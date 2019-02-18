30+ самых привлекательных мужчин по версии читателей AdMe.ru

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Мы часто публикуем списки самых красивых мужчин планеты, которых выбирают читатели различных интернет-изданий, а потом внимательно изучаем ваши комментарии. И заметили кое-что интересное: нередко ваше мнение не совпадает с мнением составителей рейтингов. «С этим надо что-то делать», — подумали мы и решили составить свой собственный топ привлекательных мужчин, основываясь исключительно на вашем выборе.