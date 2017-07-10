15 фотографий знаменитостей, чей возраст оказался одинаковым

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Звезды кино и музыки, топ-модели и политики мастерски умеют вводить в заблуждение: возраст некоторых известных людей бывает не так просто угадать.

AdMe.ru собрал известных одногодок, и больше всех нас удивил, пожалуй, ровесник Синди Кроуфорд.