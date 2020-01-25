30+ случаев, когда чувство юмора преподавателей похлеще, чем шутки в КВН
Студенческая пора — удивительное время. Наверняка многие из вас вспоминают свою учебу с ностальгией, возможно, с грустью и уж точно со смехом. Ведь зачастую все самое интересное начинается именно со студенчества. А уж преподаватели — это отдельная тема. Мы даже можем не помнить, как их зовут, но отдельные фразы и шуточки навсегда засели в голове.
Мы в AdMe.ru нашли тред в твиттере от пользователя tvoymirs, где комментаторы делились искрометными шутками своих преподавателей. Перечитали его с ностальгией и делимся с вами.
- Филолог должен владеть и литературной, и нецензурной речью, иначе это не филолог. MaariaHel / twitter
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Вы это не запомните, вам это не нужно запоминать, ЧТО ВЫ СИДИТЕ, ЗАПОМИНАЙТЕ! (биологичка). Kim_ler0ny_14 / twitter
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0 — самое кайфовое число. Что с ним ни сделай, получится 0, считай, дырка от бублика. 0 на козла будет 0, 0 на черта будет 0, 0 на Валерия Викторовича будет 0. Все просто. CORYAnder_01 / twitter
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Но мне ЕГЭ не сдавать. Единственная радость в жизни. GlowDreamyGirl / twitter
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Он отвлекся, дай ему учебником по голове. Только нежно, с любовью (биологичка). GlowDreamyGirl / twitter
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Я захожу в лекционную, где нет буквально никого, кроме препода.
Я: «А где все?»
Препод: «Да плевать, смотри, какой видос смешной, а-ха-ха-ха».
Я: ... __Jeon__Jeon__ / twitter
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Какая ЩЕЛОЧЬ написала уравнение неправильно — и все у нее списали?! RijayaMagdalena / twitter
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Я с температурой иду на работу, если у вас 37–38 градусов, ну придите, скажите: «Извините, можно я посижу сегодня?» Я разрешу (физрук). wirckey / twitter
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...а потом тело опускается на дно и остается там отдыхать. Прямо как вы (физичка). olive_number47 / twitter
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Дано записывают все, даже те, кому не дано (учительница по физике). sssskraa / twitter
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Математика — это вам не пирожки с вареньем (математик). Che_rry_Cola / twitter
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Сегодня мы начнем большую тему, касающуюся Японии и Кореи. АНИМЕШНИКАМ И КЕЙПОПЕРАМ ДОБРОЕ УТРО. voleshenka / twitter
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Если вы не получаете эстетического удовольствия от этих линий, значит вы не... у вас нет души. kohinyam / twitter
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Мать Тереза и товарищи списывающие, покиньте территорию класса (русичка). TheGodJesus33 / twitter
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Вы не думайте, что у меня есть среди вас любимчики. Я вас всех одинаково ненавижу. childofentropy / twitter
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— А стоп, блин, я перепутала, не туда поставила. Возраст-то уже не тот...
Молчим.
— Не поняла, а где возражения типа «вы что? Вы у нас еще очень молодая!»? Хорошие оценки уже никому не нужны? (физичка). podsolnysh_Ek / twitter
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Сейчас мы будем узнавать скорость падения твоего телефона из окна (физичка). _ilini / twitter
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Что ты на меня смотришь, как Ленин на буржуазию? helena3422 / twitter
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Все придумали люди. Им было это нужно, а мы сейчас мучаемся с этим всем и решаем логарифмы (преподаватель математики и физики). girlfriendagust / twitter
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Если вы не можете вспомнить формулу, то просто ВСПОМНИТЕ ее (математичка). callmetaesbaby / twitter
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Хорошо смеется тот, кто смеется последним. А последней смеюсь я, когда читаю ваши сочинения (учительница литературы). Chipchilinka / twitter
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Давай я сейчас на секундочку отвернусь и сделаю вид, что не видела того, что ты мне тут написал. xueevo / twitter
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Не, ну вдруг кому-то из вас было скучно и вы по тупости открывали учебник, есть такие? К доске добровольно (физик). timsoooul / twitter
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А давайте вместо воды будем рассматривать что-нибудь вкусненькое (гидравлик). LolaPechenka / twitter
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Тут есть еще одна фигня, но это такая фигня, вам оно не надо (русичка). pie_with_glass / twitter
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Одноклассник выходит к доске. Географичка: «Сейчас начнется стендап, где логика, импровизация и битва экстрасенсов». xwmin_ / twitter
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Начали за здравие, закончили монархией (историчка). theoismistake / twitter
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Зачем вообще нужно тело? Чтобы еду добывать и чтобы было куда половые органы повесить (ботаник). Priestessofyep / twitter
И конечно, нам очень интересно, что веселого и необычного выдавали ваши преподаватели и учителя?
Фото на превью ktoozdesss / twitter