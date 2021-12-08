30 слов, которые раньше обозначали вполне приличные вещи. А сейчас над ними так и хочется хихикнуть
Любой язык со временем изменяется: в нем появляются новые слова и выражения, а старые с годами утрачивают свое значение. Более того, они начинают казаться нам какими-то странными и нелепыми. Если не верите, возьмите в руки словарь Владимира Даля и попробуйте полистать его страницы с серьезным видом.
Мы в AdMe.ru старались изо всех сил, но все равно не смогли сдержать смех над звучанием некоторых их этих слов.
- Фаркать — быстро шить. Например, «одна за троих фаркает».
- Абуконь — прибережный подводный камень или его вершина, торчащая из воды.
- Фофан — простак или глуповатый мужчина. А для женщин использовалось слово фефёла, которое имело схожий смысл и означало что-то типа «неуклюжая разиня».
- Татурь — обрубок бревна, чурбан, стул. При этом «татуриться» можно было понимать как «дичиться, глядеть исподлобья».
- Бздюха — шарообразный гриб, наполненный мелкой «пылью». Сейчас мы называем его «дождевик».
- Обахромиться — истрепаться, приняв вид бахромы. Например, «весь подол обахромился».
- Фарфорка или фарафорка — подвеска, балаболка или кисточка для украшения одежды.
- Добанить — дочистить пушку изнутри специальным орудием (банником).
- Ангинга — это вовсе не болезнь, а название птицы, прилетающей из жарких стран. В словаре Даля утверждается, что это что-то среднее «между чайкою и гусем».
- Взрачный — привлекательный, пригожий человек. Взрачность означало «красота», а «взрачить» товар — показывать его во всей красе.
- Бзника или жибзника — растение семейства пасленовых. Оно же — черный паслен, ворониха, вороняга или псинка.
- Льзя — можно, легко, удобно, дозволено, не запрещено. Ближайшие родственники этого слова в современном языке — это «льгота» и, как вы уже догадались, «нельзя».
- Окула — плут и обманщик. А «обакулить» означало «объегорить и надуть». Кое-где так называли сплетников и любителей жить за чужой счет.
- Досамушка — друг, приятель или даже брат.
- Трепетильник — это коробейник или попросту торговец всякой мелочью. Иногда его могли назвать еще и «щепетильником».
- Шопа — большой навес, который чаще всего можно было увидеть на рынке, где торговали хлебом, мясом и овощами.
- Вакать — молоть всякий вздор, говорить некстати.
- Лепый — хороший, красивый, благовидный. В наши дни его можно услышать только с приставкой «не» — «нелепый», и означает оно совершенно противоположное.
- Дочуть — дознаться, добраться до чего-то чутьем, осязанием, обонянием и слухом. Например, «никак не дочую, какое это мясо».
- Нейстечко — диво, чудо или невидаль. А еще так называли тайну, которой делились только с самыми доверенными людьми.
- Музюкать — шепелявить, говорить так, будто во рту что-то мешается. Дело в том, что рожок или соску, которой поили маленьких телят и жеребят, называли «музюк». Соответственно, «музюка» — это был тот, кто ее сосет и издает при этом забавляющие других звуки.
- Латуха или ладейка — бумажный змей.
- Чехонаститься — мыться, умываться, приводить себя в порядок.
- Вежда — так называемая «покрышка глазного яблока» или, проще говоря, верхнее и нижнее веко.
- Екотать — хохотать, кричать или даже орать.
- Вотамоница — шустрая хозяйка-хлопотунья.
- Михрютка — домосед или нелюдимый человек. Он же бирюк.
- Рёвка — вовсе не плачущий ребенок, а хвойный бор, в котором растут сосняк и ельник.
- Укрякалась — слово, которое целиком и полностью имеет отношение к утке. Оно означало, что птица сначала покрякала, а потом замолкла и успокоилась.
- Разлебедка — милушка и голубушка.
Как вы думаете, русский язык стал беднее без этих слов? Стоило бы их вернуть?
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