32 онлайн-сервиса, которые помогут выучить любимый язык совершенно бесплатно
Изучение иностранных языков таит в себе множество плюсов: новые возможности для развития карьеры и путешествий, предотвращение потенциальных заболеваний мозга, тренировка памяти и улучшение когнитивных способностей. А благодаря интернету заниматься можно когда угодно, как угодно, да к тому же еще и бесплатно. Какие тут могут быть отговорки?
AdMe.ru нашел 32 онлайн-сервиса, с помощью которых можно не только выучить новый язык, но и получить от этого удовольствие.
Английский
- Английский с носителем языка — очень подробный курс из 65 лекций, который поможет выучить новые слова, разобраться в грамматике и улучшить произношение. В программу входят прослушивание теории, практика разговорной речи и письма. Необходимы базовые знания в области английского.
- Инглиш Шоу — русскоязычный YouTube-канал, на котором можно изучать язык по любимым сериалам, фильмам и песням.
- Курсы от Британского совета — онлайн-курсы для тех, кто хочет продвинуться по карьерной лестнице, преподавать английский или сдать экзамен IELTS.
- Begin English — самоучитель, составленный на основе материалов, собранных студентами и аспирантами МГУ для тех, кто изучает английский с нуля.
- Words (iOS, Android) — приложение для расширения словарного запаса, в базе которого более 40 тыс. слов и 330 заданий. Можно использовать в офлайн-режиме.
Шведский
- Learning Swedish — очень подробный курс на английском для начинающих, который даст вам базовые устные и письменные знания в области языка, а также расскажет о людях и культуре Швеции. Чтобы начать обучение, необходимо завести аккаунт или воспользоваться гостевым.
- Forvo — справочник по шведскому произношению с фразами на все случаи жизни. Здесь можно узнать, как правильно произносить H&M (ни за что не догадаетесь).
- Memrise (IOS, Android) — поможет легко запоминать слова при помощи простых игровых заданий. Заниматься можно как в приложении, так и на сайте.
Французский
- Le-Francais.ru — самоучитель, который поможет выучить французский легко и с удовольствием. Более 300 уроков на русском языке.
- Learning French — здесь можно прослушать 350+ базовых фраз на французском и подтянуть свое произношение.
- Babbel — Learn French (iOS, Android) — в этом приложении собраны уроки грамматики, лексики, прослушивание аудиофайлов, языковые игры и многое другое. Также есть возможность отправлять задания носителю языка на проверку.
Китайский
- StudyChinese.ru — помимо огромного количества языковых уроков для взрослых и детей, на этом портале можно найти информацию о туризме, учебе и работе в Китае. А также китайские фильмы, игры, песни и многое другое.
- Китайский язык для начинающих — видеокурс от Пекинского университета для тех, кто только знакомится с языком.
- Pleco Chinese Dictionary (IOS, Android) — китайский словарь на английском языке с множеством функций: от перевода сфотографированного текста до возможности рукописного начертания иероглифов.
Немецкий
- Deutsch Interaktiv — онлайн-курс, ориентированный на уровни от А1 до В1. Более 750 упражнений и 7 000 слов для изучения.
- Deutsch.info — удобный и универсальный портал для тех, кто хочет выучить язык и переехать в немецкоговорящие страны учиться или работать.
- Слова бегом (IOS, Android) — это приложение поможет выучить язык по методике «неосознанного режима восприятия», которая ускоряет запоминание слов в 5–10 раз.
Чешский
- Чешский online — месячный курс для тех, кто только знакомится с языком. Пройдя программу, вы сможете общаться на простые темы, сходить в магазин или, например, узнать дорогу, используя полученные знания.
- Уроки чешского с чехом — 16 уроков чешского с носителем языка на русскоязычном YouTube-канале Prague Education Center. На канале вы также найдете курсы разговорного чешского и множество лайфхаков для тех, кто хочет переехать.
- Чешский язык с Nemo (iOS, Android) — ежедневные языковые упражнения для развития навыков чтения, слушания, письма и произношения.
Корейский
- Hangugo — онлайн-самоучитель, в котором собраны уроки для разных уровней владения языком, тексты для чтения, разговорник, а также интересные факты о жизни в Корее.
- Lena’s RukoTV — видеоуроки корейского языка от кореянки, переехавшей в Россию в 10 лет.
- Sejong Korean Vocabulary (IOS, Android) — приложение, разработанное Институтом короля Седжона, поможет набрать словарный запас и сделать первые шаги в изучении. Требуются базовые знания в области английского.
Итальянский
- Italiano online — видеокурсы, тесты, задания, игры, обучающие карточки и интересные факты об Италии. Что еще нужно?
- Book2 — качественно озвученные фразы на 100 разных тем, которые к тому же можно скачать.
- iTalk (IOS, Android) — учите не отдельные слова, а целые фразы. Записывайте свой голос и совершенствуйте произношение. Участвуйте в викторинах, чтобы проверить полученные знания.
Арабский
- Арабский язык. Вводный курс — объемный курс из 10 модулей от кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета. Рассчитан на начинающих. Есть возможность по окончании курса получить сертификат.
- Po-ArabskiRU — YouTube-канал для пошагового изучения арабского алфавита, который подробно объясняет особенности прочтения, написания и произношения букв.
- Арабский язык с Mondly (IOS, Android) — удобное приложение с наглядными иллюстрациями, возможностью разговорной практики и ежедневными уроками.
Португальский
- Ielanguages.com — базовый языковой курс с качественной озвучкой для тех, кто хоть немного знает английский.
- Португальский язык за 7 уроков — короткие видеоуроки и упражнения, которые помогут сделать первые шаги в изучении португальского.
- Duolingo (IOS, Android) — приложение поможет вам изучить португальский и много других языков в простой игровой форме.
А каким способом вы изучаете иностранные языки? Поделитесь с нами в комментариях!