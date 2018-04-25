30 навыков и умений, которые нынешняя молодежь практически утратила

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Каждое поколение ругает молодежь, потом эта молодежь вырастает и ругает следующее поколение, которое сразу готовится ругать своих детей, — это многовековой, вполне логичный и, кажется, нескончаемый процесс. Но все же мы с вами живем в то необычайное время, когда пропасть между мышлением нынешней молодежи и их родителями становится совершенно беспрецедентной. Новые технологии, интернет, виртуализация всего и вся — все это меняет юношей в разы сильнее, чем когда-либо в истории. И в лучшую ли сторону?

Чтобы ответить на этот вопрос, AdMe.ru предлагает взглянуть на исследование журнала Independent , где сравнили умения и навыки людей старшего поколения (55 лет и старше) и поколения миллениалов (25–34 года). Давайте сравним, кто, что и насколько может.

Значит ли это, что впереди лишь деградация?

Нет, это вовсе не значит, что человечество катится в пропасть. Просто мы находимся на переломном моменте эпох: технологии, интернет, роботизация — вскоре все это все сделает многие перечисленные выше навыки совершенно бесполезными, освободив тем самым место для других. Это не деградация, а логичный процесс развития с заменой одних элементов на другие. Если вы хотите больше порассуждать на эту тему, отправляем вас в статью «Что за жесть происходит с молодежью и почему больше нет субкультур».

Напоследок хотим добавить, что 62 % опрошенной молодежи признались, что считают старших гораздо более рациональными и мудрыми, а 40 % — что постоянно обращаются к старшим за советом. А целых 83 % и вовсе согласились, что здорово было бы собраться вместе и учиться друг у друга.