Маркус Гюнтер в своей резонансной статье, сегодняшняя любовь — это квазирелигия. Квазирелигия — это псевдодуховное поклонение людей различным идеям: например, обожествление знаменитостей, полное подчинение политическому режиму, фанатичное увлечение спортивным миром или... любовью.



Да-да, ни одна религия, ни один режим не захватил нашу современность так всецело, как «религия любви». Нам навязывают, что единственная цель жизни — найти «Того Самого Человека». Посмотрите, у этой религии есть все соответствующие атрибуты: Праздники — День святого Валентина, годовщина знакомства / первого поцелуя / свадьбы

Основные молитвы: «Я люблю тебя», «Ты нужна мне», «Я не могу без тебя»

Таинства: поцелуй, секс

Сакральный символ: сердце

Иконы: совместные фотографии

Алтарь: постель

Гимны: песни, ассоциирующиеся с половинкой

Священное писание: любовные сообщения И вроде бы это здорово, что религия сложена вокруг такого светлого чувства, скажете вы. А дело в том, что все это имеет и темную сторону: из-за нее миллионы людей, которые не имеют пары, в данной системе считаются ущербными. Ведь всех с детсада учат, что смысл жизни в нахождении партнера. Все фильмы и песни буквально кричат об этом. Девочки с первого класса ждут этих «бабочек в животе», а подростков зачастую спрашивают во время семейного застолья: «Ну что, есть у тебя уже жених / невеста?» В случае отрицания или оправданий ребенку утешительно говорят: «Ну ничего, время еще есть». И так мы с детства намертво запоминаем две важные вещи: 1 — без партнера ты неполноценен, 2 — время бежит. Что уж говорить о взрослых людях, которые чувствуют гнетущий напор этого квазирелигиозного общества, стремясь сделать все, чтобы найти хоть какого-либо партнера. Ведь несоблюдение религиозных правил — это грех. А теперь признайтесь себе, жили ли вы все время в оковах этой фанатичной идеологии?

Это возможность самоутвердиться для некоторых людей

Если речь идет не о родственниках, которые реально переживают за продолжение своего рода, а о всевозможных женатых друзьях и знакомых, которые почему-то очень сильно хотят, чтобы вы тоже обвязали себя узами отношений, постоянно начитывая лекции, что ходить без второй половинки как-то не комильфо, то, вероятно, для них это лишний повод самоутвердиться. Подумайте, стоит ли слушать таких людей?

Это выгода для государственной машины

Одинокие люди невыгодны государству. И вот почему: Женатые выгодны работодателям: они порядочны, им жизненно необходима стабильность.

Женатые выгодны банкам: стабильная работа — надежный клиент. Да и вторая половинка если что поможет.

Новая ячейка общества — выгода государству. Ведь это значит, что скоро начнется производство новых рабочих рук и светлых голов.

Парень в поиске любви — выгода экономическому сектору и сфере услуг.

Девушка в поиске любви — это же необъятный капитал в сферу красоты!

Еще не забыта история

Куда же без исторических причин: в древние времена брак был священным действием. Брачный союз заключался перед богом, а разорвать его могла лишь смерть. Даже простые романтические чувства (которые было «положено» иметь любому нормальному человеку) возводились в культ, о них слагались баллады и писались поэмы. Рыцари обязаны были иметь «даму своего сердца», дабы вернуться к ней с войны, дамы должны были иметь поклонника, дабы занять себя мечтами по вечерам. Эта эпоха закончилась, но традиция, передаваемая из поколения в поколение, в сердцах людей осталась. Оттого многие самоотверженно продолжают играть рыцарей и дам сердца, чего и вам усиленно желают.

Но любовь — она есть! Эта статья вовсе не опровергает существование любви. Эта статья о том, что роль любви в нашей жизни сильно преувеличена. И человек без второй половинки — это вовсе не патология, а просто житель планеты, который не прогибается под мнение фанатичного большинства, а слушает свое сердце. Вы согласны с нами?