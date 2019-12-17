30 фото, которые покажут, как резко изменилась наша жизнь за последние 20 лет
Через пару недель наступит новый, 2020 год. За время, прошедшее с начала XXI века, произошла масса волнующих событий: люди стали ездить на беспилотных авто, интернет прочно вошел в нашу жизнь, а путешествовать по миру стало как никогда легко. Однако есть такие изменения, которые вооруженным глазом не видно. Вот о них мы сегодня и поговорим.
В преддверии праздников редакция AdMe.ru становится особенно сентиментальной и вспоминает о явлениях, которые исчезли из-за прогресса.
1. Больше никто не ловит такси на обочине дороги
2. Домашние проводные телефоны исчезли из квартир
3. Клетчатые рубашки перестали быть униформой канадских лесорубов
4. Женщины больше не мучают себя жесткими диетами
5. Для того чтобы сделать покупки, теперь не нужно выходить из дома
6. Сериалы окончательно победили кино
7. Это были суровые времена, когда телефоном можно было избить гопника
8. Онлайн-знакомствами раньше пользовались только отчаянные смельчаки
9. Фотографии почти никто не печатает
10. Хорошие девочки больше не в моде
11. Мы стали следить за тем, насколько полезна и экологична пища
12. Появились люди, которые верят в теорию плоской Земли
13. Вместо того чтобы сходить к доктору, мы теперь гуглим симптомы
14. Брови с каждым годом становятся все шире
© ASSOCIATED PRESS / East News © Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News © stella.s.makeup / Instagram
15. В 2000-х все модницы сверкали нижним бельем, а самые смелые украшали стринги стразами и пайетками. Теперь же это неприлично
Есть ли в нашем списке пункты, по которым вы скучаете больше всего? Возможно, вы дополните нашу статью и расскажете о вещах, которые вызывают ностальгию лично у вас?
Фото на превью A greater understanding / Tumblr, NPA / The Grosby Group / EAST NEWS