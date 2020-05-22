35 цитат о стиле и красоте, которые нужно запомнить даже тем, кто не следит за модой
«Мода проходит, стиль остается,» — говорила неповторимая Коко Шанель. И была права. Базовые вещи вытеснили из гардероба гламурные кофточки. На замену джинсам с низкой посадкой пришли брюки с завышенной талией. Брови «тоненькие, как ниточки» сейчас и вовсе считаются неприличными. Чтобы оставаться привлекательной, вовсе не обязательно быть в тренде. Достаточно прислушиваться к правилам, которые много лет назад изрекли настоящие гуру моды и которые до сих пор работают.
Мы в AdMe.ru подготовили коллекцию известных высказываний знаменитостей, для которых красота и стиль не просто слова, а образ жизни.
- Элегантность — в ухоженности. Самая лучшая одежда, самые дорогие украшения и косметика не стоят ничего, если вы не ухаживаете за собой (Кристиан Диор).
- Красивая и уверенная походка может спасти самый провальный наряд (Эвелина Хромченко).
- Быть элегантной не значит бросаться в глаза, это значит врезаться в память (Джорджио Армани).
- Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит (Ив Сен-Лоран).
- Духи говорят о женщине больше, чем ее почерк (Кристиан Диор).
- Высокий каблук или платформа нужны, чтобы поставить женскую красоту на пьедестал (Вивьен Вествуд).
- Прическа — это последний штрих, показывающий, знает ли женщина саму себя (Юбер Живанши).
- Дизайнер Валентино Гаравани однажды сказал: «Красный — лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков красного. Жизнь, смерть, страсть, лучший способ покончить с тоской — вот что такое красный. От женщины в красном нельзя оторвать взгляд».
- Вам не обязательно терять женственность, надевая строгий костюм. Первое, что я думаю, когда вижу женщину в таком костюме: «А есть ли на ней кружевное белье?» (Доменико Дольче и Стефано Габбана)
- Я всегда считал белую футболку альфой и омегой модного алфавита (Джорджио Армани).
- В маленьком черном платье невозможно выглядеть чересчур шикарно или слишком скромно (Карл Лагерфельд).
- Не надо носить колготки цвета несвежего трупа. Вот просто не надо и все. Без всяких объяснений (Эвелина Хромченко).
- В этой жизни я жалею лишь об одном: что джинсы придумал не я. У них есть выражение, скромность, сексуальная привлекательность, простота — все, на что я надеюсь в моей одежде (Ив Сен-Лоран).
- Черный цвет идеален. Он уместен и днем, и вечером. И он всегда сексуален! (Донна Каран)
- Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним (Коко Шанель).
- Приобретайте лишь по-настоящему понравившиеся, качественные вещи, которые останутся в вашем гардеробе надолго. Спросите себя, готовы ли вы надеть эту вещь как минимум 30 раз. Если нет — отложите покупку (Ливия Ферт).
- Выбирайте только матовые ткани. Блестящая ткань толстит и старит (Александр Васильев).
- Платье должно быть достаточно облегающим, чтобы показать, что вы женщина, и достаточно свободным, чтобы показать, что вы леди (Эдит Хэд).
- Когда вы начинаете носить спортивные штаны каждый день, это значит, что в вашей жизни что-то идет неправильно (Карл Лагерфельд).
- Говорят, чистая голова — уже прическа. Свежие блестящие волосы — это и базовый минимум для того, чтобы выглядеть хорошо, и изысканный аксессуар, который может спасти самое непритязательное платье (Александр Рогов).
- Классический бежевый тренч я считаю идеальной инвестицией (Александр Рогов).
- Мой личный модный лайфхак: мало что молодит так, как белые кеды. Моя мама надевает их — и сразу превращается в девчонку (Александра Кириенко).
- Девушкам нужно понять, что сексуальность не в том, чтобы быть голой (Марк Джейкобс).
- Покупай меньше, выбирай лучше и делай это самостоятельно (Вивьен Вествуд).
- Строить гардероб — это как строить дом. Он должен быть удобным и соответствовать всем вашим нуждам, потому что вам в нем жить (Эдит Хэд).
- Важна каждая вещь, надетая на вас. Дырявые колготки или некрасивое белье способны убить весь эффект, произведенный платьем «от кутюр» (Донна Каран).
- Вот основной список того, что старит: нарядность, темные цвета и все обтягивающее (Гарри Нуриев).
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- Платье должно следовать за женским телом, а не формы тела укладываться в очертания платья (Юбер Живанши).
- Туфли делаются для того, чтобы даже в одежде женщина казалась обнаженной (Кристиан Лубутен).
- Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм (Коко Шанель).
- Женское платье, как забор из колючей проволоки, должно служить своей цели, не загораживая вид (Софи Лорен).
- Ходите всегда так, будто за вами идут трое мужчин (Оскар де ла Рента).
- Вы должны иметь стиль. Он помогает спускаться по лестнице. Он помогает подняться по утрам. Это образ жизни. Без него вы — ничто. И сейчас я говорю не о количестве одежды (Диана Вриланд).
- Если сомневаетесь, надевайте красное (Билл Бласс).
- Элегантность — это единственная мода, которая не проходит (Одри Хепберн).
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