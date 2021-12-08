30 слов, которые раньше обозначали вполне приличные вещи. А сейчас над ними так и хочется хихикнуть

Любой язык со временем изменяется: в нем появляются новые слова и выражения, а старые с годами утрачивают свое значение. Более того, они начинают казаться нам какими-то странными и нелепыми. Если не верите, возьмите в руки словарь Владимира Даля и попробуйте полистать его страницы с серьезным видом.