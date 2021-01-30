30+ доказательств того, что Финляндия уже живет в будущем

Финляндия подарила всему миру такие изобретения, как телефон Nokia, операционная система Linux, кресло-шар и много других полезных вещей. Даже коньки, по мнению ученых из Оксфорда, впервые появились здесь. Именно финны 5 тыс. лет назад придумали, как использовать костяные полозья для передвижения по льду. И это неудивительно. Местные жители знают, как сделать жизнь не только простой, но и удобной.

Мы в AdMe.ru просмотрели посты коренных жителей Финляндии и тех, кто сюда перебрался. Многие вещи вызывают искренний вопрос: «А что, так можно было?»

Квартирный вопрос финнов не погубит

Словосочетание «финский дом» уже стало нарицательным. Он теплый, удобный, деревянный и соответствует всем экологическим нормам. Владельцем недвижимости в Финляндии может быть государство, частное лицо или компания. При этом качество жилья отличается незначительно — даже социальные квартиры будут достаточно комфортными. Может, только немного обшарпанными. Вот некоторые факты о жилье здесь: 37 % населения Финляндии проживает в квартирах. Но это характерно для городов. А вдали от шумной цивилизации финны селятся в собственных домах. Размер финской семьи уменьшается год от года, а поэтому растет спрос на небольшие апартаменты.

Четверть финнов предпочитает арендовать жилье. При этом 40 % занимают дом или квартиру в одиночестве.

Так как коттеджи традиционно возводят из дерева, их принято окрашивать в насыщенный красный цвет. А вот для интерьеров выбирают светлые тона — белые или серые. Долгими зимними месяцами, когда солнце нечасто радует своим появлением, эти цвета отражают редкие лучи.

В Финляндии, помимо обычных процедур аренды или покупки жилья, можно поселиться в квартире с правом проживания или с частичным правом собственности.

Первый вариант предполагает, что человек оплачивает часть стоимости, а потом вносит небольшую ренту ежемесячно. Причем государство может ему в этом помогать. Но получить такую квартиру в собственность невозможно. При втором варианте необходимо покрыть 15 % стоимости жилья. Около 5–12 лет жилец рассматривается как арендатор и каждый месяц переводит плату. По окончании этого срока он может выкупить квартиру.

Первый вариант предполагает, что человек оплачивает часть стоимости, а потом вносит небольшую ренту ежемесячно. Причем государство может ему в этом помогать. Но получить такую квартиру в собственность невозможно. При втором варианте необходимо покрыть 15 % стоимости жилья. Около 5–12 лет жилец рассматривается как арендатор и каждый месяц переводит плату. По окончании этого срока он может выкупить квартиру. Финны доверяют друг другу. Ключи от квартиры хранятся не только у владельца, но и в управляющей компании. Чтобы можно было оперативно что-то починить, когда жильцы на работе или в отпуске.

Где расположено сердце финского дома

Кухня — это традиционно центр жилища в Финляндии. Здесь любят и умеют готовить. В некоторых современных домах ее совмещают с другими помещениями, но традиционный отдельный вариант тоже не теряет популярности. На некоторых кухнях, помимо холодильника, можно найти и полноценную морозильную камеру. Несколько любопытных фактов о финских кухнях: Главная идея — функциональность. Кухня может быть самым маленьким помещением в доме, но ее основное назначение — приготовление еды. Поэтому на рабочих поверхностях лежит только минимум самых необходимых вещей. Вся посуда и различная мелочевка распределяются по многочисленным шкафчикам.

Даже если в доме запланирована отдельная столовая комната, на кухне есть стол. Завтракать семейство предпочитает именно здесь.

Кофеварка — вещь в домашнем хозяйстве обязательная. Обычно используются приборы, где молотый кофе засыпается в бумажный фильтр и сквозь него проходит горячая вода.

Ничего лишнего в спальне

Финны предпочитают скромно и сдержанно обставленные спальни. Никакой лишней романтики и ненужных украшений. Да и сами комнаты редко бывают большого размера. В целях экономии тепла здесь готовы пожертвовать квадратными метрами. У детей будут свои отдельные спальни. Мебель обычно выбирают деревянную. В комнате зачастую находится только кровать, тумбочки и огромный встроенный шкаф. Причем квартиры сдаются практически без мебели и кровать новым жильцам придется покупать самостоятельно. А вот встроенный шкаф будет присутствовать обязательно. Места в этом хранилище с лихвой хватит для всей одежды.

Прикроватные светильники — важный элемент. Финны любят читать, в том числе и перед сном.

Финны предпочитают спокойно спать, а не сражаться полночи за вожделенное одеяло. Поэтому двуспальная кровать, скорее всего, будет укомплектована парой покрывал.

Окна и двери не так просты, как кажутся

Финляндия известна своим суровым климатом. Поэтому многих приезжих вводят в глубокое недоумение внушительные размеры окон. Таким образом внутренние помещения стараются наполнить светом. Чтобы помочь людям справиться с хандрой в зимние месяцы, финская компания даже придумала большие панели, которые создают натуральный свет. Окна изготавливаются по особой технологии. Тройное стекло вставлено не в одну раму, а в две отдельных, соединенных железной стяжкой. Это позволяет сохранять тепло. Именно из-за подобной конструкции открыть окно, если не вынуть железную стяжку из паза, полностью не получается. С одной стороны, удобная и безопасная штука, а с другой — она может привести к различным конфузам.

Между двумя рамами часто устанавливают жалюзи. Ручка для их регулировки находится в комнате рядом с окном.

В некоторых старых домах система дверных запоров может привести неофитов в искреннее недоумение. Обычно это относится к ванным комнатам и туалетам. Никаких щеколд или кнопочек. Чтобы запереть дверь, надо просто поднять ручку вверх. Входные двери оборудуют автоматическими замками. То есть вышел, захлопнул и закрывать ключом не надо. И даже проверять, закрыл ли. А вот уточнить, взял ли ключи, стоит. Именно окна и двери вызвали у автора этой статьи массу волнений. Отдыхали как-то с приятелями в коттедже в Финляндии. Дело было зимой, и мы пошли погулять и поиграть в снежки. Замерзли, возвращаемся, а дверь открыть не можем. Оказывается, она захлопывалась автоматически. Ключи, естественно, остались внутри. Телефоны тоже. До хозяйского дома топать нужно было километра 3. И тут заметили, что окно на кухне чуть приоткрыто. В результате просачиваться в отверстие пришлось мне, предварительно разоблачившись до термобелья. Иначе я в это полуоткрытое оконце просто не пролезала.

Финны знают толк в хранении

Обнаружить захламленное жилище в Финляндии — это задача для настоящего детектива. Не потому, что финны невероятные чистюли. Просто они знают, как распределить все вещи по шкафам и кладовкам. Квартиры и дома здесь обычно небольшие, а значит, каждый квадратный метр пространства на вес золота. Найти швабру, пылесос и прочие аксессуары для уборки дома в финском жилище — задача не из легких. Все это добро спрятано в шкафах.

Вообще, жители Финляндии знают толк в хранении. Помимо нескольких стенных шкафов в самих квартирах, в подвале дома может быть от одного до трех помещений, отданных под кладовки. Здесь хранят все, начиная от одежды и заканчивая овощами и велосипедами.

В небольших коттеджных поселках есть специальные домики, где складируют различные инструменты. Пользоваться ими могут все жители. Вместо того чтобы приобретать личные газонокосилки, топоры, наборы различных ключей, финны покупают такие вещи на весь поселок. И ухаживают за ними по очереди.

Самое теплое место в финском доме

Если кухня — это сердце дома, то ванная комната — настоящая демонстрация любви к уюту. Финны, несмотря на суровый климат, довольно теплолюбивы. Водогреи здесь редкость, поэтому ждать по 10 минут, пока прохладная водичка в душе достигнет необходимой температуры, не требуется. Страсть к теплу и комфорту проявляется и в других мелочах. Коврики в ванных здесь служат скорее декоративным целям. Потому что полы делают с подогревом. Это не только превращает ванную в теплое и уютное место, но и позволяет полам высыхать быстрее. Некоторые переносят сюда на зиму цветы. Можно оставлять свет включенным, да и влажность для зелени подходящая. Так что растения спокойно переживают самые холодные и темные месяцы в году.

Любой санузел обязательно будет оборудован душем-биде. Многие экспаты используют его не по назначению, а для мытья пола в ванной. Впрочем, для этого приспособления можно придумать и другое нестандартное применение. Автор этой статьи как-то снял номер в самой дешевой и простой гостинице в Лаппеэнранте. К моей печали, душ для гостей был общий и находился на другом этаже. Спасло то, что туалет в номере был оснащен душем-биде. Так что голову удалось помыть не выходя из комнаты.

Погода — не для неженок

Финляндия известна прохладным летом и по-настоящему суровой зимой. С ноября по март дни укорачиваются, а температура падает ниже 0 °C. На севере страны столбик термометра может опускаться до —50 °C. Летом обычно солнечно и, если воздух прогревается до +25 °C, бедные финны начинают изнывать от жары. Когда зимы такие долгие и темные, вполне можно впасть в грусть и тоску. Финны спасаются от хандры по-своему. Купанием в ледяной воде. После таких процедур жизнь расцветает новыми красками. Да и витамин D помогает пережить длинные ночи.

Разница между температурой на улице и в доме зимой вполне может составлять 50 °C. Поэтому многие дома и квартиры оборудованы специальными тамбурами. Чтобы холодный воздух с улицы не проникал в дом.

Далеко не все финны могут похвастаться морозоустойчивостью. Некоторые предпочитают спать не просто в пижамах, но заодно еще и свитер с носками на себя натягивают.

Теплые полы устанавливают не только в ванных комнатах, но и в других помещениях. Причем некоторые выставляют такую температуру, чтобы по дому можно было ходить босиком, а не в тапочках.

Очень самостоятельные дети

«Что я надену?»

Любой ребенок имеет право на счастливое детство, говорят финны. И с полной серьезностью подходят к этому утверждению. Школа начинается с 7 лет, домашними заданиями стараются не перегружать. В начальной школе нет строгого расписания. Детям здесь прививают независимость с младых ногтей. Начиная с 1-го класса малышня ходит в школу самостоятельно и возвращается домой, когда родители еще на работе. В ожидании прихода старших дети могут и перекус себе приготовить, и на улице поиграть, и домашнюю работу сделать.

Спальные комнаты не зря оборудованы такими вместительными шкафами. Одежда требуется на все погодные и температурные случаи, а дети еще и имеют особенность быстро вырастать из своих вещей.

Во многих городах можно найти специальные площадки, где ребята осваивают правила дорожного движения.

В школьные часы ребятня много времени проводит на улице. Учебу перемежевывают с двигательной активностью. Практически у каждого ученика будет свой велосипед, скейт и лыжи. Если семья не может себе этого позволить, их можно одолжить в школе (но не все такую услугу предоставляют).

Казалось бы, что может быть веселее, чем снежный бой? Но в финских школах игра в снежки строго запрещена. Кто знает, что может оказаться внутри заряда.

Выходные принято проводить вместе и на природе. Летом можно отправиться в лес за черникой, ну или на ближайшую ферму за клубникой. В чаще это бесплатное удовольствие, кому бы угодья ни принадлежали. А на ферме надо заплатить за урожай, исходя из веса.

Специально для поддержания бодрости духа матерей организуют семейные кафе. Там проводятся встречи мам, которые могут поболтать за чашечкой кофе, пока их чада знакомятся и играют. Многие родители говорят, что именно так нашли новых друзей для себя и малышей. А заодно избавились от чувства одиночества.

Прелести финского быта

Финская любовь к комфорту скрывается и в бытовых мелочах. Общественная жизнь устроена так, чтобы всем было удобно и при этом учитывались такие вещи, как забота об окружающей среде, стремление к простой и неброской красоте и страсть финнов к уединению. Финские библиотеки, где можно взять на время что угодно, от книжки до швейной машинки, известны на весь мир. Но кроме того, здесь по улицам разъезжают автобусные книжные хранилища. Они останавливаются в одних и тех же точках каждую неделю.

Финны известны как замкнутые и не очень общительные люди. Бытует даже такая шутка: «В Финляндии во время беседы интроверт будет смотреть на свои ботинки, а экстраверт на ботинки собеседника».

Чаевые платить не принято. Если сервис был действительно восхитительным, то посетитель может добавить определенную сумму к счету, но это скорее исключение, а не практика.

В финском городе Ярвенпяа можно взять в муниципалитете деревянные коробки, посадить в них цветы и установить перед своим домом или офисом. И городские службы будут за ними ухаживать.

Зимой на работу можно отправиться не только на автомобиле или пешком, но и на лыжах. Быстро и удобно.

В Финляндии не посыпают тротуары химикатами. Чтобы ноги не скользили на ледяной поверхности, на подошвы устанавливают специальные металлические крепления.

Многие магазины, которые торгуют подержанными вещами, выставляют часть товара на улицу. Эти предметы может взять кто угодно и совершенно бесплатно.

Развязки с круговым движением сделаны не только для автомобилей, но и для велосипедистов. Это придумано для того, чтобы в месте встречи нескольких дорожек владельцы двухколесной техники сбавляли скорость.