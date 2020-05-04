30 секретных фактов, о которых жители Саудовской Аравии не расскажут первому встречному
Саудовская Аравия — одна из самых закрытых стран в мире. Там живут сотни принцев и принцесс, летом стоит дикая жара, а местные жители устраивают конкурсы красоты среди верблюдов.
Мы в AdMe.ru обожаем путешествия — как реальные, так и виртуальные. Поэтому не смогли пройти мимо столь загадочного места и внимательно изучили быт саудовцев.
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В начале 80-х власти страны закрыли все кинотеатры, а подданным королевства приходилось смотреть голливудские блокбастеры в соседних Бахрейне и Дубае.
- В позапрошлом году запрет сняли, построили роскошный кинотеатр и показали зрителям «Черную пантеру». Правда, из фильма вырезали пикантные кадры: невинная для нас сцена поцелуя главных героев не прошла цензуру.
- Любителям кино придется выложить приличную сумму — 130 саудовских риялов (₽ 2 400) — за один билет.
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Главное развлечение саудовцев — огромные моллы с сотнями магазинов и кафе. Здесь можно побродить по бутикам, пообщаться со знакомыми и насладиться прохладой. Средняя температура воздуха летом составляет 39–45 °С, и по улице не нагуляешься.
- В Саудовской Аравии можно купить одежду всех известных мировых брендов, правда, есть одно но. В магазинах одежды нет примерочных (исключение составляют только бутики больших западных торговых марок). Женщины покупают одежду на глазок, примеряют ее дома и, если она не подошла, возвращают обратно.
- В кафе и ресторанах предусмотрено 2 зала: для одиноких мужчин и семейный. В семейном могут находиться как супруги, так и незамужние девушки, а вот в помещение для мужчин никого, кроме парней, не пустят.
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Все выходы в свет нужно планировать с учетом времени молитв. Пять раз в день жизнь в стране останавливается на обязательный перерыв для намаза. Магазины, автозаправки и кафе в это время не работают.
- Еще каких-то пару лет назад все оголенные части тела в журналах, книгах и на упаковках с товарами закрашивали. Демонстрация рук, плеч, а иногда даже лица была чем-то немыслимым. Сейчас эта практика встречается все реже.
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До сентября прошлого года туристов в страну не пускали. Исключение делали только для трудовых мигрантов и паломников в Мекку и Медину.
- Теперь любой желающий может оформить туристическую визу и посмотреть на достопримечательности древней страны. А женщинам-туристкам разрешили немыслимое — можно в одиночку бронировать номера и ходить по улица без абайи (свободного платья, которое скрывает фигуру).
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Еще недавно все женщины на публике должны были надевать черную абайю, закрывать руки и прятать лицо под никабом. Причем все цвета одежды, кроме черного, были под строгим запретом. Сегодня нравы слегка смягчились, и многие саудовские женщины не закрывают лицо, а просто носят платок на голове.
- За соблюдением приличий в стране следит полиция нравов — мутаввиин. Вообще-то официально это никакие не полицейские, а что-то вроде дружинников. Мутаввиин выявляют торговлю запрещенными веществами, следят за тем, чтобы люди не одевались слишком уж фривольно, и предотвращают «неприличное» поведение пар на улице (держаться за руки, например, нельзя).
- Раньше за нарушение норм морали можно было получить удары палкой, штраф или даже тюремный срок. Сейчас полиция нравов имеет право сделать лишь устное замечание и порекомендовать прекратить безобразия.
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До 2018 года Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где женщинам запрещалось водить машину из-за гипотетического вреда для здоровья.
- Еще пару лет назад у каждой женщины был опекун-мужчина. Без него ездить на транспорте, разговаривать с посторонними, решать бюрократические проблемы было невозможно. Работающие женщины даже в командировки летали в сопровождении брата или мужа.
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Верблюды в Саудовской Аравии — предмет гордости и самый настоящий символ страны. В Эр-Рияде проводят ежегодный конкурс красоты среди этих парнокопытных. Хозяину самого красивого животного достается приз — более $ 50 млн.
- Однако верблюдов на всех желающих не хватает, так что животных завозят из Австралии.
- Если уж мы заговорили об импорте, вот еще один факт: пустынная Саудовская Аравия покупает песок (и тоже в Австралии). А все потому, что песок там особый: его можно применять в строительстве.
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Правящая династия Саудитов состоит из 15 тыс. человек. Так что существует высокая вероятность наткнуться на улице на принца или принцессу. Саудиты оправдывают репутацию богатых восточных правителей и буквально швыряются деньгами.
- Однако 40 % всех богатств королевства находится в руках женщин (по данным 2010 года).
Наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд и принцесса Амира Аль-Тавил.
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Саудовская Аравия — настоящий чемпион по ДТП. Местных отличают безумный стиль вождения, пристрастие к запредельным скоростям и пренебрежение правилами дорожного движения.
- А вот пассажирский транспорт развит крайне слабо. В столице государства Эр-Рияде с населением почти 9 млн человек есть всего 6 автобусных маршрутов.
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До 2012 года саудовские женщины не выступали на международных спортивных аренах, а сегодня дзюдоистки, футболистки и бегуньи защищают честь страны за границей.
- Самый популярный вид спорта среди саудовских женщин, как ни странно, футбол. Первая женская футбольная команда начинала с тренировок в закрытом помещении, чтобы не смущать окружающих.
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В Саудовской Аравии живут преимущественно молодые люди: половине населения нет и 50 лет. А 38 % жителей страны — трудовые мигранты.
- Минимальная зарплата в стране никак не регулируется, но по статистике средний оклад на частных предприятиях составляет 7 339 риялов (примерно ₽ 142 989).
- Чтобы стать гражданином Саудовской Аравии, экспатам приходится копить баллы. Для того чтобы получить саудовский паспорт, нужно набрать минимум 23 балла (в идеале 33). Так, докторская степень в инженерном деле или медицине добавляет 13 баллов, родители-саудовцы — 3 балла, а дети от гражданина королевства — 1 балл.
- Большая часть мигрантов живет в закрытых поселениях — компаундах. Это что-то вроде коттеджного мини-поселка с собственной инфраструктурой и высокими стенами.
Двухкомнатная квартира в этом компаунде обойдется в 50 тыс. риялов (₽ 967 052) в год.
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Саудовцы играют пышные свадьбы с огромным количеством гостей, подарков и угощений. Однако мужчины и женщины празднуют свадьбу отдельно, иногда даже в разные дни.
- Невестам из Саудовской Аравии государство выдает брачную субсидию в размере примерно $ 16 тыс. Но только в том случае, если девушка является сиротой. До недавнего времени девушки-сироты не могли даже рассчитывать выйти замуж и до конца жизни находились в приюте.
А вы хотели бы посетить королевство с такими экзотическими обычаями? Или, может, вам уже приходилось бывать в странах Востока и вы поделитесь с нами своими впечатлениями?
Фото на превью simpalboutique