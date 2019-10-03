30+ иностранцев рассказали, каким им слышится русский язык («Жесткий» и «агрессивный» — не самые частые эпитеты)

46
3
74
19k

У каждого человека возникают свои ассоциации при звучании того или иного языка. Но нам, конечно, интересно, что думают иностранцы о нашем родном русском. Оказывается, русская речь не так проста для восприятия. Некоторые считают ее довольно приятной и мелодичной, а для кого-то она звучит жестко и очень грубо. Нравится язык или нет — это вопрос вкуса, ведь и среди нас кому-то приятнее слушать итальянский, а кому-то — и вовсе корейский.

Мы в AdMe.ru поискали в сети отзывы о восприятии нашего великого и могучего и вот что нашли.

  • Довелось работать с британцами, и, естественно, возник подобный вопрос. Для них русский язык прекрасен и мелодичен, но только если на нем говорит девушка. Если же они слышат, как мужчина говорит на русском, они очень пугаются, потому что считают мужское произношение очень грубым. Для них русский язык — женский. © Elena Mel

  • Я считаю, что русский — это один из тех языков, которые могут звучать совершенно по-разному, в зависимости от того, кто на нем говорит и в каком регистре. Он может звучать грубо и внушать страх, но может быть мягким и успокаивающим, когда читается русская поэма или рассказ. © srkr

  • Для меня русский язык очень плавный и изысканный, за исключением некоторых более агрессивных звуков. Это прекрасный язык для прослушивания. © jshepardo

  • У меня друг-американец говорит, что, когда мы при нем между собой переговариваемся на русском, это звучит как «бушка-бушка-бабушка». © CandyKitchen

  • Что я думаю о русском? Нельзя понять ни слова, нет даже понимания, когда начинается и когда заканчивается предложение. Не могу отделить слова друг от друга — один большой хаос. Даже сложно определить, говорят о погоде или о блинах. Очень сложно понять интонацию, поэтому, если русские шепчутся, сразу складывается неприятное ощущение, что они нас обсуждают. © Меери Хан

  • Он завораживающий и такой выразительный! И кириллица тоже очень красивая. Русский звучит потрясающе. © IrinaJalad

  • Русский очень отличается от испанского, там куча других звуков. Но мне нравится, как он звучит, я нахожу его мелодичным. Но вот повторить абсолютно невозможно — не могу воспроизвести и слова. Больше всего в русском поражает алфавит, смешные буквы. © Роза Мария Пантано

  • Я начал изучать русский, потому что он звучал для меня агрессивно и круто. С тех пор я узнал, что он довольно плавный и приятный. © Rusty_Gadge

  • Нам иностранцы (в Италии, Испании) говорили несколько раз: «Вы что, поругались?» — после того как мы просто поговорили о делах с женой или знакомой. Короче, да, для этих типов брутально. © iZverev

  • Мне один американец честно сказал, что для американцев русский звучит резко и остро, как бензопила. © peterburgenka

  • Где-то встречал мнение, что для американцев русская речь звучит как постоянное повторение слов cash transaction. Говорил об этом известным мне американцам — они ржали и соглашались. © Dmitry Makarchuk

  • Мне тоже поначалу было интересно, и я спросил как-то у местного немца, как для него звучит русский. Он ответил приблизительно так: «Трака-така-тока-так». © vizz

  • Все аргентинцы говорят мне, что русский слышится мягким и мелодичным. Всегда пытаются пародировать и повторять слова. Но чаще всего произносят набор согласных звуков: это в их представлении характеризует русский. © Natalya Puzdyreva

  • Русский звучит круто и холодно. © Ноема Боер

  • «Esti urit ca limba rusa» — так в Румынии говорят о ком-то очень некрасивом. «Уродливый(ая), как русский язык!» Знаю румынский, впервые это услышал в начале 90-х и был в шоке месяц! © Grisco Alex

  • Преподаватель-француженка отзывалась о русском как о жестком, шипящем языке с кучей согласных. Даже запрещала нам на занятии между собой на нем общаться, так как считала, что мы на своем некрасивом языке обсуждаем ее. А так оно и было частенько, ха-ха-ха. © Наталия Злобина

  • Русский, на мой взгляд, один из самых красивых языков. © польский

  • Одна моя знакомая румынка как-то сказала, что, когда мы, русские, разговариваем, она слышит только «вошка-блошка, вошка-блошка». Правда, не знаю, насколько она была знакома с русским языком и понимала ли смысл этих слов. © Ирина Шастина

  • У многих спрашивали, каким им кажется русский язык. «Гавкающий» — это был лидер среди полученных ответов. «Вы будто сейчас переубиваете тут всех» — на почетном 2-м месте. © Ksenia Basku

  • Это чертовски интригующе. Я бы послушал парня, читающего телефонную книгу (они еще существуют?) на русском языке. © Am_Showered_Whore

  • Скандинавы (шведы, норвежцы, финны) проявляют больше всего любви и внимания к русскому языку. Он им кажется невероятно сложным и поэтичным. © Анна Игоревна

  • Для моего друга из Германии русский звучит как пулеметная дробь (если я правильно понял). Копируя мою речь, он постоянно произносит «др-бр-тр-кр». © Владлена Скубиш

  • Вьетнамцы говорят постоянно, что русский — мешанина шипящих и цокающих, и пытаются его пародировать (ну их язык тоже не супер для неподготовленных). А финны сразу видят потенциал для своего языка: говорят, что мы умеем рычать и чеканить звуки как надо. © Оля Гончар

  • Бельгийцы воспринимают русский как очень агрессивный язык (хотя нидерландский, на котором они говорят, та еще конфетка): «Как будто вы очень злы и собираетесь полезть в драку». © 123 123

  • Я много общалась с иностранцами и у всех спрашивала, как для них звучит русский. Многие говорили, что он мелодичный, кто-то говорил, что он «шелестит» и «чикает». Но больше всего понравился отзыв ирландки. Она сказала, что, как только она его слышит, она сразу вспоминает старые фильмы про разведчиков и шпионов, так как там плохие парни были в основном именно русскими. Поэтому русская речь для нее имеет привкус шпионского романа. © Дарья Daria

  • Китайцы делят языки на «лающие» и «мелодичные». Свой язык они считают «лающим» из-за тоновой системы. Русский они называют «мелодичным» из-за красивых сочетаний с «р» и «л». © Анна Кобзева

  • Со мной вместе училась чудесная мулатка, которая лет 5 прожила в России. Рассказывала, как они с родителями приехали в первый раз в Москву. Говорит, что вокруг слышала только: «РРРШШШ БР ШИШ РРРР БЛИН РЫЫЫР РАР ШАШ ЖЖЖЖ БЛИН». © Лидия Сидоренко

  • Знакомый француз однажды, улыбаясь, сказал: «Ваш русский язык звучит довольно странно. Вы будто говорите друг другу: Пучи-ка-пучи-ка-пучи-ка...» © Maria Korshunova

  • Я учусь не в России сейчас, а в международном университете, и, естественно, там много иностранцев. Так вот они все разом говорят, что русский — очень красивый и гармоничный язык, однако до невозможности трудный даже для восприятия. © Полина Басова

  • Мой преподаватель — британец, совсем не говорящий по-русски, — однажды сказал, что русская речь для него звучит «как будто собаки лают». И ведь в чем-то он был прав. © Nadezhda Shishkina

  • Он звучит довольно сексуально, особенно для мужчин (по крайней мере, на мой взгляд). © анна

  • Турист из ЮАР, говорящий на африкаанс и английском, сказал, что русский ужасно похож на африкаанс, все звуки те же самые, но слова непонятны абсолютно. А уж про буквы и говорить нечего: даже если они и выглядят знакомо, то означают совсем не то. © Мария Куликова

  • Самые мелодичные и приятные на слух языки — корейский и русский. © Светослава Połocka

Если у вас есть знакомые иностранцы, спросите, с чем у них ассоциируется русская речь, и поделитесь с нами.

Фото на превью © Maria Korshunova / thequestion

46
3
74
19k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться