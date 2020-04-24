35 бесплатных онлайн-курсов, которые спасут от последствий сидячего образа жизни и подтянут тело
Многие считают, что для того, чтобы обрести фигуру своей мечты, нужно обязательно усиленно заниматься в спортивном зале с тренером. Однако в наш век цифровых технологий добиться не менее эффективных результатов можно и самостоятельно, даже не выходя из дома.
Мы в AdMe.ru советуем вам сохранить этот список, чтобы эффективно заниматься фитнесом, йогой, растяжкой, медитацией и психологией.
Фитнес
- POPSUGAR Fitness. Видеотренировки ведут лучшие фитнес-инструкторы Голливуда. Доступны занятия продолжительностью от 10 до 40 минут.
- BeFit. Здесь вы найдете упражнения на любой вкус: пилатес, танцы и даже гимнастику с маленьким ребенком.
- FitnessBlender. Полноценные комплексы тренировок, а также видео для проработки отдельных зон: как получить красивые ягодицы, подтянутый пресс, худые руки и подкачанную спину.
- Happy Body. Доступны упражнения для всех групп мышц: для пресса, ног, рук, бедер, спины и ягодиц. А также для похудения.
- KatyaENERGY. Канал создала мама двоих детей. Девушка рассказывает, как быстро и эффективно привести свое тело в форму, и предлагает комплексы упражнений для проблемных зон.
- CLUB FITz. Здесь вы найдете танцевальные занятия, которые проводятся под самые популярные зарубежные хиты. Танцы помогут раскрепоститься и подтянуть тело.
- Love Sweat Fitness. Канал ведет девушка Кети, которая похудела более чем на 20 кг. На своем примере она рассказывает, как добиться тела своей мечты. Также здесь представлены рекомендации по питанию и здоровому образу жизни.
Йога
- SarahBethYoga. YouTube-канал, посвященный йоге, на английском языке. Здесь вы найдете занятия продолжительностью от 5 до 30 минут. Доступны упражнения разных уровней сложности.
- Yoga with Kassandra. Тренировки, которые отлично подойдут для начинающих. Есть отдельный 30-дневный челлендж с упражнениями на каждый день продолжительностью по 10 минут.
- Yoga with Adriene. Канал предлагает тренинги для обоих полов и всех возрастов. Есть отдельные подборки "Йога для начинающих", "Йога для всего тела" и "Йога для похудения". Также имеется отдельный видеокурс продолжительностью 30 дней с тренировками по 20 минут.
- KinoYoga. Занятия ведет тренер Кино МакГрегор, которая практикует йогу более 20 лет. Здесь доступны видео с тренировками для начинающих, детальный разбор каждой позы и философские дискуссии о здоровом образе жизни.
- Fightmaster Yoga. Подборка упражнений на любой вкус: кардиойога, утренняя йога, йога перед отходом ко сну и для стройности тела. Видео от 10 до 60 минут.
- Boho Beautiful. Здесь вы найдете тренинги для проработки конкретной части тела, а также полный комплекс утренней гимнастики.
- Cosmic Kids Yoga. Мультяшная йога для детей на английском языке. Практические видео для тренировки тела и развития внимательности у малышей.
Растяжка
- IMAGINE fitness. Видеотренировки для общей растяжки всего тела, а также комплекс упражнений продолжительностью 20–35 минут, чтобы сесть на такой желаемый шпагат.
- Lazy Dancer Tips. Канал ведет профессиональная балерина. Здесь вы найдете как расслабляющие тренировки для растяжки, так и комплексы упражнений на развитие гибкости.
- SM STRETCHING RUSSIA. Как сохранить гибкость спины и тела, как быстро сесть на шпагат без боли – ответы на эти вопросы вы отыщете на этом канале.
- Юлия Смольная. Здесь предлагаются 5-минутные занятия на каждый день, чтобы сесть на продольный и поперечный шпагат, а также расслабляющие видеоролики, в которых показаны упражнения для растяжки в кровати и после активных фитнес-тренировок.
- TrainLikeABallerina. Бывшая балерина поможет вам быстро сесть на шпагат и приобрести хорошую растяжку. Кроме того, девушка рассказывает, как питаются балерины и что необходимо делать, чтобы приобрести точеную фигуру.
- Stretching Press Club. Девиз этого канала – "Нет ничего невозможного, сколько бы лет вам ни было!". Здесь вы найдете видео, в которых объясняется, как правильно разминаться перед тем как сесть на шпагат, комплексы упражнений на растяжку ног и спины, а еще узнаете, какие главные ошибки совершают люди во время растяжки.
- На шпагате Эффективная растяжка. Какие упражнения следует делать, чтобы сесть на продольный или поперечный шпагат. Короткие видеоинструкции о том, как правильно тянуть разные мышцы, чтобы не навредить своему телу.
Медитация
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Уроки медитации. Здесь вы найдете ответы на ключевые вопросы, связанные с медитацией. Канал будет полезен тем, кто хочет начать самостоятельно практиковаться.
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Relaxing White Noise. Канал рассчитан на тех, кто страдает бессонницей. Расслабляющие видео со звуками грозы, потрескиванием костра, шума вентилятора и многое другое.
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Headspace. Медитация с инструкциями на английском языке. Небольшие видеоролики помогут вам отдохнуть и восстановить силы после долгого дня, отпустить беспокойные мысли и погрузиться в здоровый сон.
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Meditation and Healing. Онлайн-канал, который предлагает расслабляющую и целебную музыку для улучшения медитативных навыков.
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Pura Rasa. Здесь вы найдете различные виды медитаций, благодаря которым избавитесь от бессонницы и тревожных мыслей, а также сможете расслабить свое тело и разум.
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Soothing Relaxation. Норвежец Педер Хелланд создает оригинальную музыку для релаксации и поднятия настроения.
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Лучшая музыка для медитации, йоги, релаксации и сна. Подборки разной музыки для медитации, йога-тренировок, расслабления и сна.
Психология
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Practical Psychology. Практическая психология на английском языке. С помощью графических иллюстраций здесь доступно рассказывается, как происходят разные процессы в нашей голове, а также даются советы для личностного развития и счастливой жизни в целом.
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SciShow Psych. Еще один научно-популярный канал на английском языке, который разбирает, как функционирует мозг и работает психика человека.
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Hotpsychologies. Практикующий психолог Виктория Юшкевич в своих видеороликах рассматривает трудные моменты в личной жизни и семейные кризисы, а также помогает повысить самооценку и стать увереннее в себе.
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Veronika Stepanova. Опытный психолог консультирует пациентов по скайпу. Женщина разбирает проблемы семейных отношений, рассуждает о патопсихологии, неврозах, конфликтах и их решениях.
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Дмитрий Карпачев. Здесь вы сможете найти ответы на свои вопросы по поводу воспитания детей и кризисов в семейных отношениях.
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SimplePsychology. Видеоролики, посвященные истории психологии и ее различным отраслям: общей, дифференцированной, возрастной, гендерной, поведенческой, психоаналитической, гуманистической, зоопсихологии, этологии и так далее.
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Andrey Kurpatov. Множество лекций на разные темы. Вопросы, которые затрагивает автор канала, будут интересны в первую очередь обычным людям, а не специалистам.
Занимаетесь ли вы спортом дома? Какие тренировки вы предпочитаете: быстрые и активные или же плавные и расслабляющие?
Фото на превью drobotdean / freepic