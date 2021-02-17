35+ правил этикета, которые многие часто игнорируют. А вы теперь не будете
В современном мире стиль — это не только внешний вид и одежда, но также манеры, культура речи и знание этикета. Не стоит думать, что этикет — это что-то слишком сложное, чему обучают на специальных курсах. На самом деле это просто элементарные правила поведения в обществе, которые помогут лучше взаимодействовать с окружающими.
Мы в AdMe.ru решили разобраться в некоторых правилах современного этикета, знание которых поможет не попадать в неловкие ситуации и всегда быть на высоте.
Деловой этикет
- Часто возникает вопрос, как грамотно одеться на собеседование. На самом деле единого правила нет, и необязательно всем наряжаться по-деловому. Все зависит от того, в какой области вы ищете работу. Деловой стиль уместен для представителей так называемой триады власти, или зарабатывающих «старые деньги»: госслужащих, юристов, сотрудников финансового сектора. Остальные сферы деятельности можно отнести к приносящим «новые деньги» — это искусство, фешен-индустрия, IT, сфера услуг. В этих отраслях строгий дресс-код на собеседовании необязателен. Правда, выбирая костюм, всегда следует помнить такую фразу: «Одевайтесь соответственно той должности, которую вы хотите занять, а не той, которую вы сейчас занимаете».
- Отдельного упоминания заслуживает обувь, которая подходит для официального стиля. Если вы пришли на деловую встречу, важное мероприятие или переговоры, то предполагается, что вы будете соответствующе обуты. Особенно это касается женщин. Сапоги — это не деловая обувь, они предназначены для того, чтобы сохранить ноги в тепле. Поэтому в определенные моменты будет уместнее надеть туфли. Вы можете либо взять их с собой и переобуться в дамской комнате или в машине, либо приехать на мероприятие на такси.
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Обращение «дамы и господа» не совсем корректное. Правильная форма — просто «господа». Оно уместно и для мужчин, и для женщин.
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К подчиненным лучше всего обращаться на «вы». Даже если у вас отличные отношения. Это позволяет держать уместную дистанцию, а также дает право требовать что-либо в нужный момент.
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Если вы опаздываете и человек все-таки согласился вас дождаться, то можно воспользоваться лайфхаком. Например, вы понимаете, что задержитесь на 10 минут, но можете сказать, что будете через 15 минут. Таким образом, приехав через 10 минут, вы немного сгладите неприятную ситуацию.
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Электронная переписка тоже регулируется определенными правилами. Так, если все, что вы хотите сказать в своем электронном письме, — это «спасибо», то лучше воздержитесь от отправки. Вы просто забиваете почтовый ящик собеседника.
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Также есть негласное правило, согласно которому максимальное количество восклицательных знаков в деловом письме равно одному.
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Ситуация, знакомая многим мужчинам. Что делать, если вы столкнулись с коллегой или знакомым в уборной или около нее — пожимать руку или нет? По этикету уборная — это единственное место, где можно отменить рукопожатие. Однако если кто-то первым протянул вам руку, то придется ее пожать, поскольку нельзя не ответить на предложение поздороваться.
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Руководителю будет разумно присутствовать лишь на 1-й половине корпоратива или любого другого праздника. Все-таки под контролем начальства люди ведут себя не так раскованно. Так что для общего комфорта в какой-то момент стоит оставить своих сотрудников.
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Что касается поздравлений и выдачи различных бонусов работникам, то поздравить лучше всего всех вместе, а вручать премии и подарки — один на один, непублично.
Поведение в обществе
- Этикет позволяет женщинам остаться в шляпе в помещении. Правда, это не касается шапок, кепок, беретов и так далее: находиться в этих головных уборах в комнате — моветон.
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Когда вы идете на первое свидание, будет логично продумать вопросы, которые можно задать. В то же время важно, чтобы беседа не была похожа на допрос. У человека не должно сложиться впечатление, что его проверяют по чек-листу. Например, вопрос «Откуда вы родом?» лучше, чем «В каком районе вы живете?», поскольку 2-й вариант намекает на выяснение достатка.
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Кстати, по поводу места для 1-го свидания. Почему-то многие считают, что это непременно должен быть ресторан. Но на самом деле поход в ресторан — это полноценное светское мероприятие, которое требует серьезной подготовки. Возможно, лучшим вариантом будет пригласить человека в паб, пиццерию, бар. Это позволит наладить более тесный контакт и непринужденно пообщаться.
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В чем же пойти на 1-е свидание? Эксперты говорят, что не стоит сильно стараться и чрезмерно наряжаться. Лучше одеться привычно для себя, то есть как можно более естественно. Если вам будет некомфортно, это станет заметно. Если хочется все-таки показать себя во всей красе, это уместно будет сделать на 3-м или 4-м свидании, чтобы продемонстрировать, что вы можете выглядеть и так.
- Когда вы знакомите кого-то с новым гостем или приятелем на вечеринке, не стоит упоминать его профессию. Иначе вы можете невольно подставить человека, и весь вечер он будет давать профессиональные советы.
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Общаясь с малознакомыми людьми, следует избегать любой конкретики. Не нужно называть отель, в котором вы останавливались, или магазин, где вы делали покупки. Также не стоит говорить, в какой именно школе или университете учатся ваши дети. Собеседник сам уточнит, если захочет.
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Часто возникает вопрос, стоит ли снимать солнцезащитные очки во время общения. Здесь все очень просто: если вы видите человека в 1-й раз, то темные очки нужно снять, во всех остальных случаях это необязательно. Разве что вы можете поинтересоваться, не смущает ли собеседника то, что на вас надет этот аксессуар.
- Если вы хотите избежать нежелательных телесных контактов: объятий или поцелуев, — можно попробовать первым подать руку, направив ладонь вниз. Этот жест как бы блокирует действия вашего собеседника.
- Эксперты говорят, что носить повседневную одежду с крупным логотипом — это моветон. Костюм с лого уместен, если за рекламу этого бренда вам платят или если это марка спортивной одежды. В остальных случаях лучше избегать явной демонстрации лейбла.
- Если вам понравилось чье-то платье или парфюм и вы хотите спросить, где вещь была куплена, стоит оценить, в каких отношениях вы находитесь с человеком. Если вы видите его 1-й или 2-й раз, то такой вопрос будет не вполне уместным. Дело в том, что таким образом вы затронете тему денег, как известно, табуированную для не близко знакомых людей.
Столовый этикет
- Когда вы едите блюдо, в котором есть листья салата, не следует резать их ножом. Их нужно есть в том виде, в каком их положили на тарелку. Крупные листья можно согнуть и подхватить вилкой.
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Накрывая стол для званого обеда, избегайте скатертей и салфеток из полиэстера. Такие изделия не впитывают влагу и соскальзывают с колен. Лучше выбирать текстиль из льна. А вот цвет может быть любым, необязательно белым.
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Когда вы выжимаете в свое блюдо или напиток лимон, не забудьте прикрыть его рукой, чтобы брызги не попали на вашего соседа.
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Если вам подают паштет или масло — в общем, что-либо, что можно намазать на хлеб, то нужно сначала отломить кусочек хлеба на один укус, и только потом чем-то его намазать. Неправильно делать себе бутерброд из целого куска.
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Во время обеда салфетку стоит сложить вдвое и положить на колени уголками к себе, чтобы удобнее было вытереть рот или руки.
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Если вам нужно выйти из-за стола, а потом вернуться, то салфетку следует положить на сиденье. При этом не надо уточнять, куда вы отошли: попудрить носик или сделать звонок. Когда трапеза закончилась, положите салфетку на стол. Нельзя класть использованную салфетку в тарелку.
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Суп правильнее зачерпывать движением руки от себя, а не к себе: так меньше шансов испачкаться самим и пролить его на скатерть. Если вы едите суп-пюре, то лучше подносить ложку ко рту боком, а если эту обычный суп, с кусочками, то ложка отправляется более узкой стороной в рот. На протяжении всей трапезы ложка должна оставаться в тарелке, даже если вы отвлекаетесь на другие закуски или разговоры.
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Бывает, что вы увидели в тарелке мошку или волос. Если вы находитесь в ресторане, то можно тихо подозвать официанта и сообщить ему о проблеме, не привлекая всеобщего внимания. В гостях же лучше аккуратно сказать хозяйке. Обсуждать такие неприятные мелочи ни с кем из гостей не стоит.
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Если вы хотите попросить официанта завернуть остатки обеда или ужина с собой, помните, что это уместно только на дружеских посиделках. Не стоит делать это во время бизнес-ланча или делового ужина.
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Если вы приглашаете гостей, подумайте о том, как их разместить за столом. Не стоит сажать супругов рядом: они и так большую часть времени проводят вместе. Пусть у них будет возможность познакомиться и пообщаться с другими людьми. Лучше всего чередовать мужчин и женщин.
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Вопреки распространенному мнению во главе стола должен сидеть не хозяин дома, а хозяйка. А ее супруг — напротив, в другой части стола. Самые почетные места для гостей — по правую и левую руку от хозяев.
Этикет в путешествиях
- В самолете пассажир, сидящий в середине, имеет право на 2 подлокотника. Это просто правило хорошего тона. Никто не любит место посередине: согласитесь, оно самое невыгодное. Так пусть у этого человека будет хоть какая-то привилегия.
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В самолете стоит избегать любой еды, которая имеет сильный запах. Поэтому взять с собой в полет бургер, ароматные чипсы и прочие пахучие закуски не лучший вариант. Подумайте о сидящих рядом с вами пассажирах, ведь салон самолета — это закрытое пространство.
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Если вам нужно встать во время полета, постарайтесь не трогать спинку находящегося перед вами сиденья и не опираться на нее.
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Когда вы приезжаете в другую страну в качестве туриста, по возможности старайтесь не надевать национальную одежду этой страны, чтобы ненароком не оскорбить чувства местных. Например, ходить туристу в индийском сари в Индии не лучшая идея, а надеть сари в Италии вполне приемлемо.
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Всегда следует быть аккуратным с подарками в путешествиях. Так, не стоит дарить японцу китайский чай или бельгийцу швейцарский шоколад, даже если эти продукты отличного качества. Этим можно задеть национальную гордость человека.
А как вы относитесь к различным правилам этикета? Стараетесь их соблюдать?