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30 слов, которые раньше обозначали вполне приличные вещи. А сейчас над ними так и хочется хихикнуть

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Любой язык со временем изменяется: в нем появляются новые слова и выражения, а старые с годами утрачивают свое значение. Более того, они начинают казаться нам какими-то странными и нелепыми. Если не верите, возьмите в руки словарь Владимира Даля и попробуйте полистать его страницы с серьезным видом.

Мы в AdMe.ru старались изо всех сил, но все равно не смогли сдержать смех над звучанием некоторых их этих слов.

  • Фаркать — быстро шить. Например, «одна за троих фаркает».
  • Абуконь — прибережный подводный камень или его вершина, торчащая из воды.
  • Фофан — простак или глуповатый мужчина. А для женщин использовалось слово фефёла, которое имело схожий смысл и означало что-то типа «неуклюжая разиня».
  • Татурь — обрубок бревна, чурбан, стул. При этом «татуриться» можно было понимать как «дичиться, глядеть исподлобья».
  • Бздюха — шарообразный гриб, наполненный мелкой «пылью». Сейчас мы называем его «дождевик».
  • Обахромиться — истрепаться, приняв вид бахромы. Например, «весь подол обахромился».
  • Фарфорка или фарафорка — подвеска, балаболка или кисточка для украшения одежды.
  • Добанить — дочистить пушку изнутри специальным орудием (банником).
  • Ангинга — это вовсе не болезнь, а название птицы, прилетающей из жарких стран. В словаре Даля утверждается, что это что-то среднее «между чайкою и гусем».
  • Взрачный — привлекательный, пригожий человек. Взрачность означало «красота», а «взрачить» товар — показывать его во всей красе.
  • Бзника или жибзника — растение семейства пасленовых. Оно же — черный паслен, ворониха, вороняга или псинка.
  • Льзя — можно, легко, удобно, дозволено, не запрещено. Ближайшие родственники этого слова в современном языке — это «льгота» и, как вы уже догадались, «нельзя».
  • Окула — плут и обманщик. А «обакулить» означало «объегорить и надуть». Кое-где так называли сплетников и любителей жить за чужой счет.
  • Досамушка — друг, приятель или даже брат.
  • Трепетильник — это коробейник или попросту торговец всякой мелочью. Иногда его могли назвать еще и «щепетильником».
  • Шопа — большой навес, который чаще всего можно было увидеть на рынке, где торговали хлебом, мясом и овощами.
  • Вакать — молоть всякий вздор, говорить некстати.
  • Лепый — хороший, красивый, благовидный. В наши дни его можно услышать только с приставкой «не» — «нелепый», и означает оно совершенно противоположное.
  • Дочуть — дознаться, добраться до чего-то чутьем, осязанием, обонянием и слухом. Например, «никак не дочую, какое это мясо».
  • Нейстечко — диво, чудо или невидаль. А еще так называли тайну, которой делились только с самыми доверенными людьми.
  • Музюкать шепелявить, говорить так, будто во рту что-то мешается. Дело в том, что рожок или соску, которой поили маленьких телят и жеребят, называли «музюк». Соответственно, «музюка» — это был тот, кто ее сосет и издает при этом забавляющие других звуки.
  • Латуха или ладейка — бумажный змей.
  • Чехонаститься — мыться, умываться, приводить себя в порядок.
  • Вежда — так называемая «покрышка глазного яблока» или, проще говоря, верхнее и нижнее веко.
  • Екотать — хохотать, кричать или даже орать.
  • Вотамоница — шустрая хозяйка-хлопотунья.
  • Михрютка — домосед или нелюдимый человек. Он же бирюк.
  • Рёвка — вовсе не плачущий ребенок, а хвойный бор, в котором растут сосняк и ельник.
  • Укрякалась — слово, которое целиком и полностью имеет отношение к утке. Оно означало, что птица сначала покрякала, а потом замолкла и успокоилась.
  • Разлебедка — милушка и голубушка.

Как вы думаете, русский язык стал беднее без этих слов? Стоило бы их вернуть?

Фото на превью Pixabay, Pixabay
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