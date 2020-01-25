30+ случаев, когда чувство юмора преподавателей похлеще, чем шутки в КВН

Что ты на меня смотришь, как Ленин на буржуазию? helena3422 / twitter

Все придумали люди. Им было это нужно, а мы сейчас мучаемся с этим всем и решаем логарифмы (преподаватель математики и физики). girlfriendagust / twitter

Если вы не можете вспомнить формулу, то просто ВСПОМНИТЕ ее (математичка). callmetaesbaby / twitter

Хорошо смеется тот, кто смеется последним. А последней смеюсь я, когда читаю ваши сочинения (учительница литературы). Chipchilinka / twitter

Давай я сейчас на секундочку отвернусь и сделаю вид, что не видела того, что ты мне тут написал. xueevo / twitter