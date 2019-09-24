30+ книг, за чтение которых в недавнем прошлом вы могли бы поплатиться свободой

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Большинство книг, которые когда-либо были запрещены, превратились в настоящие бестселлеры. Практически по каждой из них снят фильм, а то и несколько. Вот только всего несколько десятилетий назад за чтение подобной литературы вас могли оштрафовать или даже арестовать.