15 фотографий знаменитостей, чей возраст оказался одинаковым

Звезды кино и музыки, топ-модели и политики мастерски умеют вводить в заблуждение: возраст некоторых известных людей бывает не так просто угадать.

AdMe.ru собрал известных одногодок, и больше всех нас удивил, пожалуй, ровесник Синди Кроуфорд.

Хлоя Грейс Морец и Кайли Дженнер — 20 лет

Милла Йовович и Сиа — 41 год

Райан Гослинг и Маколей Калкин — 36 лет

Джейн Фонда и Энтони Хопкинс — 79 лет

Эмилия Кларк и Линдси Лохан — 31 год

Гвен Стефани и Мэттью Макконахи — 47 лет

Николас Кейдж и Киану Ривз — 53 года

Венсан Кассель и Синди Кроуфорд — 51 год

Кейт Аптон и Джек Глисон — 25 лет

Алисия Викандер и Адель — 29 лет

Ральф Файнс и Деми Мур — 54 года

Мелани Гриффит и Шэрон Стоун — 59 лет

Эдди Редмэйн и Принц Уильям — 35 лет

Том Холланд и Лорд — 21 год

Кристи Бринкли и Джеймс Кэмерон — 63 года

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8 Комментарии
  • 10 июля 2017
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