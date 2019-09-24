30+ книг, за чтение которых в недавнем прошлом вы могли бы поплатиться свободой
Большинство книг, которые когда-либо были запрещены, превратились в настоящие бестселлеры. Практически по каждой из них снят фильм, а то и несколько. Вот только всего несколько десятилетий назад за чтение подобной литературы вас могли оштрафовать или даже арестовать.
Впрочем, AdMe.ru знает, что запретный плод сладок, и поэтому делится с вами списком книг, которые в свое время читать было нельзя.
-
Эрнест Хемингуэй. Прощай, оружие! — раненый солдат влюбляется в медсестру, и вместе они пытаются сбежать подальше от тягот войны.
-
Надин Гордимер. Дочь бургера — история девочки, чьи родители погибли из-за неприемлемых для общества политических взглядов.
-
Брет Истон Эллис. Американский психопат — 2 года жизни жестокого маньяка, описанные сухим, почти казенным языком.
-
Артур Конан Дойл. Этюд в багровых тонах — молодой Шерлок Холмс расследует кровавое преступление.
-
Джером Дэвид Сэлинджер. Над пропастью во ржи — 17-летний юноша с присущим подросткам максимализмом пытается бороться с обществом взрослых.
-
Вольтер. Кандид, или Оптимизм — средневековые плуты путешествуют по всему миру и высмеивают все, что видят.
-
Юн Чжан. Дикие лебеди — жизнь 3 поколений женщин в Китае с колоритным описанием местных обычаев вроде бинтования ног знатным дамам.
-
Дэвид Герберт Лоуренс. Любовник леди Чаттерлей — муж предлагает жене завести любовника «для здоровья».
-
Маркиз де Сад. 120 дней Содома, или Школа разврата — четверо героев захватывают в плен 38 подростков.
-
Джордж Оруэлл. Скотный двор — животные на ферме поднимают революцию и пытаются устроить себе счастливую жизнь.
-
Видиадхар Сураджпрасад Найпол. Территория тьмы — детальное описание путешествия главного героя по Индии.
-
Брендан Биэн. Парень из Борстальской тюрьмы — история дружбы несовершеннолетнего преступника и его сокамерника.
-
Гарт Эннис. Мальчики — серия комиксов о супергероях, которые ведут себя по-злодейски.
-
Олдос Хаксли. О дивный новый мир — антиутопия об обществе потребления, в котором наличие единственного партнера считается неприличным.
-
Надин Гордимер. Июльские люди — в центре сюжета вымышленная гражданская война на Африканском континенте.
-
Тони Моррисон. Возлюбленная — женщина пытается избавиться от чувства вины после гибели дочери.
-
Джозеф Хеллер. Уловка-22 — остроумный пилот бомбардировщика пытается увильнуть от военной службы, притворяясь сумасшедшим.
-
Эдна О’Брайен. Деревенские девочки — две ирландские подружки познают большой мир после окончания учебы в монастыре.
-
Борис Пастернак. Доктор Живаго — история запутанных любовных привязанностей главного героя, который изо всех сил пытается остаться в стороне от революции.
-
Маргарет Этвуд. Рассказ служанки — история антиутопического общества, в котором женщины, которые могут иметь детей, против воли вынашивают их для богатых семей.
-
Мэри Шелли. Франкенштейн, или Современный Прометей — доктор создает живое существо и открещивается от него, а монстр преследует своего создателя.
-
Эптон Синклер. Джунгли — о жизни литовских эмигрантов в Соединенных Штатах Америки.
-
Джон Стейнбек. Гроздья гнева — семья фермеров теряет свой дом и отправляется на поиски лучшей жизни в Калифорнию.
-
Гюстав Флобер. Мадам Бовари — замужняя женщина заводит красавца любовника и занимает деньги у всех подряд на подарки возлюбленному, в результате чего оказывается в долговой яме.
-
Джеймс Болдуин. Другая страна — трагическая история любви людей, которые принадлежат к разным социальным классам.
-
Таслима Насрин. Лайджа — яростный роман о тайной жизни в Бангладеш, насквозь пропитанный феминизмом.
-
Адам Парфрей. Культура времен Апокалипсиса — сборник исследований современной маргинальной культуры.
-
Роальд Даль. Ведьмы — мальчик по имени Люк отважно борется с ведьмами, которые пытаются навредить миру.
-
Исабель Альенде. Дом духов — история 4 поколений одной семьи, все члены которой живут исключительно чувствами.
-
Аллен Гинзберг. Вопль — история битников 1950-х, которые отрицали общественные нормы и не подчинялись установленным правилам.
-
Эдна О’Брайен. Одинокая девушка — наивная деревенская девчонка влюбляется в пожилого ловеласа.
-
Кэтлин Уинзор. Навеки твоя Эмбер — главная героиня постоянно ищет новых приключений и меняет мужчин как перчатки, но любит на самом деле только одного.
Давайте дополним список: какую книгу вы можете назвать из тех, что не посоветовали бы читать людям с тонкой душевной организацией?