32 восхитительно молодые мамы, которых можно перепутать с их дочерьми

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Дети — продолжение своих родителей, поэтому редко кого удивляет их сходство характеров или внешности. Но бывают случаи, когда два родных друг другу человека похожи настолько, что вызывают восхищение окружающих. Редакция AdMe.ru составила для вас подборку, в которой дочки безумно похожи на своих мам. Ну или наоборот — решать вам!

Слева направо: дочери 7, 14, 15, 17 лет и их мама 38 лет

Мама и дочка. Кто из них кто?

Синди Кроуфорд и ее точная копия — дочь Кайя

39-летняя мама и ее очаровательная дочка

Даже не верится, что это мама и дочь

Вот это гены: Риз Уизерспун и Ава Филлипп

Если вы не уверены, то слева — мама, а справа — дочь

И это тоже не сестры

Потрясающие женщины — Лиза Боне и Зои Кравиц

Просто обворожительные девушки — мама-телеведущая и ее дочь

Кажется, будто это подружки-старшеклассницы. Но нет — это опять мама с дочкой

Яблочко от яблони: Тиш и Майли Сайрус

Кендалл Дженнер — копия своей мамы Крис

Просто браво! Молодая и прекрасная мама со своей копией-дочкой

Кажется, будто у них одна внешность на двоих

Вечно молодая Дженнифер Лопес и ее мама Гваделупе Родригес

Молодые девушки? Почти! Это дочь со своей мамой

Две замечательные и похожие друг на друга женщины — актриса Сьюзан Сарандон с дочкой Евой

Определенно, где-то продают эликсир молодости

И эти женщины им успешно пользуются

Они бы сошли за сестер. Как две капли воды

И эти девушки тоже! Но это не сестры, а дочь с мамой на концерте

Действующий и, возможно, будущий «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио с дочерью Луизой

Кажется, здесь не обошлось без вмешательства ксерокса

Певица Слава и ее дочь Александра

Певица и актриса Ванесса Паради с дочерью-моделью Лили-Роуз Депп

Бриттани Фурлан с мамой

Певица Тинаши и ее мама

Одно лицо — Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна

Инстаблогер Джен Селтер со своей мамой Джилл. Слева — мама, а справа — дочь

45-летняя Гвинет Пэлтроу и ее 13-летняя дочь Эппл