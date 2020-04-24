35 бесплатных онлайн-курсов, которые спасут от последствий сидячего образа жизни и подтянут тело

Practical Psychology. Практическая психология на английском языке. С помощью графических иллюстраций здесь доступно рассказывается, как происходят разные процессы в нашей голове, а также даются советы для личностного развития и счастливой жизни в целом.

SciShow Psych. Еще один научно-популярный канал на английском языке, который разбирает, как функционирует мозг и работает психика человека.

Hotpsychologies. Практикующий психолог Виктория Юшкевич в своих видеороликах рассматривает трудные моменты в личной жизни и семейные кризисы, а также помогает повысить самооценку и стать увереннее в себе.

Veronika Stepanova. Опытный психолог консультирует пациентов по скайпу. Женщина разбирает проблемы семейных отношений, рассуждает о патопсихологии, неврозах, конфликтах и их решениях.

Дмитрий Карпачев. Здесь вы сможете найти ответы на свои вопросы по поводу воспитания детей и кризисов в семейных отношениях.

SimplePsychology. Видеоролики, посвященные истории психологии и ее различным отраслям: общей, дифференцированной, возрастной, гендерной, поведенческой, психоаналитической, гуманистической, зоопсихологии, этологии и так далее.