30+ редких фотографий, которые никогда не попадут на страницы учебников истории

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Исторические фотографии всегда интересно смотреть, даже тем, кто в школе совсем не любил историю. А особенного внимания заслуживают снимки, по которым можно прочувствовать дух того времени, моду, быт и досуг. К примеру, знаете ли вы, как выглядит коренной житель Японии? А можете себе представить Фредди Меркьюри сидящим на плечах у Дарта Вейдера?

AdMe.ru собрал коллекцию из 30+ редких фотографий, которые запросто могут оставить исторический след в вашей памяти.

1. Сотрудники роддома показывают счастливому отцу его новорожденных тройняшек. Нью-Йорк, 1946 год

2. Мальчик катается на мужчине, одетом как демон для парада Крампусов. Австрия, 1954 год

3. Пара викторианской эпохи еле сдерживается от смеха в фотоателье. 1890-е годы

4. Представитель айнов — коренного населения Японии. 1880 год

5. Лайнер Queen Elizabeth перевозит американские войска в гавань Нью-Йорка. Конец Второй мировой войны, 1945 год

6. Фредди Меркьюри сидит на плечах у Дарта Вейдера. 1980 год

7. Стивен Хокинг со своей будущей женой. 1964 год

8. Мальчик между двумя лобстерами, выловленными у побережья Нью-Джерси. 1916 год

9. Распаковка картины «Мона Лиза», после того как она в 1939 году была спрятана от немецких войск. 1945 год

10. Строительство на площади Нью-Йорка, именуемой Лонгакр-сквером. Спустя год она получит название Таймс-сквер. 1903 год

11. Одна из последних фотографий императора Николая II. 1917 год

12. Адмирал Уильям Блэнди и его жена разрезают пирог в форме грибовидного облака, отмечая атомные испытания 1946 года на атолле Бикини

13. Штаны Адольфа Гитлера после неудачной попытки покушения в «Вольфсшанце» («Волчье логово»). 1944 год

14. Королева Виктория сама стерла свое лицо с фотографии, поскольку ей не понравилось, как она получилась на этом семейном портрете. 1852 год

15. Мужчины, одетые в костюм Микки-Мауса. Париж,

1932 год

16. Молодой Фидель Кастро (с конфетой на палочке) позирует со своими друзьями. Сантьяго, Куба, 1940 год

17. 8-летний мальчик по имени Марк лежит на кровати из гвоздей, играя в «Монополию». Лондон, 1976 год

18. Западная часть центра Лондона. 1949 год

19. Интерьер самолета авиакомпании Imperial Airways. 1936 год

20. Выжившие после гибели «Титаника» приближаются к спасательному судну RMS Carpathia. 1912 год

21. Парикмахерская в Клантоне, штат Алабама.

1920-е годы

22. Австралийские солдаты после освобождения из японского плена в Сингапуре. 1945 год

23. Группа викторианцев исполняет танец кекуок.

1890 год

24. Дети во время некой игры понарошку казнят преступника. Франция, 1959 год

25. Женщина носит игрушку Dakko-chan на руке. Япония, 1960 год

26. Актеры, которые играют животных в пьесе. Лондон, 1894 год

27. Роскошная газонокосилка с кондиционером.

1950-е годы

28. Открытие первого магазина Gucci в Нью-Йорке.

1953 год

29. 18-летний Брюс Ли и его учитель. 1958 год

30. Холодный воздух подается в машину, пока ее пассажиры наслаждаются едой в ресторане формата drive-in. Хьюстон, 1957 год

31. Публичная демонстрация пожарного шлема с водяным душем компании König. Германия, 1900-е

От детской игры в «казнь преступника» (фото 24) у нас остались неоднозначные чувства. А какая фотография впечатлила вас больше всего?