30 навыков и умений, которые нынешняя молодежь практически утратила
Каждое поколение ругает молодежь, потом эта молодежь вырастает и ругает следующее поколение, которое сразу готовится ругать своих детей, — это многовековой, вполне логичный и, кажется, нескончаемый процесс. Но все же мы с вами живем в то необычайное время, когда пропасть между мышлением нынешней молодежи и их родителями становится совершенно беспрецедентной. Новые технологии, интернет, виртуализация всего и вся — все это меняет юношей в разы сильнее, чем когда-либо в истории. И в лучшую ли сторону?
Чтобы ответить на этот вопрос, AdMe.ru предлагает взглянуть на исследование журнала Independent, где сравнили умения и навыки людей старшего поколения (55 лет и старше) и поколения миллениалов (25–34 года). Давайте сравним, кто, что и насколько может.
- Понимает аналоговые часы: старшее поколение — 90 %.
- Могут считать без калькулятора длину и меру весов: старшее поколение — 90 %, молодежь — 52 %.
- Грамотно распоряжаются доходами: старшее поколение — 86 %, молодежь — 52 %.
- Могут правильно погладить рубашку: старшее поколение — 84 %, молодежь — 51 %.
- Могут пришить пуговицу: старшее поколение — 81 %, молодежь — 41 %.
- Умеют правильно чистить обувь: старшее поколение — 77 %, молодежь — 28 %.
- Пользуются столовыми приборами по этикету: старшее поколение — 77 %, молодежь — 39 %.
- Могут починить розетку: старшее поколение — 73 %, молодежь — 21 %.
- Помнят таблицу умножения: старшее поколение — 79 %.
- Помнят грамматические правила: старшее поколение — 72 %, молодежь — 39 %.
- Умеют правильно сервировать стол: старшее поколение — 70 %, молодежь — 39 %.
- Ориентируются в садоводстве: старшее поколение — 66 %, молодежь — 22 %.
- Умеют правильно хранить продукты в холодильнике: старшее поколение — 63 %, молодежь — 28 %.
- Знают, как действовать при ожоге: старшее поколение — 62 %, молодежь — 32 %.
- Умеют правильно отстирывать пятна с одежды: старшее поколение — 58 %, молодежь — 31 %.
- Умеют ориентироваться по картам и пользоваться компасом: старшее поколение — 58 %, молодежь — 24 %.
- Определяют разновидности птиц: старшее поколение — 48 %, молодежь — 17 %.
- Могут правильно зашить дырку в одежде: старшее поколение — 47 %, молодежь — 17 %.
- Смогут самостоятельно наложить повязку: старшее поколение — 45 %, молодежь — 18 %.
- Умеют играть в шахматы: старшее поколение — 44 %.
- Могут оказать первую помощь: старшее поколение — 43 %, молодежь — 30 %.
- Смогут самостоятельно поменять шины: старшее поколение — 43 %, молодежь — 24 %.
- Разбираются в разновидностях растений: старшее поколение — 37 %, молодежь — 13 %.
- Умеют чинить велосипедную цепь: старшее поколение — 34 %, молодежь — 21 %.
- Знают, как разжечь костер: старшее поколение — 33 %, молодежь — 19 %.
- Умеют варить варенье: старшее поколение — 31 %, молодежь — 16 %.
- Умеют вязать: старшее поколение — 23 %, молодежь — 4 %.
- Разбираются в созвездиях: старшее поколение — 15 %, молодежь — 11 %.
- Знают шаги популярных бальных танцев: старшее поколение — 15 %, молодежь — 4 %.
- Могут самостоятельно исправить неполадки в двигателе автомобиля: старшее поколение — 10 %, молодежь — 5 %.
Значит ли это, что впереди лишь деградация?
Нет, это вовсе не значит, что человечество катится в пропасть. Просто мы находимся на переломном моменте эпох: технологии, интернет, роботизация — вскоре все это все сделает многие перечисленные выше навыки совершенно бесполезными, освободив тем самым место для других. Это не деградация, а логичный процесс развития с заменой одних элементов на другие. Если вы хотите больше порассуждать на эту тему, отправляем вас в статью «Что за жесть происходит с молодежью и почему больше нет субкультур».
Напоследок хотим добавить, что 62 % опрошенной молодежи признались, что считают старших гораздо более рациональными и мудрыми, а 40 % — что постоянно обращаются к старшим за советом. А целых 83 % и вовсе согласились, что здорово было бы собраться вместе и учиться друг у друга.
А как вы считаете, столь ускоренное развитие технологий будет иметь больше положительных или отрицательных последствий?
Фото на превью depositphotos