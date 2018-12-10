30 заголовков, в которых журналисты дали волю креативу

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Быть корреспондентом или редактором СМИ — тяжелый труд и большая ответственность. Не всегда сотрудники редакций справляются с таким грузом на отлично. Журналистские перлы иногда просто вирусятся в интернете, а иногда приводят к увольнениям целых редакций. Впрочем, часто авторы стараются специально повеселить свою аудиторию, и им это неплохо удается.

Мы в AdMe.ru надеемся, что у авторов этих 30 заголовков с работой все хорошо. А если нет — пусть добрая улыбка интернет-пользователей, вызванная публикацией, станет для них хоть небольшим, но утешением.

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Фото на превью einve / pikabu

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