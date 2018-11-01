4 года назад я переехала в Париж, и жизнь тут вовсе не сахар

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В 2014 году я приняла важное решение кардинально все поменять. Я оставила привычную жизнь в Киеве и, собрав чемоданы, переехала жить в Париж. Это звучит как начало красивого романа, но в реальности все было не похоже на сказку о французских уютных ресторанчиках, свежих горячих круассанах из слоеного теста и виде на Эйфелеву башню из моего окна.

Специально для AdMe.ru расскажу, как устроена жизнь во Франции, если вы не турист.

Это, собственно, я, Катя. Так я выглядела в далеком 2014 году в день переезда.

Многие интересуются, почему же я решила вот так все бросить и уехать. Я люблю отвечать: «Потому что любовь к сыру и вину победила мою любовь к Родине!» Шутка, конечно. А если серьезно, то большую часть своей жизни я изучала французский язык: с 1-го класса в школе, потом в университете на факультете лингвистики. Я всегда мечтала пожить во Франции, чтобы познакомиться с культурой и познать французский стиль жизни не по книгам, а увидеть его таким, как он есть на самом деле. Заканчивая 4-й курс университета, я решила осуществить свою мечту. Хорошей работы и собственного жилья у меня не было, поэтому я ничего не теряла. Я понимала, что если там не срастется, то всегда можно будет вернуться в Киев, на то же место, откуда начинала.

Я в самолете Киев — Париж на пути к своей новой жизни.

Я приехала жить во французскую семью

В Европе и США есть международная программа Au Pair, которая позволяет пожить минимум год в другой стране. Вы переезжаете жить в семью, где вам предоставляют питание, проживание и зарплату в обмен на то, что вы присматриваете за детьми и помогаете по дому. Мне, к сожалению, с семьей не повезло. Моя комната находилась в подвальном помещении дома, возле каморки со швабрами и старым хламом. Здесь постоянно пахло сыростью и не покидало чувство, что ты тут находишься явно не на правах члена семьи. Я не сложный «клиент» и вполне бы могла стерпеть подобные условия, но не смогла смириться с характером детей. По моим наблюдениям, он был результатом плохого воспитания и общей обстановки в семье. Родители постоянно ругались, экономили каждый цент, держали детей на диете (постная еда без мяса). Объяснялось это тем, что дети часто едят мясо в школе на обед, а есть много мяса, как известно, вредно и дорого.

Зарезервированные макароны для папы в общем холодильнике.

На папу же никакие табу в пище не распространялись. Некоторые шоколадные десерты и сладости в холодильнике были подписаны Reservé pour papa («Зарезервировано для папы»). Естественно, на моем питании тоже экономили. Так, например, мама отдавала мне просроченные йогурты, которые жалко было выкидывать.

И я решила выбрать другую семью

Моя новая квартира под крышей 8-го этажа.

Не выдержав подобного отношения, я решила уйти из первой семьи. Пришлось срочно искать замену. Новая семья ненамного лучше ко мне относилась. По правилам Au Pair принимающая сторона должна предоставить мне проездной, но родители сказали, что для них это слишком дорого (хотя проездной на месяц стоил € 37). Поэтому, чтобы забрать их детей из школы, мне приходилось ходить пешком и выходить из дома на несколько часов раньше. Что касается жилья, то мне выделили отдельную квартиру, которая находилась на 8-м этаже под крышей в доме без лифта. А вот моим соседом был Рафаэль, сын певицы Элен Сегара, которая известна партией Эсмеральды в знаменитом мюзикле Notre Dame de Paris. И, кстати, спасибо Рафаэлю — он разрешил мне бесплатно пользоваться своим вайфаем.

Моя любимая крошка Элея. Очень любит рисовать. На фото справа мы с ней делаем домашнее задание: раскрашиваем и обсуждаем медведя на картинке.

Дети в новой семье были милые, мы с ними быстро подружились. Спустя год я решила жить отдельно. Семья предлагала мне остаться у них еще, но я решила, что время идти дальше. Ведь нельзя всю жизнь работать няней. И я поступила в Университет Сорбонны, так как во Франции моим киевским дипломом переводчика французского языка никого не удивишь.

Пришла в гости ко второй семье спустя 3 года с момента, как у них работала. Тут Элея уже подросла — ей 9 лет.

Сейчас я закончила местный бакалавриат и получила диплом отельного и ресторанного менеджера. И можно сказать, что устроилась работать по специальности — я главный администратор в двух отелях. Работаю день в одной гостинице, день в другой.

Преимущество работы администратором: иногда клиенты благодарят меня за хорошую работу и дарят небольшие подарки.

Стоимость жизни в Париже

Слева — билетик на метро по сниженной цене € 1,49. Справа — очередь желающих посетить Версаль.

Минимальная заработная плата в Париже — € 1 200. Обед в кафе обойдется в среднем в € 15. Проезд на метро стоит € 1,9, но если берешь 10 билетов сразу, то можно сэкономить, так как цена будет ниже — € 1,49. Что же касается музеев, то в среднем стоимость билетов начинается от € 15. Например, чтобы подняться на Эйфелеву башню, нужно заплатить € 25. Поход в Лувр обойдется в € 20, а катание на речном кораблике по Сене — в € 15.

Типичный французский завтрак стоимостью € 7,5. В него входят: чашка эспрессо или кофе со сливками на выбор, половина багета, круассан, кубик сливочного масла и маленькая баночка джема.

На своей первой работе я получала € 80 в неделю. Поэтому на выходных часто никуда не выезжала, чтобы поднакопить денег. Зато я вдоль и поперек исходила ближайшие окрестности, ведь когда никого не знаешь, то делать особо и нечего.

Базилика Сакре-Кёр — одно из самых любимых мест. Во-первых, посещение храма бесплатно (если не подниматься на самую вершину). Во-вторых, отсюда открывается невероятный вид и весь Париж как на ладони.

Стоимость аренды жилья

Арендовать жилье в Париже нереально дорого. Так, за каморку в 9 кв. м вам придется заплатить около € 450 / месяц. Квартира-студия с небольшим балконом будет стоит от € 800 и выше. В аренду тут сдают жилье без мебели. Диван, шкаф, стулья, стол и прочие вещи необходимо покупать самостоятельно. Мне повезло, так как в квартире, которую я сейчас арендую, был встроенный шкаф, что позволило мне сэкономить.

Аренда 1-комнатной квартиры в таком доме обойдется вам от € 800 / месяц.

В Париже такой высокий спрос на жилье, что агенты по недвижимости чувствуют себя царями. Здесь не они распинаются, чтобы вам понравиться, а наоборот, клиент должен показать, что он может исправно платить, чистоплотный и вообще очень милый человек. Заключая договор об аренде, я так и не увидела самого хозяина квартиры. Все вопросы решаются с агентом по недвижимости. И если в первые несколько месяцев в квартире, например, ломается кран, то агентство обязуется бесплатно устранить неполадки.

Каково это — жить в столице моды?

Я всегда смеюсь, когда вижу в магазинах книги а-ля «1 000 и 1 секрет француженок» или «Как выглядеть как настоящая француженка». В реальности француженки носят то, в чем им удобно. И это вовсе не шпильки и маленькое черное платье. Чаще всего это штаны свободного кроя и кроссовки. Если каблуки, то максимальная их высота — 3–4 см. Мех во Франции уже давно считается моветоном. Люди борются за права животных, поэтому шубы из натурального меха никто не носит. Пальто, куртки, пуховики, а если мех, то только искусственный.

Шубу из искусственного меха одолжила специально для фотосессии у одной знакомой француженки.

Француженки практически не красятся. Максимум — тон, тушь для ресниц и красная помада. Во всем приветствуется естественность. Важно, чтобы кожа была чистой и ухоженной. Тут никто не наращивает ресницы и не делает гиалуроновые губы. Девушки красят ногти обычным лаком, а вовсе не шеллаком. А в метро я часто вижу женщин с облезлым маникюром. Именно поэтому «наши девушки» так бросаются в глаза: обилие аксессуаров, чтобы все блестело, мини-юбки, высоченные каблуки и тонна косметики — вот что выдает в вас приезжую.

Существует ли joie de vivre на самом деле?

Мой друг — настоящий парижанин. Как-то раз мы решили повеселиться и нарядили его в «типичного француза», как это обычно представляют иностранцы.

Хюгге у жителей Дании, joie de vivre («наслаждение жизнью») у французов. Это некая способность воспринимать жизнь в позитивном ключе, переводить все в шутку. Нельзя сказать, что все французы искрятся позитивом, это зависит от темперамента человека, как и везде. Но они стараются даже неудачи рассматривать как положительный опыт. Многие решения они тоже принимают весьма спонтанно. Так, например, на выходных они могут сходить в оперу или съездить «проветрить голову» куда-нибудь к океану или в горы.

Во время антракта в «Опера Гарнье».

Мне кажется, joie de vivre заключается в том, что французы хранят семейные традиции, такие как обязательные обеды в кругу семьи. Французы часто собираются с любимыми и друзьями в ресторанах, просто чтобы посплетничать и весело провести время. И да, большинство французов и вправду каждый день выпивают бокал хорошего вина за приемом пищи.

Что раздражает во французах?

Прожив здесь пару лет, я заметила одну закономерность: во Франции гораздо легче обустроиться беженцу и при этом сесть всем на шею за счет прописанных государством преимуществ, чем иностранцу, который пытается получить местное образование, работу по специальности, платит огромные налоги и все равно каждый раз практически выпрашивает вид на жительство. Бюрократия. Французы — чемпионы в области любви к бумажкам. Когда продлеваешь вид на жительство, могут понадобиться документы, которых даже в списке не было. Когда ищешь квартиру, надо отдать полное досье не только на себя, но и на своего поручителя. В одном агентстве дошли до того, что попросили свидетельство о браке моего поручителя. Такие же килограммовые досье нужны везде: чтобы сдать на права, получить медицинские и другие страховки, поступить в университет.

После 4 лет жизни во Франции

Это я сейчас. На фото мне 26 лет.

Спустя 4 года я в состоянии самостоятельно арендовать квартиру, у меня есть неплохая работа, я объездила 13 стран и стараюсь путешествовать в новые города каждые выходные. Я не планирую на этом останавливаться и в будущем хочу получить французские водительские права (украинские у меня уже есть), закончить магистратуру и поменять работу на ту, которая больше нравится. Надеюсь, что получится. На вопрос, стоит переезжать или нет, мой ответ — стоит. Это невероятные эмоции и впечатления, вызов, который ты сам себе бросаешь. И поверьте, после подобного опыта перед достижением любой вашей цели уже не будет никаких преград!