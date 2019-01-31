30 причин пообещать себе выглядеть в старости так же круто
Пока родители большинства из нас только-только освоили WhatsApp, некоторые пожилые люди, кажется, идут в ногу со временем и не отстают от поколения Z. Они ведут аккаунты в Instagram, следят за модой, общаются с молодежью, а главное — до сих пор не теряют вкус к жизни.
Мы в AdMe.ru разыскали таких представителей старшего поколения: от известных моделей и дизайнеров до простых обитателей нью-йоркского Чайна-тауна. Ну разве они не восхитительны?
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Как вы думаете, почему так мало людей пожилого возраста сохраняют в себе это желание быть смелым, ярким, свободным от стереотипов?
Фото на превью iris.apfel / instagram, chinatownpretty / instagram