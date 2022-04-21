30+ любимых актеров и актрис, реальный рост которых может стать неожиданностью для многих

Режиссеры фильмов довольно часто искусственно пытаются сделать актера в кадре выше или ниже. Благодаря таким манипуляциям у зрителя может сложиться неверное представление о реальном росте артиста. Например, Георгий Милляр, исполняющий роль Кощея, даже ниже, чем Светлана Немоляева, которая вечно передает любовные письма в «Служебном романе».

Мы в AdMe.ru внимательно ознакомились с биографиями известных актеров и актрис, рост которых оказался для нас полной неожиданностью.

Алиса Фрейндлих — 153 см

Нина Гребешкова и Борис Смолкин — 155 см

Георгий Милляр и Анна Каменкова — 164 см

Екатерина Савинова и Светлана Немоляева — 165 см

Евгений Евстигнеев и Татьяна Пельтцер — 169 см

Инна Чурикова и Маргарита Терехова — 170 см

Александр Калягин и Анастасия Немоляева — 172 см

Леонид Куравлев и Наталья Хорохорина — 174 см

Александр Фатюшин и Валерий Гаркалин — 175 см

Николай Рыбников и Владимир Этуш — 176 см

Василий Ливанов и Сергей Проханов — 177 см

Николай Караченцов и Юрий Соломин — 178 см

Виталий Соломин и Борис Щербаков — 182 см

Александр Ширвиндт и Игорь Горбачев — 183 см

Анатолий Папанов и Сергей Филиппов — 184 см

Иван Дмитриев и Виктор Ильичев — 185 см

Алексей Смирнов и Вениамин Смехов — 186 см

Юрий Яковлев и Валентин Гафт — 187 см

Александр Абдулов и Валентин Смирнитский — 188 см

Николай Черкасов — 198 см