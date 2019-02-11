300+ простых английских идиом, которые поднимут ваш английский на новый уровень
Идиомы, или устойчивые выражения, делают речь живой и эмоциональной, заменяя длинное описание ярким образом, понятным каждому. А уж британцы с американцами их просто обожают и вставляют в разговор буквально через предложение. И если одни из них похожи на наши (например, «ест как птичка» или «темная лошадка»), то другие не имеют аналогов в русском языке и звучат необычно или странно (например, «сумка с ветром» или «дождь на параде»). В нашем огромном списке есть и те, и другие.
AdMe.ru собрал целую кучу отличных идиом для тех, кто хочет говорить на английском как на родном.
Деньги
- From rags to riches — из грязи в князи.
- Money talks — с деньгами можно добиться всего.
- Money to burn / Rolling in money — денег куры не клюют.
- Born with a silver spoon in her mouth — родиться в богатой семье.
- More money than sense — бросать деньги на ветер.
- Gravy train — легкие деньги.
- Cost a pretty penny — стоить уйму денег.
- Worth every penny — cтоить своих денег; стоить каждой потраченной копейки.
- To go Dutch — платить каждому за себя.
- Hit the jackpot — сорвать куш.
- Bet your bottom dollar — гарантировать что-либо.
- Highway robbery — грабеж средь бела дня.
- Be flush with money — купаться в роскоши.
- Buy (something) for a song — купить что-то очень дешево.
- To make ends meet / To live from hand to mouth — cводить концы с концами.
- Flat broke — на мели; без гроша.
- On the breadline — за чертой бедности.
- Scrape together — поскрести по сусекам; собрать все деньги, которые есть.
- Beyond one’s means — (жить) не по средствам.
- As phony as a three-dollar bill — такой же фальшивый, как трехдолларовая купюра.
- Golden handshake — денежная компенсация для увольняемого или уходящего на пенсию сотрудника.
Время
- Better late than never — лучше поздно, чем никогда.
- Let the grass grow under one’s feet — сидеть сложа руки; терять время попусту.
- Around the clock — круглосуточно.
- In the interim — тем временем; в промежутке.
- On the spur of the moment — спонтанно; необдуманно; в порыве.
- Have the time of one’s life — чудесно провести время.
- Against the clock — торопиться сделать что-либо до определенного времени.
- Behind the times — старомодный.
- In broad daylight — публично; средь бела дня.
- Museum piece — что-то старомодное; музейный экспонат.
- Give someone a hard time — отчитывать; портить кому-либо жизнь.
- All in good time — всему свое время.
- The time is ripe — время пришло.
- Beat the clock — успеть закончить что-то до назначенного времени.
- To serve time / To do time — сидеть в тюрьме; отбывать срок.
- Be ahead of time — опережать время.
- Take your time — не спеши; не торопись.
Внешность и характер
- Don’t judge the book by its cover — не суди книгу по обложке.
- A leopard can’t change its spots — горбатого могила исправит.
- Worrywart — тревожный, мнительный человек.
- Bag of wind — болтун; хвастун.
- Armchair critic — диванный критик; человек, не упускающий возможности покритиковать других.
- Charm the birds out of the trees — добиваться своего обаянием и харизмой; умасливать.
- The life and soul of the party — душа компании.
- Would not say boo to a goose — мухи не обидит; застенчивый; скромный.
- Know-it-all / Wise guy — всезнайка.
- Bark is worse than bite — лает, да не кусает; грозен лишь на словах.
- Stickler for the rules — человек, строго соблюдающий правила; педант.
- Go-getter — предприимчивый; энергичный; легкий на подъем.
- Not have a nasty/ mean/ jealous bone in their body — иметь золотой характер.
- The salt of the earth — лучшие, достойнейшие люди.
- Down-to-earth — реалистичный; приземленный.
- Social butterfly — общительный; коммуникабельный; дружелюбный.
- Goody two shoes — паинька; святоша; правильный до тошноты.
- Set in one’s way — упрямый; уверенный в своей правоте.
- Wet blanket / Spoilsport / Killjoy — тот, кто портит удовольствие другим.
- Man of his word / Woman of her word — человек слова.
- Mover and shaker — первое лицо компании; один из сильных мира сего.
- Behind the times / A fuddy-duddy / To stick in the mud — человек, отставший от времени; консерватор, критикующий все новое.
- Down at heel — бедно одетый; в стоптанной обуви.
- Five o’clock shadow — щетина; небритость.
- Look a sight — представлять собой жалкое зрелище.
- As ugly as sin — страшный как смертный грех; крайне непривлекательный.
- Look like a million dollars — прекрасно выглядеть.
- Mutton dressed as lamb — молодящаяся дама, одетая не по возрасту.
- Vertically challenged — низкого роста.
- Thin on the top — лысеющий.
Чувства, эмоции, отношения
- On cloud nine / Walk on air — на седьмом небе от счастья; на верху блаженства.
- Old flame — старая любовь; бывший возлюбленный.
- Jump for joy — прыгать от радости.
- Thrilled to bits — в восторге; довольный как слон.
- On pins and needles — нервничать; быть как на иголках.
- Add insult to injury — сыпать соль на рану.
- Bundle of nerves — взволнованный человек; пучок нервов.
- To be in two minds — сомневаться.
- Сut to the quick — задеть за живое; обидеть.
- No hard feelings — без обид.
- Swallow your pride — поступиться самолюбием; проглотить обиду.
- Go spare — выйти из себя; вспылить.
- To be hopping mad — сильно разозлиться; быть в ярости.
- Get a grip on yourself — взять себя в руки.
- To be on the horns of a dilemma — быть между двух огней, в трудном положении.
- To be in one’s element — быть в своей стихии, в своей тарелке.
- Couldn’t care less — быть безразличным к чему-либо.
- Storm in a teacup — буря в стакане воды; много шума из ничего.
- Go to pieces — утратить контроль над собой; расклеиться; чувствовать себя разбитым.
- Every cloud has a silver lining — не все так плохо; нет худа без добра.
- Look on the bright side — оптимистично смотреть на вещи.
- That’s that — такие дела; ничего не поделаешь.
Поведение, поступки
- Tie the knot — пожениться.
- To eat somebody for breakfast — легко побеждать других.
- Ahead of the pack — быть впереди всех.
- Shake on something — договориться о чем-то; пожать руки в знак соглашения о чем-либо.
- Burn the candle at both ends — гореть на работе; трудиться без отдыха.
- To connect the dots — связать все факты в единое целое.
- Blow smoke — напускать туману; пудрить мозги; приукрашивать.
- Rain on (someone’s) parade — расстраивать чьи-то планы.
- Eat, sleep and breath something — быть чем-то страстно увлеченным; направлять на что-то всю свою энергию.
- To go the extra mile — делать больше, чем от тебя ожидают; выкладываться на 200 %.
- To go halfers — делить счет в ресторане пополам.
- To cherry pick — снимать сливки; выбирать самые лакомые кусочки; отбирать лучшее.
- Tar someone with the same brush — стричь всех под одну гребенку.
- Steal the show / Steal the spotlight — затмить всех; перетянуть внимание на себя.
- To cut to the chase — переходить к сути, к делу.
- To test the waters — прощупать почву; закинуть удочку; попробовать.
- A point of no return — точка невозврата; момент, когда назад уже не вернуться.
- It takes two to tango — если в неприятной ситуации участвало два человека, то и несут ответственность оба.
- To be fixed for a life — хорошо устроиться в жизни.
- Sell someone out — предать, «сдать» кого-то.
- A friend in need is a friend indeed — друг познается в беде.
- You can’t take it with you — с собой после смерти ничего не заберешь; живи сейчас, не откладывай на потом.
- To keep the pot boiling — зарабатывать, энергично занимаясь своим делом.
- To run out of steam — выдохнуться; измотаться.
- Huff and puff — тяжело дышать; пыхтеть.
- To cause a stir — вызывать ажиотаж, переполох.
- It’s not over till the fat lady sings — еще не вечер; еще есть шанс все изменить.
- That’s (It’s) a wrap — дело успешно завершено.
- Come again — повторите, пожалуйста.
Идиомы, связанные с животными
- Bull in a china shop — слон в посудной лавке.
- Let the cat out of the bag — проговориться; разболтать секрет.
- Cock-and-bull story — неправдоподобная история; небылица.
- Dark horse — темная лошадка.
- Beat a dead horse — зря тратить силы; стараться впустую.
- Horse around — валять дурака; дурачиться.
- Straight from the horse’s mouth — из первых уст.
- Dead duck — гиблое дело.
- Like water off a duck’s back — как с гуся вода.
- Cook someone’s goose — погубить (кого-либо); угробить.
- Ugly duckling — гадкий утенок.
- As a duck takes to water — как рыба в воде.
- Get ducks in a row — навести порядок; разобраться в делах.
- Cat’s meow — милашка; красавица; милая вещица.
- When pigs fly — когда рак на горе свистнет (то есть никогда).
- Buy a pig in a poke — купить кота в мешке.
- To have ants in one’s pants — быть неугомонным, беспокойным; не мочь усидеть на месте.
- As happy as a lark — очень счастливый, веселый.
- Let sleeping dogs lie — не буди лихо, пока оно тихо; не стоит ворошить прошлое.
- To have no dog in this fight — не быть заинтересованным в ситуации; не волноваться о результате.
- Top dog — вожак; альфа-самец; босс.
- Dog-eat-dog — ситуация, где каждый сам за себя.
- Dog in the manger — собака на сене; ни себе ни людям.
- In the doghouse — (быть) в немилости.
- As clean as a hound’s tooth — очень чистый.
- Little bird told me — сорока на хвосте принесла; мне стало известно.
- Chicken out — трýсить.
- To jump the shark — потерять былую популярность.
- Kangaroo court — несправедливый суд; суд не по закону.
- For donkey’s years — с незапамятных времен; целую вечность.
- Barrel of monkeys — что-то смешное, забавное.
- Monkey see, monkey do — имитация чего-либо без понимания сути.
- Monkey business — несерьезное поведение; озорство; обман; жульничество.
- Smell a rat — чуять недоброе.
- To have rats in the attic — не все дома; тараканы в голове.
- Calm as a toad in the sun — очень спокойный и довольный.
- Сast pearls before swine — метать бисер перед свиньями.
- A fine kettle of fish — затруднительное, неловкое положение.
- A different kettle of fish — совсем другое дело; не то же самое.
- Cold fish — бесчувственный, холодный человек.
- Conceited as a barber’s cat — самодовольный.
- Cry wolf — поднимать ложную тревогу.
- Poor as a church mouse — беден как церковная мышь.
- Сash cow — источник денег; дойная корова.
- Eager beaver — трудяга; усердный работник.
- Elephant in the room — простая истина; то, что всем очевидно.
- Cat nap — короткий сон днем.
- Cat gets one’s tongue — язык проглотить.
- Like a cat on a hot tin roof — не находить себе места; нервничать.
- Serve as a guinea pig — быть подопытным кроликом.
- Grab a tiger by the tail — взяться за дело, которое оказалось неожиданно сложным, но от которого нельзя отказаться.
Идиомы, связанные с едой
- The best thing since sliced bread — потрясающая вещь; лучше не бывает.
- Have a cake and eat it too — слишком многого хотеть; желать двух несовместимых вещей сразу.
- A piece of cake — пара пустяков; проще пареной репы.
- Sell like hot cakes — разлетаться как горячие пирожки.
- Eat humble pie — сносить оскорбления; терпеть унижение.
- An apple-pie order — идеальный порядок.
- Eat one’s words — взять свои слова назад.
- As warm as toast — теплый и уютный.
- Hard nut to crack — крепкий орешек; трудный человек; сложная задача.
- In a nutshell — вкратце; в двух словах.
- To work for peanuts — работать за гроши.
- Neither fish nor fowl — ни рыба ни мясо; ни то ни се.
- Not my cup of tea — мне это не подходит, не нравится.
- Сouch potato — лентяй; любитель полежать на диване; «овощ».
- Hot potato — актуальная тема.
- As cheap as chips — очень дешево.
- A bad egg / A bad apple — плохой человек; мошенник; бездельник; негодяй.
- A good egg — парень что надо.
- Nest egg — деньги на черный день; заначка.
- Egghead — умник.
- Have egg on one’s face — выглядеть глупо; попасться на чем-то постыдном.
- Beef something up — усилить, увеличить мощность.
- Bread and butter — средства к существованию.
- Butter somebody up — льстить; умасливать.
- Bread-and-butter letter — благодарственное письмо.
- To bring home the bacon — хорошо зарабатывать; обеспечивать семью.
- Save one’s bacon — спасать свою шкуру.
- Big cheese — влиятельный человек; лидер.
- Tough cookie — крепкий орешек; сильный человек.
- Top banana — важная персона; босс.
- Go bananas — быть вне себя от радости; спятить; сойти с ума.
- As cool as a cucumber — хладнокровный.
- Full of beans — быть оживленным, в приподнятом настроении.
- As slow as molasses — очень медленный.
- Сhew the fat — болтать; чесать языком.
- Take something with a pinch of salt — относиться к чему-либо с сомнением, недоверием.
- Bite off more than you can chew — переоценить свои возможности; взять на себя больше того, с чем можешь справиться.
- Cry over spilt milk — слезами горю не поможешь; прошлого не вернешь.
- Everything but the kitchen sink — все, что только можно; вагон и маленькая тележка.
Идиомы, связанные с частями тела
- An arm and a leg — непомерно высокая цена; безумные деньги.
- Break a leg — удачи; ни пуха ни пера.
- Not have a leg to stand on — не иметь поддержки; не иметь шанса доказать что-либо.
- Old hand — тертый калач.
- Hand in glove — в тесной связи; заодно.
- Left-handed compliment — сомнительный, двусмысленный комплимент.
- Come away empty-handed — уйти ни с чем; ничего не добиться.
- To get the upper hand (on someone) — получить преимущество; иметь превосходство над кем-либо.
- Keep at arm’s length — держать дистанцию; держать на почтительном расстоянии.
- To have your head screwed on — иметь голову на плечах.
- Head over heels — по уши влюбленный.
- Head in the clouds — наивный мечтатель; человек не от мира сего.
- Hide one’s head in the sand — прятать голову в песок; игнорировать ситуацию.
- Beat one’s head against the wall — биться головой о стену; вести бесполезную борьбу.
- Bite someone’s head off — огрызаться; хамить.
- Able to (do something) standing on one’s head — уметь делать что-то легко и быстро.
- Bonehead — глупый; тупой.
- To have a chip on one’s shoulder — носить в себе груз обид; обвинять других в своих бедах.
- Busybody — тот, кто сует нос в чужие дела.
- Over my dead body — только через мой труп.
- All mouth and no trousers — пустозвон; человек, который обещает, но ничего не делает.
- To foam at the mouth — быть в ярости; кипеть от злости.
- Bite one’s tongue — прикусить язык.
- Don’t lift a finger — ленивый.
- Face only a mother could love / Face that would stop a clock — уродливое лицо.
- A face like thunder — мрачнее тучи.
- Fall flat on one’s face — провалиться; потерпеть неудачу.
- Not a hair out of place — волосок к волоску; безупречный вид.
- Bad hair day — неудачный день, когда все идет не так, как надо.
- Hair-raising — страшный; жуткий.
- To the backbone — до мозга костей.
- All skin and bone — очень худой; кожа да кости.
- Jump out of skin — вздрогнуть, подпрыгнуть от неожиданности; быть вне себя (от радости, испуга).
- Get a slap on the wrist — понести мягкое наказание; отделаться легким испугом.
- Blood runs cold — кровь стынет в жилах (от ужаса).
- Bad blood (between people) — неприязнь; напряженные отношения.
- Eat one’s heart out — умирать от зависти; изводить себя переживаниями.
- To put your heart (and soul) into something — всеми силами; полностью отдаваясь, вкладывая всю душу.
- Wear one’s heart on one’s sleeve — не скрывать своих чувств; выставлять чувства напоказ.
- Have a lump in one’s throat — почувствовать ком в горле (от волнения).
- Count noses — подсчитать количество людей.
- Have one’s nose in (something) — совать нос в чужие дела.
- To give someone the stink eye — посмотреть на кого-то неодобрительно; наградить ледяным вглядом.
- One’s eyes are bigger than one’s stomach — быть жадным (в еде).
- Eyeball-to-eyeball — лицом к лицу; с глазу на глаз.
- With the naked eye — невооруженным глазом.
- In the blink of an eye — в мгновение ока.
- Be all eyes (and ears) — внимательно смотреть и слушать.
- Bend someone’s ear — вести с кем-то нудный разговор.
- Plain as the nose on one’s face — очевидный.
- Break one’s back/ neck (to do something) — тяжело работать; делать все возможное.
- Breathe down someone’s neck — преследовать; стоять над душой у кого-то.
- Hate (someone’s) guts — ненавидеть кого-то.
- Have the ball at one’s feet — быть хозяином положения.
- To be not just a pretty face — быть не только красивым, но и умным.
- All thumbs — неловкий; неуклюжий.
- Button one’s lip — держать рот на замке.
- A no-brainer — очевидный выбор; ежу понятно.
Идиомы, связанные с одеждой
- A feather in one’s cap — достижение; предмет особой гордости.
- Birthday suit — голый; в чем мать родила.
- Comfortable as an old shoe — очень удобный.
- Deep pockets — богач.
- Dressed to kill / Dressed to the nines / Dressed to the teeth — быть одетым очень модно, стильно, элегантно.
- Have (something) up one’s sleeve — иметь секретный план или идею.
- Hit below the belt — ударить ниже пояса; нечестно поступить.
- Hot under the collar — рассерженный; возмущенный.
- I’ll eat my hat — даю голову на отсечение.
- Walk a mile in one’s shoes — поставить себя на место другого; побыть в чьей-то шкуре.
- Keep one’s shirt on — сохранять спокойствие.
- Lose one’s shirt — потратить, спустить почти все деньги.
- Laugh up one’s sleeve — посмеиваться втихомолку, в кулак, исподтишка.
- Money burning a hole in your pocket — деньги жгут карман, не терпится их потратить.
- Quake in one’s boots — трястись от страха; дрожать как осиновый лист.
- To be tied to one’s wife’s apron-string — быть под каблуком у жены.
- If the shoe fits, wear it — если критическое замечание справедливо по отношению к вам, следует принять его во внимание.
Идиомы, связанные с цветом
- Once in a blue moon — очень редко.
- Feel blue — грустить; печалиться.
- To cry the blues — прибедняться.
- Blue devils — меланхолия; тоска.
- Talk until one is blue in the face — говорить до посинения, до изнеможения.
- A bolt out of/ from the blue — неожиданно; как гром среди ясного неба.
- Black eye — подбитый глаз.
- Black sheep — паршивая овца; белая ворона.
- As black as a stack of black cats — очень черный.
- Blue-ribbon — лучший; престижный; тщательно отобранный.
- Burn with a low blue flame — испытывать сильный гнев, не выражая его явно.
- Do something up brown — делать что-либо хорошо и тщательно.
- Green winter — бесснежная, мягкая зима.
- Green with envy — позеленеть от зависти.
- Give the green light — разрешать.
- Green-eyed monster — ревность.
- To have a green thumb — иметь талант к садоводству.
- Red herring — ложная информация; отвлекающий маневр.
- Red tape — волокита; бюрократия.
- In the pink (of something) — в хорошей форме; в прекрасном состоянии; в порядке.
- Tickled pink — очень довольный.
- To be green about the gills — выглядеть бледным, больным.
- To catch red-handed — поймать с поличным; застать врасплох.
- To be in the red — быть в долгах, в убытке.
- To roll out the red carpet — оказать радушный прием; тепло встретить гостя.
- To see red — выйти из себя; прийти в ярость.
- Not to be worth a red cent — гроша ломаного не стоить.
- To show the white feather — проявить малодушие; струсить.
- White fury — неистовство; бешенство; ярость.
- White lie — невинная ложь; ложь во спасение.
- Lily-white reputation — безупречная репутация.
- To bleed white — обобрать до нитки.
- White night — бессонная ночь.
- To have a yellow streak — бояться; трусить.
- A purple patch — полоса везения, удачи.
- Chase rainbows — пытаться достичь недостижимого; преследовать призрачные цели.
А какие идиомы любите и используете вы?
Фото на превью Elizabeth: The Golden Age / Studio Canal