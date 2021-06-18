30+ фото, которые словно кричат о том, как сильно за последние 100 лет изменились люди. Причем во всех уголках Земли

Лица на старых фотографиях, кажется, можно разглядывать бесконечно. Люди на ретроснимках кажутся немного отстраненными, будто из другого мира, а еще они редко улыбаются. Дело в том, что в XIX и начале XX века процесс фотосъемки воспринимался как способ увековечить себя для будущих поколений, а это дело серьезное, здесь не до веселья. «Я думаю, что фотография — это самый важный документ, и нет ничего более ужасного, чтобы передать потомкам, чем глупая глупая улыбка, пойманная и зафиксированная навсегда», — говорил Марк Твен.