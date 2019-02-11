300+ простых английских идиом, которые поднимут ваш английский на новый уровень

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Идиомы, или устойчивые выражения, делают речь живой и эмоциональной, заменяя длинное описание ярким образом, понятным каждому. А уж британцы с американцами их просто обожают и вставляют в разговор буквально через предложение. И если одни из них похожи на наши (например, «ест как птичка» или «темная лошадка»), то другие не имеют аналогов в русском языке и звучат необычно или странно (например, «сумка с ветром» или «дождь на параде»). В нашем огромном списке есть и те, и другие.