15 фотографий знаменитостей, чей возраст оказался одинаковым
Звезды кино и музыки, топ-модели и политики мастерски умеют вводить в заблуждение: возраст некоторых известных людей бывает не так просто угадать.
AdMe.ru собрал известных одногодок, и больше всех нас удивил, пожалуй, ровесник Синди Кроуфорд.
Хлоя Грейс Морец и Кайли Дженнер — 20 лет
Милла Йовович и Сиа — 41 год
Райан Гослинг и Маколей Калкин — 36 лет
Джейн Фонда и Энтони Хопкинс — 79 лет
Эмилия Кларк и Линдси Лохан — 31 год
Гвен Стефани и Мэттью Макконахи — 47 лет
Николас Кейдж и Киану Ривз — 53 года
Венсан Кассель и Синди Кроуфорд — 51 год
Кейт Аптон и Джек Глисон — 25 лет
Алисия Викандер и Адель — 29 лет
Ральф Файнс и Деми Мур — 54 года
Мелани Гриффит и Шэрон Стоун — 59 лет
Эдди Редмэйн и Принц Уильям — 35 лет
Том Холланд и Лорд — 21 год
Кристи Бринкли и Джеймс Кэмерон — 63 года