300+ простых английских идиом, которые поднимут ваш английский на новый уровень

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Идиомы, или устойчивые выражения, делают речь живой и эмоциональной, заменяя длинное описание ярким образом, понятным каждому. А уж британцы с американцами их просто обожают и вставляют в разговор буквально через предложение. И если одни из них похожи на наши (например, «ест как птичка» или «темная лошадка»), то другие не имеют аналогов в русском языке и звучат необычно или странно (например, «сумка с ветром» или «дождь на параде»). В нашем огромном списке есть и те, и другие.

AdMe.ru собрал целую кучу отличных идиом для тех, кто хочет говорить на английском как на родном.

Деньги

  • From rags to riches — из грязи в князи.
  • Money talks — с деньгами можно добиться всего.
  • Money to burn / Rolling in money — денег куры не клюют.
  • Born with a silver spoon in her mouth — родиться в богатой семье.
  • More money than sense — бросать деньги на ветер.
  • Gravy train — легкие деньги.
  • Cost a pretty penny — стоить уйму денег.
  • Worth every penny — cтоить своих денег; стоить каждой потраченной копейки.
  • To go Dutch — платить каждому за себя.
  • Hit the jackpot — сорвать куш.
  • Bet your bottom dollar — гарантировать что-либо.
  • Highway robbery — грабеж средь бела дня.
  • Be flush with money — купаться в роскоши.
  • Buy (something) for a song — купить что-то очень дешево.
  • To make ends meet / To live from hand to mouth — cводить концы с концами.
  • Flat broke — на мели; без гроша.
  • On the breadline — за чертой бедности.
  • Scrape together — поскрести по сусекам; собрать все деньги, которые есть.
  • Beyond one’s means — (жить) не по средствам.
  • As phony as a three-dollar bill — такой же фальшивый, как трехдолларовая купюра.
  • Golden handshake — денежная компенсация для увольняемого или уходящего на пенсию сотрудника.

Время

  • Better late than never — лучше поздно, чем никогда.
  • Let the grass grow under one’s feet — сидеть сложа руки; терять время попусту.
  • Around the clock — круглосуточно.
  • In the interim — тем временем; в промежутке.
  • On the spur of the moment — спонтанно; необдуманно; в порыве.
  • Have the time of one’s life — чудесно провести время.
  • Against the clock — торопиться сделать что-либо до определенного времени.
  • Behind the times — старомодный.
  • In broad daylight — публично; средь бела дня.
  • Museum piece — что-то старомодное; музейный экспонат.
  • Give someone a hard time — отчитывать; портить кому-либо жизнь.
  • All in good time — всему свое время.
  • The time is ripe — время пришло.
  • Beat the clock — успеть закончить что-то до назначенного времени.
  • To serve time / To do time — сидеть в тюрьме; отбывать срок.
  • Be ahead of time — опережать время.
  • Take your time — не спеши; не торопись.

Внешность и характер

  • Don’t judge the book by its cover — не суди книгу по обложке.
  • A leopard can’t change its spots — горбатого могила исправит.
  • Worrywart — тревожный, мнительный человек.
  • Bag of wind — болтун; хвастун.
  • Armchair critic — диванный критик; человек, не упускающий возможности покритиковать других.
  • Charm the birds out of the trees — добиваться своего обаянием и харизмой; умасливать.
  • The life and soul of the party — душа компании.
  • Would not say boo to a goose — мухи не обидит; застенчивый; скромный.
  • Know-it-all / Wise guy — всезнайка.
  • Bark is worse than bite — лает, да не кусает; грозен лишь на словах.
  • Stickler for the rules — человек, строго соблюдающий правила; педант.
  • Go-getter — предприимчивый; энергичный; легкий на подъем.
  • Not have a nasty/ mean/ jealous bone in their body — иметь золотой характер.
  • The salt of the earth — лучшие, достойнейшие люди.
  • Down-to-earth — реалистичный; приземленный.
  • Social butterfly — общительный; коммуникабельный; дружелюбный.
  • Goody two shoes — паинька; святоша; правильный до тошноты.
  • Set in one’s way — упрямый; уверенный в своей правоте.
  • Wet blanket / Spoilsport / Killjoy — тот, кто портит удовольствие другим.
  • Man of his word / Woman of her word — человек слова.
  • Mover and shaker — первое лицо компании; один из сильных мира сего.
  • Behind the times / A fuddy-duddy / To stick in the mud — человек, отставший от времени; консерватор, критикующий все новое.
  • Down at heel — бедно одетый; в стоптанной обуви.
  • Five o’clock shadow — щетина; небритость.
  • Look a sight — представлять собой жалкое зрелище.
  • As ugly as sin — страшный как смертный грех; крайне непривлекательный.
  • Look like a million dollars — прекрасно выглядеть.
  • Mutton dressed as lamb — молодящаяся дама, одетая не по возрасту.
  • Vertically challenged — низкого роста.
  • Thin on the top — лысеющий.

Чувства, эмоции, отношения

  • On cloud nine / Walk on air — на седьмом небе от счастья; на верху блаженства.
  • Old flame — старая любовь; бывший возлюбленный.
  • Jump for joy — прыгать от радости.
  • Thrilled to bits — в восторге; довольный как слон.
  • On pins and needles — нервничать; быть как на иголках.
  • Add insult to injury — сыпать соль на рану.
  • Bundle of nerves — взволнованный человек; пучок нервов.
  • To be in two minds — сомневаться.
  • Сut to the quick — задеть за живое; обидеть.
  • No hard feelings — без обид.
  • Swallow your pride — поступиться самолюбием; проглотить обиду.
  • Go spare — выйти из себя; вспылить.
  • To be hopping mad — сильно разозлиться; быть в ярости.
  • Get a grip on yourself — взять себя в руки.
  • To be on the horns of a dilemma — быть между двух огней, в трудном положении.
  • To be in one’s element — быть в своей стихии, в своей тарелке.
  • Couldn’t care less — быть безразличным к чему-либо.
  • Storm in a teacup — буря в стакане воды; много шума из ничего.
  • Go to pieces — утратить контроль над собой; расклеиться; чувствовать себя разбитым.
  • Every cloud has a silver lining — не все так плохо; нет худа без добра.
  • Look on the bright side — оптимистично смотреть на вещи.
  • That’s that — такие дела; ничего не поделаешь.

Поведение, поступки

  • Tie the knot — пожениться.
  • To eat somebody for breakfast — легко побеждать других.
  • Ahead of the pack — быть впереди всех.
  • Shake on something — договориться о чем-то; пожать руки в знак соглашения о чем-либо.
  • Burn the candle at both ends — гореть на работе; трудиться без отдыха.
  • To connect the dots — связать все факты в единое целое.
  • Blow smoke — напускать туману; пудрить мозги; приукрашивать.
  • Rain on (someone’s) parade — расстраивать чьи-то планы.
  • Eat, sleep and breath something — быть чем-то страстно увлеченным; направлять на что-то всю свою энергию.
  • To go the extra mile — делать больше, чем от тебя ожидают; выкладываться на 200 %.
  • To go halfers — делить счет в ресторане пополам.
  • To cherry pick — снимать сливки; выбирать самые лакомые кусочки; отбирать лучшее.
  • Tar someone with the same brush — стричь всех под одну гребенку.
  • Steal the show / Steal the spotlight — затмить всех; перетянуть внимание на себя.
  • To cut to the chase — переходить к сути, к делу.
  • To test the waters — прощупать почву; закинуть удочку; попробовать.
  • A point of no return — точка невозврата; момент, когда назад уже не вернуться.
  • It takes two to tango — если в неприятной ситуации участвало два человека, то и несут ответственность оба.
  • To be fixed for a life — хорошо устроиться в жизни.
  • Sell someone out — предать, «сдать» кого-то.
  • A friend in need is a friend indeed — друг познается в беде.
  • You can’t take it with you — с собой после смерти ничего не заберешь; живи сейчас, не откладывай на потом.
  • To keep the pot boiling — зарабатывать, энергично занимаясь своим делом.
  • To run out of steam — выдохнуться; измотаться.
  • Huff and puff — тяжело дышать; пыхтеть.
  • To cause a stir — вызывать ажиотаж, переполох.
  • It’s not over till the fat lady sings — еще не вечер; еще есть шанс все изменить.
  • That’s (It’s) a wrap — дело успешно завершено.
  • Come again — повторите, пожалуйста.

Идиомы, связанные с животными

  • Bull in a china shop — слон в посудной лавке.
  • Let the cat out of the bag — проговориться; разболтать секрет.
  • Cock-and-bull story — неправдоподобная история; небылица.
  • Dark horse — темная лошадка.
  • Beat a dead horse — зря тратить силы; стараться впустую.
  • Horse around — валять дурака; дурачиться.
  • Straight from the horse’s mouth — из первых уст.
  • Dead duck — гиблое дело.
  • Like water off a duck’s back — как с гуся вода.
  • Cook someone’s goose — погубить (кого-либо); угробить.
  • Ugly duckling — гадкий утенок.
  • As a duck takes to water — как рыба в воде.
  • Get ducks in a row — навести порядок; разобраться в делах.
  • Cat’s meow — милашка; красавица; милая вещица.
  • When pigs fly — когда рак на горе свистнет (то есть никогда).
  • Buy a pig in a poke — купить кота в мешке.
  • To have ants in one’s pants — быть неугомонным, беспокойным; не мочь усидеть на месте.
  • As happy as a lark — очень счастливый, веселый.
  • Let sleeping dogs lie — не буди лихо, пока оно тихо; не стоит ворошить прошлое.
  • To have no dog in this fight — не быть заинтересованным в ситуации; не волноваться о результате.
  • Top dog — вожак; альфа-самец; босс.
  • Dog-eat-dog — ситуация, где каждый сам за себя.
  • Dog in the manger — собака на сене; ни себе ни людям.
  • In the doghouse — (быть) в немилости.
  • As clean as a hound’s tooth — очень чистый.
  • Little bird told me — сорока на хвосте принесла; мне стало известно.
  • Chicken out — трýсить.
  • To jump the shark — потерять былую популярность.
  • Kangaroo court — несправедливый суд; суд не по закону.
  • For donkey’s years — с незапамятных времен; целую вечность.
  • Barrel of monkeys — что-то смешное, забавное.
  • Monkey see, monkey do — имитация чего-либо без понимания сути.
  • Monkey business — несерьезное поведение; озорство; обман; жульничество.
  • Smell a rat — чуять недоброе.
  • To have rats in the attic — не все дома; тараканы в голове.
  • Calm as a toad in the sun — очень спокойный и довольный.
  • Сast pearls before swine — метать бисер перед свиньями.
  • A fine kettle of fish — затруднительное, неловкое положение.
  • A different kettle of fish — совсем другое дело; не то же самое.
  • Cold fish — бесчувственный, холодный человек.
  • Conceited as a barber’s cat — самодовольный.
  • Cry wolf — поднимать ложную тревогу.
  • Poor as a church mouse — беден как церковная мышь.
  • Сash cow — источник денег; дойная корова.
  • Eager beaver — трудяга; усердный работник.
  • Elephant in the room — простая истина; то, что всем очевидно.
  • Cat nap — короткий сон днем.
  • Cat gets one’s tongue — язык проглотить.
  • Like a cat on a hot tin roof — не находить себе места; нервничать.
  • Serve as a guinea pig — быть подопытным кроликом.
  • Grab a tiger by the tail — взяться за дело, которое оказалось неожиданно сложным, но от которого нельзя отказаться.

Идиомы, связанные с едой

  • The best thing since sliced bread — потрясающая вещь; лучше не бывает.
  • Have a cake and eat it too — слишком многого хотеть; желать двух несовместимых вещей сразу.
  • A piece of cake — пара пустяков; проще пареной репы.
  • Sell like hot cakes — разлетаться как горячие пирожки.
  • Eat humble pie — сносить оскорбления; терпеть унижение.
  • An apple-pie order — идеальный порядок.
  • Eat one’s words — взять свои слова назад.
  • As warm as toast — теплый и уютный.
  • Hard nut to crack — крепкий орешек; трудный человек; сложная задача.
  • In a nutshell — вкратце; в двух словах.
  • To work for peanuts — работать за гроши.
  • Neither fish nor fowl — ни рыба ни мясо; ни то ни се.
  • Not my cup of tea — мне это не подходит, не нравится.
  • Сouch potato — лентяй; любитель полежать на диване; «овощ».
  • Hot potato — актуальная тема.
  • As cheap as chips — очень дешево.
  • A bad egg / A bad apple — плохой человек; мошенник; бездельник; негодяй.
  • A good egg — парень что надо.
  • Nest egg — деньги на черный день; заначка.
  • Egghead — умник.
  • Have egg on one’s face — выглядеть глупо; попасться на чем-то постыдном.
  • Beef something up — усилить, увеличить мощность.
  • Bread and butter — средства к существованию.
  • Butter somebody up — льстить; умасливать.
  • Bread-and-butter letter — благодарственное письмо.
  • To bring home the bacon — хорошо зарабатывать; обеспечивать семью.
  • Save one’s bacon — спасать свою шкуру.
  • Big cheese — влиятельный человек; лидер.
  • Tough cookie — крепкий орешек; сильный человек.
  • Top banana — важная персона; босс.
  • Go bananas — быть вне себя от радости; спятить; сойти с ума.
  • As cool as a cucumber — хладнокровный.
  • Full of beans — быть оживленным, в приподнятом настроении.
  • As slow as molasses — очень медленный.
  • Сhew the fat — болтать; чесать языком.
  • Take something with a pinch of salt — относиться к чему-либо с сомнением, недоверием.
  • Bite off more than you can chew — переоценить свои возможности; взять на себя больше того, с чем можешь справиться.
  • Cry over spilt milk — слезами горю не поможешь; прошлого не вернешь.
  • Everything but the kitchen sink — все, что только можно; вагон и маленькая тележка.

Идиомы, связанные с частями тела

  • An arm and a leg — непомерно высокая цена; безумные деньги.
  • Break a leg — удачи; ни пуха ни пера.
  • Not have a leg to stand on — не иметь поддержки; не иметь шанса доказать что-либо.
  • Old hand — тертый калач.
  • Hand in glove — в тесной связи; заодно.
  • Left-handed compliment — сомнительный, двусмысленный комплимент.
  • Come away empty-handed — уйти ни с чем; ничего не добиться.
  • To get the upper hand (on someone) — получить преимущество; иметь превосходство над кем-либо.
  • Keep at arm’s length — держать дистанцию; держать на почтительном расстоянии.
  • To have your head screwed on — иметь голову на плечах.
  • Head over heels — по уши влюбленный.
  • Head in the clouds — наивный мечтатель; человек не от мира сего.
  • Hide one’s head in the sand — прятать голову в песок; игнорировать ситуацию.
  • Beat one’s head against the wall — биться головой о стену; вести бесполезную борьбу.
  • Bite someone’s head off — огрызаться; хамить.
  • Able to (do something) standing on one’s head — уметь делать что-то легко и быстро.
  • Bonehead — глупый; тупой.
  • To have a chip on one’s shoulder — носить в себе груз обид; обвинять других в своих бедах.
  • Busybody — тот, кто сует нос в чужие дела.
  • Over my dead body — только через мой труп.
  • All mouth and no trousers — пустозвон; человек, который обещает, но ничего не делает.
  • To foam at the mouth — быть в ярости; кипеть от злости.
  • Bite one’s tongue — прикусить язык.
  • Don’t lift a finger — ленивый.
  • Face only a mother could love / Face that would stop a clock — уродливое лицо.
  • A face like thunder — мрачнее тучи.
  • Fall flat on one’s face — провалиться; потерпеть неудачу.
  • Not a hair out of place — волосок к волоску; безупречный вид.
  • Bad hair day — неудачный день, когда все идет не так, как надо.
  • Hair-raising — страшный; жуткий.
  • To the backbone — до мозга костей.
  • All skin and bone — очень худой; кожа да кости.
  • Jump out of skin — вздрогнуть, подпрыгнуть от неожиданности; быть вне себя (от радости, испуга).
  • Get a slap on the wrist — понести мягкое наказание; отделаться легким испугом.
  • Blood runs cold — кровь стынет в жилах (от ужаса).
  • Bad blood (between people) — неприязнь; напряженные отношения.
  • Eat one’s heart out — умирать от зависти; изводить себя переживаниями.
  • To put your heart (and soul) into something — всеми силами; полностью отдаваясь, вкладывая всю душу.
  • Wear one’s heart on one’s sleeve — не скрывать своих чувств; выставлять чувства напоказ.
  • Have a lump in one’s throat — почувствовать ком в горле (от волнения).
  • Count noses — подсчитать количество людей.
  • Have one’s nose in (something) — совать нос в чужие дела.
  • To give someone the stink eye — посмотреть на кого-то неодобрительно; наградить ледяным вглядом.
  • One’s eyes are bigger than one’s stomach — быть жадным (в еде).
  • Eyeball-to-eyeball — лицом к лицу; с глазу на глаз.
  • With the naked eye — невооруженным глазом.
  • In the blink of an eye — в мгновение ока.
  • Be all eyes (and ears) — внимательно смотреть и слушать.
  • Bend someone’s ear — вести с кем-то нудный разговор.
  • Plain as the nose on one’s face — очевидный.
  • Break one’s back/ neck (to do something) — тяжело работать; делать все возможное.
  • Breathe down someone’s neck — преследовать; стоять над душой у кого-то.
  • Hate (someone’s) guts — ненавидеть кого-то.
  • Have the ball at one’s feet — быть хозяином положения.
  • To be not just a pretty face — быть не только красивым, но и умным.
  • All thumbs — неловкий; неуклюжий.
  • Button one’s lip — держать рот на замке.
  • A no-brainer — очевидный выбор; ежу понятно.

Идиомы, связанные с одеждой

  • A feather in one’s cap — достижение; предмет особой гордости.
  • Birthday suit — голый; в чем мать родила.
  • Comfortable as an old shoe — очень удобный.
  • Deep pockets — богач.
  • Dressed to kill / Dressed to the nines / Dressed to the teeth — быть одетым очень модно, стильно, элегантно.
  • Have (something) up one’s sleeve — иметь секретный план или идею.
  • Hit below the belt — ударить ниже пояса; нечестно поступить.
  • Hot under the collar — рассерженный; возмущенный.
  • I’ll eat my hat — даю голову на отсечение.
  • Walk a mile in one’s shoes — поставить себя на место другого; побыть в чьей-то шкуре.
  • Keep one’s shirt on — сохранять спокойствие.
  • Lose one’s shirt — потратить, спустить почти все деньги.
  • Laugh up one’s sleeve — посмеиваться втихомолку, в кулак, исподтишка.
  • Money burning a hole in your pocket — деньги жгут карман, не терпится их потратить.
  • Quake in one’s boots — трястись от страха; дрожать как осиновый лист.
  • To be tied to one’s wife’s apron-string — быть под каблуком у жены.
  • If the shoe fits, wear it — если критическое замечание справедливо по отношению к вам, следует принять его во внимание.

Идиомы, связанные с цветом

  • Once in a blue moon — очень редко.
  • Feel blue — грустить; печалиться.
  • To cry the blues — прибедняться.
  • Blue devils — меланхолия; тоска.
  • Talk until one is blue in the face — говорить до посинения, до изнеможения.
  • A bolt out of/ from the blue — неожиданно; как гром среди ясного неба.
  • Black eye — подбитый глаз.
  • Black sheep — паршивая овца; белая ворона.
  • As black as a stack of black cats — очень черный.
  • Blue-ribbon — лучший; престижный; тщательно отобранный.
  • Burn with a low blue flame — испытывать сильный гнев, не выражая его явно.
  • Do something up brown — делать что-либо хорошо и тщательно.
  • Green winter — бесснежная, мягкая зима.
  • Green with envy — позеленеть от зависти.
  • Give the green light — разрешать.
  • Green-eyed monster — ревность.
  • To have a green thumb — иметь талант к садоводству.
  • Red herring — ложная информация; отвлекающий маневр.
  • Red tape — волокита; бюрократия.
  • In the pink (of something) — в хорошей форме; в прекрасном состоянии; в порядке.
  • Tickled pink — очень довольный.
  • To be green about the gills — выглядеть бледным, больным.
  • To catch red-handed — поймать с поличным; застать врасплох.
  • To be in the red — быть в долгах, в убытке.
  • To roll out the red carpet — оказать радушный прием; тепло встретить гостя.
  • To see red — выйти из себя; прийти в ярость.
  • Not to be worth a red cent — гроша ломаного не стоить.
  • To show the white feather — проявить малодушие; струсить.
  • White fury — неистовство; бешенство; ярость.
  • White lie — невинная ложь; ложь во спасение.
  • Lily-white reputation — безупречная репутация.
  • To bleed white — обобрать до нитки.
  • White night — бессонная ночь.
  • To have a yellow streak — бояться; трусить.
  • A purple patch — полоса везения, удачи.
  • Chase rainbows — пытаться достичь недостижимого; преследовать призрачные цели.

А какие идиомы любите и используете вы?

Фото на превью Elizabeth: The Golden Age / Studio Canal

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