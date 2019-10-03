30+ иностранцев рассказали, каким им слышится русский язык («Жесткий» и «агрессивный» — не самые частые эпитеты)

Довелось работать с британцами, и, естественно, возник подобный вопрос. Для них русский язык прекрасен и мелодичен, но только если на нем говорит девушка. Если же они слышат, как мужчина говорит на русском, они очень пугаются, потому что считают мужское произношение очень грубым. Для них русский язык — женский. © Elena Mel

Я считаю, что русский — это один из тех языков, которые могут звучать совершенно по-разному, в зависимости от того, кто на нем говорит и в каком регистре. Он может звучать грубо и внушать страх, но может быть мягким и успокаивающим, когда читается русская поэма или рассказ. © srkr

Для меня русский язык очень плавный и изысканный, за исключением некоторых более агрессивных звуков. Это прекрасный язык для прослушивания. © jshepardo

У меня друг-американец говорит, что, когда мы при нем между собой переговариваемся на русском, это звучит как «бушка-бушка-бабушка». © CandyKitchen

Что я думаю о русском? Нельзя понять ни слова, нет даже понимания, когда начинается и когда заканчивается предложение. Не могу отделить слова друг от друга — один большой хаос. Даже сложно определить, говорят о погоде или о блинах. Очень сложно понять интонацию, поэтому, если русские шепчутся, сразу складывается неприятное ощущение, что они нас обсуждают. © Меери Хан

Он завораживающий и такой выразительный! И кириллица тоже очень красивая. Русский звучит потрясающе. © IrinaJalad

Русский очень отличается от испанского, там куча других звуков. Но мне нравится, как он звучит, я нахожу его мелодичным. Но вот повторить абсолютно невозможно — не могу воспроизвести и слова. Больше всего в русском поражает алфавит, смешные буквы. © Роза Мария Пантано

Я начал изучать русский, потому что он звучал для меня агрессивно и круто. С тех пор я узнал, что он довольно плавный и приятный. © Rusty_Gadge

Нам иностранцы (в Италии, Испании) говорили несколько раз: «Вы что, поругались?» — после того как мы просто поговорили о делах с женой или знакомой. Короче, да, для этих типов брутально. © iZverev