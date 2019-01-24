30 типов пассажиров, с которыми вы точно не захотите сидеть на соседних креслах

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Пассажирам самолетов, особенно путешествующим экономклассом, нередко приходится сталкиваться с разного рода дискомфортом: неудобные кресла с крошечным пространством для ног, турбулентность, отмены и задержки рейсов и прочие обстоятельства, которые мы не в силах изменить. Иногда к этому списку добавляется странное поведение попутчиков.

До недавнего времени способов бороться с этим практически не было. Но, похоже, людям надоело терпеть — теперь пассажиры, которые ставят свой комфорт выше комфорта окружающих, рискуют стать объектами всеобщего порицания в интернете под хештегом #passengershaming. Мы в AdMe.ru уверены, что наши читатели никогда не станут героями этих снимков.

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Может быть, некоторым авиакомпаниям стоило бы пересмотреть свою политику в отношении провоза животных?

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В сети уже который год не утихают споры по поводу откидывания кресел в экономклассе. Одни утверждают, что раз эта функция предусмотрена, значит, опускать спинку кресла несмотря ни на что их право. Другие уверены: так поступают только хамы и законченные эгоисты. Третьи пошли еще дальше и заказывают в интернете устройство Knee Defender, которое крепится на откидной столик и блокирует механизм откидывания спинки. Однако многие авиалинии это устройство уже забанили.

Специалисты по авиаэтикету высказывают мнение, что опускать спинку кресла без предупреждения крайне невежливо: вполне возможно, что пассажир, сидящий сзади, в этот момент принимает пищу. В таком случае еда может упасть ему на колени. В любом случае опущенная спинка не должна стать для него неожиданностью. Лучше всего вежливо спросить, не будет ли он возражать.

Сталкивались ли вы с подобным поведением в самолете? Какие действия пассажиров вы бы добавили в этот список? Поделитесь своим мнением в комментариях.