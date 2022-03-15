15+ пар фото, которые покажут, как выглядели члены королевских семей разных эпох в одном возрасте

Печать возраста на каждом отражается по-разному. Иногда рожденные в один год не просто не похожи на ровесников, а выглядят так, будто принадлежат к разным поколениям. Еще больший контраст — между людьми одного возраста в разных эпохах.

Мы в AdMe.ru просмотрели фотоархивы знаковых монарших семей и сравнили, как выглядели представители разных поколений в одном возрасте. А в бонусе к статье спрятали тех, в чьих венах не течет голубая кровь, но они как никто близки Их Высочествам.

Королева Елизавета II и Кэтрин, герцогиня Кембриджская (40 лет)

Княгиня Монако Грейс Келли и ее внучка Шарлотта Казираги (25 лет)

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, и принц Уильям, герцог Кембриджский (26 лет)

Король Норвегии Харальд V и наследный принц Норвегии Хокон (31 год)

Чарльз, принц Уэльский, и Гарри, герцог Сассекский (29 лет)

Король Швеции Карл XVI Густав и принц Швеции Карл Филипп (33 года)

Диана, принцесса Уэльская, и Меган, герцогиня Сассекская (36 лет)

Королева-консорт Норвегии Соня и кронпринцесса Норвегии Метте-Марит (31 год)

Принцесса Маргарет, графиня Сноудон, и принцесса Беатриса Йоркская (28 лет)

Единственная дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна и ее дочь Зара Тиндалл (38 лет)

Бывший король Испании Хуан Карлос I и действующий король Испании Филипп VI (51 год)

Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская, и Камилла, герцогиня Корнуолльская (57 лет)

13-й князь Монако Ренье III и правящий князь Монако Альбер II (54 года)

Королева Швеции Сильвия и кронпринцесса Виктория, герцогиня Вестергетландская (40 лет)

Бонус № 1: Кэрол Миддлтон, мать Кейт Миддлтон, и Дория Рэгланд, мать Меган Маркл (62 года)

Бонус № 2: Пиппа Миддлтон, младшая сестра Кейт Миддлтон, и леди Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы (28 лет)