30+ случаев, когда чувство юмора преподавателей похлеще, чем шутки в КВН

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Студенческая пора — удивительное время. Наверняка многие из вас вспоминают свою учебу с ностальгией, возможно, с грустью и уж точно со смехом. Ведь зачастую все самое интересное начинается именно со студенчества. А уж преподаватели — это отдельная тема. Мы даже можем не помнить, как их зовут, но отдельные фразы и шуточки навсегда засели в голове.

Мы в AdMe.ru нашли тред в твиттере от пользователя tvoymirs, где комментаторы делились искрометными шутками своих преподавателей. Перечитали его с ностальгией и делимся с вами.

  • Филолог должен владеть и литературной, и нецензурной речью, иначе это не филолог. MaariaHel / twitter

  • Вы это не запомните, вам это не нужно запоминать, ЧТО ВЫ СИДИТЕ, ЗАПОМИНАЙТЕ! (биологичка). Kim_ler0ny_14 / twitter

  • 0 — самое кайфовое число. Что с ним ни сделай, получится 0, считай, дырка от бублика. 0 на козла будет 0, 0 на черта будет 0, 0 на Валерия Викторовича будет 0. Все просто. CORYAnder_01 / twitter

  • Но мне ЕГЭ не сдавать. Единственная радость в жизни. GlowDreamyGirl / twitter

  • Он отвлекся, дай ему учебником по голове. Только нежно, с любовью (биологичка). GlowDreamyGirl / twitter

  • Я захожу в лекционную, где нет буквально никого, кроме препода.
    Я: «А где все?»
    Препод: «Да плевать, смотри, какой видос смешной, а-ха-ха-ха».
    Я: ... __Jeon__Jeon__ / twitter

  • Какая ЩЕЛОЧЬ написала уравнение неправильно — и все у нее списали?! RijayaMagdalena / twitter

  • Я с температурой иду на работу, если у вас 37–38 градусов, ну придите, скажите: «Извините, можно я посижу сегодня?» Я разрешу (физрук). wirckey / twitter

  • ...а потом тело опускается на дно и остается там отдыхать. Прямо как вы (физичка). olive_number47 / twitter

  • Дано записывают все, даже те, кому не дано (учительница по физике). sssskraa / twitter

  • Математика — это вам не пирожки с вареньем (математик). Che_rry_Cola / twitter

  • Сегодня мы начнем большую тему, касающуюся Японии и Кореи. АНИМЕШНИКАМ И КЕЙПОПЕРАМ ДОБРОЕ УТРО. voleshenka / twitter

  • Если вы не получаете эстетического удовольствия от этих линий, значит вы не... у вас нет души. kohinyam / twitter

  • Мать Тереза и товарищи списывающие, покиньте территорию класса (русичка). TheGodJesus33 / twitter

  • Вы не думайте, что у меня есть среди вас любимчики. Я вас всех одинаково ненавижу. childofentropy / twitter

  • — А стоп, блин, я перепутала, не туда поставила. Возраст-то уже не тот...
    Молчим.
    — Не поняла, а где возражения типа «вы что? Вы у нас еще очень молодая!»? Хорошие оценки уже никому не нужны? (физичка). podsolnysh_Ek / twitter

  • Сейчас мы будем узнавать скорость падения твоего телефона из окна (физичка). _ilini / twitter

  • Что ты на меня смотришь, как Ленин на буржуазию? helena3422 / twitter

  • Все придумали люди. Им было это нужно, а мы сейчас мучаемся с этим всем и решаем логарифмы (преподаватель математики и физики). girlfriendagust / twitter

  • Если вы не можете вспомнить формулу, то просто ВСПОМНИТЕ ее (математичка). callmetaesbaby / twitter

  • Хорошо смеется тот, кто смеется последним. А последней смеюсь я, когда читаю ваши сочинения (учительница литературы). Chipchilinka / twitter

  • Давай я сейчас на секундочку отвернусь и сделаю вид, что не видела того, что ты мне тут написал. xueevo / twitter

  • Не, ну вдруг кому-то из вас было скучно и вы по тупости открывали учебник, есть такие? К доске добровольно (физик). timsoooul / twitter

  • А давайте вместо воды будем рассматривать что-нибудь вкусненькое (гидравлик). LolaPechenka / twitter

  • Тут есть еще одна фигня, но это такая фигня, вам оно не надо (русичка). pie_with_glass / twitter

  • Одноклассник выходит к доске. Географичка: «Сейчас начнется стендап, где логика, импровизация и битва экстрасенсов». xwmin_ / twitter

  • Начали за здравие, закончили монархией (историчка). theoismistake / twitter

  • Зачем вообще нужно тело? Чтобы еду добывать и чтобы было куда половые органы повесить (ботаник). Priestessofyep / twitter

И конечно, нам очень интересно, что веселого и необычного выдавали ваши преподаватели и учителя?

Фото на превью ktoozdesss / twitter

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