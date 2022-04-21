30+ любимых актеров и актрис, реальный рост которых может стать неожиданностью для многих
Режиссеры фильмов довольно часто искусственно пытаются сделать актера в кадре выше или ниже. Благодаря таким манипуляциям у зрителя может сложиться неверное представление о реальном росте артиста. Например, Георгий Милляр, исполняющий роль Кощея, даже ниже, чем Светлана Немоляева, которая вечно передает любовные письма в «Служебном романе».
Мы в AdMe.ru внимательно ознакомились с биографиями известных актеров и актрис, рост которых оказался для нас полной неожиданностью.
Алиса Фрейндлих — 153 см
Нина Гребешкова и Борис Смолкин — 155 см
Евгений Евстигнеев и Татьяна Пельтцер — 169 см
Леонид Куравлев и Наталья Хорохорина — 174 см
Николай Караченцов и Юрий Соломин — 178 см
Александр Абдулов и Валентин Смирнитский — 188 см
Николай Черкасов — 198 см
А кого из знаменитостей вы считали выше или ниже ростом, чем они есть на самом деле?
Фото на превью Высота / Мосфильм, Служебный роман / Мосфильм
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