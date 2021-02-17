35+ правил этикета, которые многие часто игнорируют. А вы теперь не будете

Когда вы идете на первое свидание, будет логично продумать вопросы, которые можно задать. В то же время важно, чтобы беседа не была похожа на допрос. У человека не должно сложиться впечатление, что его проверяют по чек-листу. Например, вопрос «Откуда вы родом?» лучше, чем «В каком районе вы живете?», поскольку 2-й вариант намекает на выяснение достатка.

Кстати, по поводу места для 1-го свидания. Почему-то многие считают, что это непременно должен быть ресторан. Но на самом деле поход в ресторан — это полноценное светское мероприятие, которое требует серьезной подготовки. Возможно, лучшим вариантом будет пригласить человека в паб, пиццерию, бар. Это позволит наладить более тесный контакт и непринужденно пообщаться.