30 причин пообещать себе выглядеть в старости так же круто

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Пока родители большинства из нас только-только освоили WhatsApp, некоторые пожилые люди, кажется, идут в ногу со временем и не отстают от поколения Z. Они ведут аккаунты в Instagram, следят за модой, общаются с молодежью, а главное — до сих пор не теряют вкус к жизни.