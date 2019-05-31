32 онлайн-сервиса, которые помогут выучить любимый язык совершенно бесплатно

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Изучение иностранных языков таит в себе множество плюсов: новые возможности для развития карьеры и путешествий, предотвращение потенциальных заболеваний мозга, тренировка памяти и улучшение когнитивных способностей. А благодаря интернету заниматься можно когда угодно, как угодно, да к тому же еще и бесплатно. Какие тут могут быть отговорки?