30+ самых привлекательных мужчин по версии читателей AdMe.ru
Мы часто публикуем списки самых красивых мужчин планеты, которых выбирают читатели различных интернет-изданий, а потом внимательно изучаем ваши комментарии. И заметили кое-что интересное: нередко ваше мнение не совпадает с мнением составителей рейтингов. «С этим надо что-то делать», — подумали мы и решили составить свой собственный топ привлекательных мужчин, основываясь исключительно на вашем выборе.
Мы в AdMe.ru еще раз убедились в том, что у наших читателей превосходный вкус, и этот рейтинг — лучшее тому подтверждение.
Джерард Батлер
Мадс Миккельсен
Энтони Хопкинс
Ален Делон
Вячеслав Тихонов
Дэвид Боуи
Грегори Пек
Патрик Суэйзи
Рутгер Хауэр
Шон Бин
Тиль Швайгер
Шон Коннери
Джуд Лоу
Тимоти Далтон
Крис Нот
Хавьер Бардем
Майкл Фассбендер
Джеймс Марсден
Киллиан Мерфи
Колин Ферт
Жан-Поль Бельмондо
Адриано Челентано
Рэйф Файнс
Пирс Броснан
Хит Леджер
Харрисон Форд
Джонатан Рис Майерс
Аль Пачино
Джейсон Момоа
Александр Абдулов
Венсан Кассель
Роберт Де Ниро
Хью Грант
Фото на превью Courtesy Everett Collection, East News, East News