35 цитат о стиле и красоте, которые нужно запомнить даже тем, кто не следит за модой

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«Мода проходит, стиль остается,» — говорила неповторимая Коко Шанель. И была права. Базовые вещи вытеснили из гардероба гламурные кофточки. На замену джинсам с низкой посадкой пришли брюки с завышенной талией. Брови «тоненькие, как ниточки» сейчас и вовсе считаются неприличными. Чтобы оставаться привлекательной, вовсе не обязательно быть в тренде. Достаточно прислушиваться к правилам, которые много лет назад изрекли настоящие гуру моды и которые до сих пор работают.