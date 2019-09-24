30+ книг, за чтение которых в недавнем прошлом вы могли бы поплатиться свободой

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Большинство книг, которые когда-либо были запрещены, превратились в настоящие бестселлеры. Практически по каждой из них снят фильм, а то и несколько. Вот только всего несколько десятилетий назад за чтение подобной литературы вас могли оштрафовать или даже арестовать.

Впрочем, AdMe.ru знает, что запретный плод сладок, и поэтому делится с вами списком книг, которые в свое время читать было нельзя.

  • Эрнест Хемингуэй. Прощай, оружие! — раненый солдат влюбляется в медсестру, и вместе они пытаются сбежать подальше от тягот войны.

  • Надин Гордимер. Дочь бургера — история девочки, чьи родители погибли из-за неприемлемых для общества политических взглядов.

  • Брет Истон Эллис. Американский психопат — 2 года жизни жестокого маньяка, описанные сухим, почти казенным языком.

  • Артур Конан Дойл. Этюд в багровых тонах — молодой Шерлок Холмс расследует кровавое преступление.

  • Джером Дэвид Сэлинджер. Над пропастью во ржи — 17-летний юноша с присущим подросткам максимализмом пытается бороться с обществом взрослых.

  • Вольтер. Кандид, или Оптимизм — средневековые плуты путешествуют по всему миру и высмеивают все, что видят.

  • Юн Чжан. Дикие лебеди — жизнь 3 поколений женщин в Китае с колоритным описанием местных обычаев вроде бинтования ног знатным дамам.

  • Дэвид Герберт Лоуренс. Любовник леди Чаттерлей — муж предлагает жене завести любовника «для здоровья».

  • Маркиз де Сад. 120 дней Содома, или Школа разврата — четверо героев захватывают в плен 38 подростков.

  • Джордж Оруэлл. Скотный двор — животные на ферме поднимают революцию и пытаются устроить себе счастливую жизнь.

  • Видиадхар Сураджпрасад Найпол. Территория тьмы — детальное описание путешествия главного героя по Индии.

  • Брендан Биэн. Парень из Борстальской тюрьмы — история дружбы несовершеннолетнего преступника и его сокамерника.

  • Гарт Эннис. Мальчики — серия комиксов о супергероях, которые ведут себя по-злодейски.

  • Олдос Хаксли. О дивный новый мир — антиутопия об обществе потребления, в котором наличие единственного партнера считается неприличным.

  • Надин Гордимер. Июльские люди — в центре сюжета вымышленная гражданская война на Африканском континенте.

  • Тони Моррисон. Возлюбленная — женщина пытается избавиться от чувства вины после гибели дочери.

  • Джозеф Хеллер. Уловка-22 — остроумный пилот бомбардировщика пытается увильнуть от военной службы, притворяясь сумасшедшим.

  • Эдна О’Брайен. Деревенские девочки — две ирландские подружки познают большой мир после окончания учебы в монастыре.

  • Борис Пастернак. Доктор Живаго — история запутанных любовных привязанностей главного героя, который изо всех сил пытается остаться в стороне от революции.

  • Маргарет Этвуд. Рассказ служанки — история антиутопического общества, в котором женщины, которые могут иметь детей, против воли вынашивают их для богатых семей.

  • Мэри Шелли. Франкенштейн, или Современный Прометей — доктор создает живое существо и открещивается от него, а монстр преследует своего создателя.

  • Эптон Синклер. Джунгли — о жизни литовских эмигрантов в Соединенных Штатах Америки.

  • Джон Стейнбек. Гроздья гнева — семья фермеров теряет свой дом и отправляется на поиски лучшей жизни в Калифорнию.

  • Гюстав Флобер. Мадам Бовари — замужняя женщина заводит красавца любовника и занимает деньги у всех подряд на подарки возлюбленному, в результате чего оказывается в долговой яме.

  • Джеймс Болдуин. Другая страна — трагическая история любви людей, которые принадлежат к разным социальным классам.

  • Таслима Насрин. Лайджа — яростный роман о тайной жизни в Бангладеш, насквозь пропитанный феминизмом.

  • Адам Парфрей. Культура времен Апокалипсиса — сборник исследований современной маргинальной культуры.

  • Роальд Даль. Ведьмы — мальчик по имени Люк отважно борется с ведьмами, которые пытаются навредить миру.

  • Исабель Альенде. Дом духов — история 4 поколений одной семьи, все члены которой живут исключительно чувствами.

  • Аллен Гинзберг. Вопль — история битников 1950-х, которые отрицали общественные нормы и не подчинялись установленным правилам.

  • Эдна О’Брайен. Одинокая девушка — наивная деревенская девчонка влюбляется в пожилого ловеласа.

  • Кэтлин Уинзор. Навеки твоя Эмбер — главная героиня постоянно ищет новых приключений и меняет мужчин как перчатки, но любит на самом деле только одного.

Давайте дополним список: какую книгу вы можете назвать из тех, что не посоветовали бы читать людям с тонкой душевной организацией?

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